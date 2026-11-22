Ekranlara veda eden efsane diziler YouTube'da yaşamaya devam ediyor.

ViewStats'ın tahmini verilerine göre final yapan 20 efsane Türk dizisinin YouTube kanalları toplamda ayda yaklaşık 3,35 milyon TL gelir elde ediyor. Listenin zirvesindeki diziyle sonuncusu arasındaki fark ise tam 128 kat.

Üstelik IMDb puanı ile YouTube geliri arasında beklenen bağ kurulamadı: IMDb'de 9,0 alan Leyla ile Mecnun sondan ikinci sırada kalırken 3,8 puanlı Arka Sokaklar ilk 10'a girdi.

Listede birden fazla dizisiyle yer alan isimler de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Adını Feriha Koydum, Medcezir ve İçerde birlikte ayda yaklaşık 350 bin TL'ye ulaşıyor. Halit Ergenç'in Muhteşem Yüzyıl ve Öyle Bir Geçer Zaman ki ile toplamı ise 586 bin TL'yi buluyor.