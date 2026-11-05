Kuru Fasulyeye Bu Baharatı Ekleyen Lezzetini İkiye Katlıyor

Tane kimyon kızgın yağda 30-90 saniye kavruluyor; tohumlar koyulaşıp kokusunu saldığında hazır oluyor. Toz kimyonun yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıya çok daha hassas. Sürekli karıştırarak 20-40 saniye kavurmak yeterli.

Bu yüzden salça, soğan ya da su gibi bir sonraki malzeme baharattan önce hazır olmalı. Süresini aşan toz baharat acılaşıyor ve yemeğin tadını bozuyor.