Ayvanın Kararmasını Önlemenin En Etkili Yolları Belli Oldu

Bazı meyve ve sebzeler kesildiğinde, açıkta kalan kısım oksijenle temas ediyor ve 'enzimatik esmerleşme' adı verilen tepkime başlıyor. Elmada bu renk değişimi, meyve havayla buluştuktan sonraki birkaç dakika içinde ortaya çıkıyor.

Tepkimeye yol açan polifenol oksidaz enzimi, 2002'de yapılan bir çalışmada ayvadan da elde edildi ve özellikleri incelendi.