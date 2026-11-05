Kuru Fasulyeye Bu Baharatı Ekleyen Lezzetini İkiye Katlıyor
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Kimyonun sıcak, hafif acı ve cevizi andıran tadı fasulyeyle uyum sağlıyor.
Baharatın aroması, suya atıldığında değil yağda kavrulduğunda ortaya çıkıyor.
Pul biber ve kekik de yağda kavrulduğunda tadını kat kat artırıyor.
Toz baharatlar yağda en fazla 40 saniye kalmalı, yoksa yanıp acılaşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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