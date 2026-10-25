Ayvanın Kararmasını Önlemenin En Etkili Yolları Belli Oldu
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Kararmaya, ayvada da bulunan polifenol oksidaz enzimi yol açıyor.
Limon suyu, meyveyi asidik bir ortamda tutarak kararmayı yavaşlatıyor.
C vitamini, kararmayı önlemede limon suyundan daha etkili.
Tuzlu su da bir seçenek ama meyvenin tadını değiştirebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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