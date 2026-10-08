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Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümleri YouTube'a Tek Parça Yüklenmedi, Seyirci İsyan Etti

Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümleri YouTube'a Tek Parça Yüklenmedi, Seyirci İsyan Etti

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 10:12
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Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve'de YouTube krizi bitmedi. Üçüncü bölümde gelen tepkiler üzerine geri adım atan yapım ekibi, bu kez yeni bölümleri tek parça yerine kesitler halinde paylaşmaya başladı. Seyirci ise sessiz kalmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin ilk iki bölümü YouTube'da ücretsiz ve tek parça olarak yayınlanmıştı.

Tuzlu Kahve'nin ilk iki bölümü YouTube'da ücretsiz ve tek parça olarak yayınlanmıştı.

1 Eylül'de Star TV ekranlarında başlayan Tuzlu Kahve, ilk haftasından itibaren salı akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Derin'i Eda Ece'nin, Mehmet'i Buğra Gülsoy'un canlandırdığı dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Dizi, yüksek bütçesi ve geniş oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyordu.

Dizinin ilk iki bölümü, televizyon yayınının ardından YouTube'a eksiksiz olarak yüklendi. Ekran başında izleyemeyenler ve diziyi yurt dışından takip edenler için bu, Tuzlu Kahve'ye ulaşmanın en kolay yolu oldu.

Üçüncü bölümün ücretli platforma taşınacağı açıklanınca yapım ekibi tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

Üçüncü bölümün ücretli platforma taşınacağı açıklanınca yapım ekibi tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

İkinci bölümün ardından yapım ekibi, yeni bölümlerin bundan sonra ücretli bir dijital platformda yayınlanacağını duyurdu. Üçüncü bölüm alışılan saatte YouTube'a gelmeyince sosyal medyada şikayetler art arda sıralandı.

Tepkilerin dozu kısa sürede yükseldi ve yapım ekibi kararından döndü. Üçüncü bölüm tek parça olarak YouTube'a yüklendi, izleyiciler de bu adımı memnuniyetle karşıladı. Ancak bu memnuniyet uzun sürmedi.

4, 5 ve 6. bölümler YouTube'a tek parça değil kesitler halinde yüklenince seyirci yeniden isyan etti. Yeni bölümlerin YouTube'da tam bölüm yerine kesitler halinde paylaşılması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Peki yapım ekibi bu kez de geri adım atacak mı? Şimdilik Tuzlu Kahve cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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