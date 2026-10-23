Keşke Daha Önce Bilseydim Diyeceksiniz: Kuru Fasulyeyi Lokanta Usulü Yumuşacık Yapan Hile
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Bazı tencerelerde kuru fasulye yumuşacık taneleri ve koyu sosuyla lokanta lezzetine ulaşırken bazılarında saatlerce kaynasa da taneler sert kalıyor. Farkı yaratan çoğu zaman pişirme süresi değil, tencereye ne zaman ve nasıl müdahale edildiği. ABD'deki kuru fasulye üreticilerinin bilgi platformu Bean Institute'un pişirme rehberi, en sık yapılan hatalardan birinin pişerken eklenen suyla ilgili olduğuna dikkat çekiyor. Fasulyeyi her seferinde kıvamında pişirmek için uygulanabilecek adımları derledik.
Kaynak: Bean Institute
Fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmek pişme süresini kısaltıyor
Salçalı sosa giren fasulye önceden biraz yumuşamış olmalı
Tencereye soğuk değil ılık su eklemek tanelerin pişmesini aksatmıyor
Tuzu sona bırakıp yemeği dinlendirmek kıvamı toparlıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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