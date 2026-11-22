Final Yapan 20 İkonik Dizinin Güncel YouTube Gelirleri Ortaya Çıktı
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Yıllar önce ekrana veda eden efsane Türk dizilerinin YouTube'dan elde ettiği aylık gelirler ortaya çıktı. ViewStats verilerine göre Muhteşem Yüzyıl ayda 499.700 TL ile zirvede, Yaprak Dökümü ve Çukur onu takip ediyor. Listenin en dikkat çekici detayı ise IMDb'de 3,8 alan Arka Sokaklar'ın Ezel'i ve Behzat Ç.'yi geride bırakması oldu. Son sıradaki dizi ise ayda yalnızca 3.900 TL kazanıyor.
KAYNAK: ViewStats
Final yapalı yıllar oldu ama YouTube'da kazanmaya devam ediyorlar.
Final yapalı 12 yıl olan Muhteşem Yüzyıl, ayda 499.700 TL ile listenin zirvesinde.
Final yapalı 16 yıl olan Yaprak Dökümü, aylık 454.200 TL ile ikinci sırada.
Çukur ayda 340.700 TL ile ilk 3'te yer aldı.
Listenin en eski dizisi Kurtlar Vadisi, aylık 258.900 TL kazanıyor.
Aşk-ı Memnu ayda 245.300 TL ile beşinci sırada.
Avrupa Yakası, aylık 227.100 TL ile listedeki en çok kazanan komedi dizisi oldu.
IMDb'de 3,8 alan Arka Sokaklar, aylık 199.900 TL ile Ezel'i ve Behzat Ç.'yi geride bıraktı.
Listenin kalanında yer alan 13 dizinin aylık YouTube gelirleri ise şöyle:
- Seksenler (2012-2022): 163.500 TL, IMDb 6,9
- Diriliş Ertuğrul (2014-2019): 131.700 TL, IMDb 7,9
- Medcezir (2013-2015): 131.700 TL, IMDb 7,3
- Adını Feriha Koydum (2011-2012): 127.200 TL, IMDb 5,6
- Ezel (2009-2011): 118.100 TL, IMDb 8,6
- Behzat Ç. (2010-2019): 95.400 TL, IMDb 8,8
- İçerde (2016-2017): 90.800 TL, IMDb 8,1
- Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010-2013): 86.300 TL, IMDb 7,1
- Doktorlar (2006-2011): 77.200 TL, IMDb 4,3
- Poyraz Karayel (2015-2017): 59.000 TL, IMDb 8,2
- Kiraz Mevsimi (2014-2015): 24.000 TL, IMDb 5,7
- Leyla ile Mecnun (2011-2023): 20.400 TL, IMDb 9,0
- Kanıt (2010-2013): 3.900 TL, IMDb 7,8
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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