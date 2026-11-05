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Kuru Fasulyeye Bu Baharatı Ekleyen Lezzetini İkiye Katlıyor

Kuru Fasulyeye Bu Baharatı Ekleyen Lezzetini İkiye Katlıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 10:48
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Kuru fasulyeye en çok yakışan baharatların başında kimyon geliyor. Kimyonu suya atmak yerine pişirmenin başında yağda kavurmak, aromasının yemeğe çok daha güçlü geçmesini sağlıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Kimyonun sıcak, hafif acı ve cevizi andıran tadı fasulyeyle uyum sağlıyor.

Kimyonun sıcak, hafif acı ve cevizi andıran tadı fasulyeyle uyum sağlıyor.

Kimyonun güçlü ve sıcak kokusu, tohumlarındaki yüksek yağ oranından geliyor. Tadında acımsı ve biberimsi notalara hafif bir narenciye esintisi de karışıyor.

Kimyon; fasulye, pirinç, kuzu eti, tavuk, balık ve patlıcanla çok iyi anlaşıyor. Meksika, Akdeniz, Hint ve Kuzey Afrika mutfaklarında da bolca kullanılıyor.

Baharatın aroması, suya atıldığında değil yağda kavrulduğunda ortaya çıkıyor.

Baharatın aroması, suya atıldığında değil yağda kavrulduğunda ortaya çıkıyor.

Baharatların en önemli lezzet bileşenleri suda değil yağda çözünüyor. Isı baharatın hücre yapısını açıyor, yağ da açığa çıkan koku moleküllerini taşıyor. Bu yüzden kimyon, tencereye su eklenmeden önce kızgın yağa atılıyor.

Yağa geçen aroma, ardından eklenen salçaya, soğana ve fasulyeye de yayılıyor. Kimyon tohumları bu işlem için en çok kullanılan baharatlardan biri.

Pul biber ve kekik de yağda kavrulduğunda tadını kat kat artırıyor.

Pul biber ve kekik de yağda kavrulduğunda tadını kat kat artırıyor.

ABD'deki bir mutfak test laboratuvarı, pul biberi aynı sıcaklıkta 20 dakika boyunca bir kapta yağda, diğerinde suda beklettikten sonra örnekleri laboratuvara gönderdi. Yağdaki örnekte biberin acılığını veren kapsaisin, sudakinin iki katından fazla çıktı.

Kekikte fark çok daha büyüktü: Yağda bekletilen kekik, suya göre 10 kat fazla aroma bileşeni bıraktı. Biberiye, adaçayı ve defne yaprağının lezzet bileşenleri de büyük ölçüde yağda çözünüyor.

Toz baharatlar yağda en fazla 40 saniye kalmalı, yoksa yanıp acılaşıyor.

Toz baharatlar yağda en fazla 40 saniye kalmalı, yoksa yanıp acılaşıyor.

Tane kimyon kızgın yağda 30-90 saniye kavruluyor; tohumlar koyulaşıp kokusunu saldığında hazır oluyor. Toz kimyonun yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıya çok daha hassas. Sürekli karıştırarak 20-40 saniye kavurmak yeterli.

Bu yüzden salça, soğan ya da su gibi bir sonraki malzeme baharattan önce hazır olmalı. Süresini aşan toz baharat acılaşıyor ve yemeğin tadını bozuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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