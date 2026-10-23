Keşke Daha Önce Bilseydim Diyeceksiniz: Kuru Fasulyeyi Lokanta Usulü Yumuşacık Yapan Hile

İşin ilk adımı ocağı yakmadan önce başlıyor. Ayıklanıp yıkanan fasulyeler geniş bir kaba alınıyor ve üzerini birkaç parmak geçecek kadar soğuk suyla yaklaşık 8-12 saat bekletiliyor. Su çeken taneler hem daha kısa sürede hem de daha eşit pişiyor; tencerede bir kısmı dağılırken diğerlerinin çiğ kalması gibi bir sorunla karşılaşılmıyor.

Akşamdan hazırlık yapmayı unutanlar için Bean Institute'un önerdiği bir yol daha var: sıcak ıslatma. Fasulyeler suyla birlikte birkaç dakika kaynatılıyor, ardından ocaktan alınıp kapağı kapalı şekilde en az 4 saat bekletiliyor. Kuruluşa göre bu yöntem pişme süresini kısaltmanın yanı sıra fasulyenin şişkinlik yapan bileşenlerini de azaltıyor. Hangi yöntem seçilirse seçilsin ıslatma suyu dökülüyor, taneler durulanıp temiz suyla pişiriliyor.