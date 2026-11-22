İrmik Helvasını Lapa Olmaktan Kurtaran Püf Noktası: Tane Tane Oluyor
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İrmik orta-kısık ateşte sabırla kavruluyor.
Şerbet kaynatılmadan sıcak tutuluyor ve sıcak irmiğe ekleniyor.
Kapağı kapalı dinlendirmek helvayı tane tane yapıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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