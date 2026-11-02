Donald Trump'un Evinin Çevresine Füzeli Hava Savunma Sistemleri Kuruldu
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Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi çevresine, Stinger füzesi kullanan Avenger kısa menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı, konuşlandırmanın Gizli Servis'in talebiyle yapıldığını doğruladı. 1 Kasım'da malikaneye yaklaşık 7-9 mil uzaklıktaki Greenacres'te düşen bir Learjet 60'ta ise 9 kişi hayatını kaybetti.
[Kaynak: AvWeb, WFLX, Fox News, ABC7 Chicago]
Köprüde sensörler, mavnada Avenger: Sistemler Mar-a-Lago kıyısına yayıldı.
Gerekçe: Ocak 2025'ten bu yana 60'tan fazla önleme!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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