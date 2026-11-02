Donald Trump'un Evinin Çevresine Füzeli Hava Savunma Sistemleri Kuruldu

Palm Beach'te Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı çevresinde ve Intracoastal Waterway üzerindeki bir mavnada hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. İlk kez 28 Ekim'de fark edilen sistemlerin, Stinger füzeleri atabilen Avenger bataryaları olduğunu uzmanlar söyledi. Sayılarının sekiz civarında olabileceği tahmin edilen sistemde 50 kalibre makineli tüfek bulunuyor. Yerel televizyon WPTV'nin yaptığı bağımsız incelemede Avenger sistemlerini doğruladı.

Uzman Dewitt Ingram, römorklara bağlı üç ayrı uçaksavar, anti-drone ve anti-araç sistemi bulunduğunu belirterek bunları 'son savunma katmanı' diye tanımladı. Uzman Matthew 'Whiz' Buckley ise özellikle drone sürülerinin dikkat edilmesi gereken bir tehdit olduğunu söyledi.

NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı, konuşlandırmanın Gizli Servis'in talebi üzerine yapıldığını ve varlıkların Mar-a-Lago içinde ve çevresinde yerleştirildiğini doğruladı. Güvenlik gerekçesiyle operasyonel ayrıntı verilmedi, sorular Gizli Servis'e yönlendirildi.