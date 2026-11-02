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Donald Trump'un Evinin Çevresine Füzeli Hava Savunma Sistemleri Kuruldu

Donald Trump'un Evinin Çevresine Füzeli Hava Savunma Sistemleri Kuruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 07:28
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Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi çevresine, Stinger füzesi kullanan Avenger kısa menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı, konuşlandırmanın Gizli Servis'in talebiyle yapıldığını doğruladı. 1 Kasım'da malikaneye yaklaşık 7-9 mil uzaklıktaki Greenacres'te düşen bir Learjet 60'ta ise 9 kişi hayatını kaybetti.

[Kaynak: AvWeb, WFLX, Fox News, ABC7 Chicago]

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Köprüde sensörler, mavnada Avenger: Sistemler Mar-a-Lago kıyısına yayıldı.

Köprüde sensörler, mavnada Avenger: Sistemler Mar-a-Lago kıyısına yayıldı.

Palm Beach'te Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı çevresinde ve Intracoastal Waterway üzerindeki bir mavnada hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. İlk kez 28 Ekim'de fark edilen sistemlerin, Stinger füzeleri atabilen Avenger bataryaları olduğunu uzmanlar söyledi. Sayılarının sekiz civarında olabileceği tahmin edilen sistemde 50 kalibre makineli tüfek bulunuyor. Yerel televizyon WPTV'nin yaptığı bağımsız incelemede Avenger sistemlerini doğruladı.

Uzman Dewitt Ingram, römorklara bağlı üç ayrı uçaksavar, anti-drone ve anti-araç sistemi bulunduğunu belirterek bunları 'son savunma katmanı' diye tanımladı. Uzman Matthew 'Whiz' Buckley ise özellikle drone sürülerinin dikkat edilmesi gereken bir tehdit olduğunu söyledi. 

NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığı, konuşlandırmanın Gizli Servis'in talebi üzerine yapıldığını ve varlıkların Mar-a-Lago içinde ve çevresinde yerleştirildiğini doğruladı. Güvenlik gerekçesiyle operasyonel ayrıntı verilmedi, sorular Gizli Servis'e yönlendirildi.

Gerekçe: Ocak 2025'ten bu yana 60'tan fazla önleme!

Gerekçe: Ocak 2025'ten bu yana 60'tan fazla önleme!

Konuşlandırmanın belirli bir tehdide bağlı olup olmadığı açıklanmadı. Sistemlerin ne kadar süre kalacağı ve maliyeti de belli değil. Bölgede yasak hava sahasını ihlal eden uçaklar sık sık yaşanıyor. NORAD'a göre Ocak 2025'ten bu yana Palm Beach çevresinde 60'tan fazla uçak önlendi. En son 24 Ekim'de bir F-16, yasaklı bölgeye giren sivil bir uçağa standart 'headbutt' manevrası yaptı. Sivil pilot telsizle temas kurup talimatları izleyerek bölgeden güvenle çıktı. 14 Ekim'de ise Palm Beach üzerinde F-16 ve Civil Air Patrol uçaklarıyla planlı bir hava savunma tatbikatı yapılmıştı.

Florida'da düşen Learjet'te 9 kişi öldü!

1 Kasım Pazar günü yerel saatle 12.50'de Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera'ya giden Learjet 60 tipi iş jeti, Palm Beach County'deki Greenacres'te bir karavan parkının girişine düştü. Uçaktaki 9 kişinin tamamı öldü ve ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Kazanın Mar-a-Lago'ya uzaklığı kaynaklara göre yaklaşık 7 ila 9 mil (11-14 km).

FAA ve NTSB ekipleri kaza yerinde inceleme yapıyor. Hava savunma sistemleri kazadan dört gün önce, 28 Ekim'de fark edilmişti. Yetkililer kazayı bu sistemlerle ilişkilendirmedi ve kazanın nedeni belirlenmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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