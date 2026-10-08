Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümleri YouTube'a Tek Parça Yüklenmedi, Seyirci İsyan Etti

1 Eylül'de Star TV ekranlarında başlayan Tuzlu Kahve, ilk haftasından itibaren salı akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Derin'i Eda Ece'nin, Mehmet'i Buğra Gülsoy'un canlandırdığı dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Dizi, yüksek bütçesi ve geniş oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyordu.

Dizinin ilk iki bölümü, televizyon yayınının ardından YouTube'a eksiksiz olarak yüklendi. Ekran başında izleyemeyenler ve diziyi yurt dışından takip edenler için bu, Tuzlu Kahve'ye ulaşmanın en kolay yolu oldu.