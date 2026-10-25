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Ayvanın Kararmasını Önlemenin En Etkili Yolları Belli Oldu

Ayvanın Kararmasını Önlemenin En Etkili Yolları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:49
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Ayva kesildikten kısa süre sonra kahverengiye dönebiliyor. Bu değişim, meyvedeki bir enzimin oksijenle tepkimeye girmesinden kaynaklanıyor ve birkaç basit yöntemle yavaşlatılabiliyor.

İşte detaylar...

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Kararmaya, ayvada da bulunan polifenol oksidaz enzimi yol açıyor.

Kararmaya, ayvada da bulunan polifenol oksidaz enzimi yol açıyor.

Bazı meyve ve sebzeler kesildiğinde, açıkta kalan kısım oksijenle temas ediyor ve 'enzimatik esmerleşme' adı verilen tepkime başlıyor. Elmada bu renk değişimi, meyve havayla buluştuktan sonraki birkaç dakika içinde ortaya çıkıyor.

Tepkimeye yol açan polifenol oksidaz enzimi, 2002'de yapılan bir çalışmada ayvadan da elde edildi ve özellikleri incelendi.

Limon suyu, meyveyi asidik bir ortamda tutarak kararmayı yavaşlatıyor.

Limon suyu, meyveyi asidik bir ortamda tutarak kararmayı yavaşlatıyor.

Kesilen meyveyi asitli bir çözeltiye batırmak, kararmayı yavaşlatmanın yaygın yollarından biri. pH değeri 2'nin altına indiğinde enzim etkisini yitiriyor.

Sitrik asit de taze kesilmiş meyvenin rengini korumak için kullanılıyor. Meyveyi bekletmek için hazır limon suyuyla bir karışım hazırlanabiliyor: Bunun için yaklaşık 120 ml limon suyu, yaklaşık 1,9 litre suyla karıştırılıyor.

C vitamini, kararmayı önlemede limon suyundan daha etkili.

C vitamini, kararmayı önlemede limon suyundan daha etkili.

Askorbik asit adıyla da bilinen C vitamini, meyvenin kararmasını önlemek için antioksidan olarak kullanılıyor. Sitrik asit ve limon suyu ise kararmayı önlemede askorbik asit çözeltileri kadar etkili değil.

Ayva üzerine yapılan çalışmada da askorbik asit, ayvadaki enzime karşı en etkili maddeler arasında yer aldı.

Tuzlu su da bir seçenek ama meyvenin tadını değiştirebiliyor.

Tuzlu su da bir seçenek ama meyvenin tadını değiştirebiliyor.

Meyve dilimlerini 10 saniye boyunca tuzlu suda bekletmek de kararmayı yavaşlatan yöntemler arasında. Dilimler zencefilli gazozda 10 dakika bekletilerek de benzer bir sonuç alınabiliyor.

Ancak bu yöntemler kararmayı yavaşlatsa da meyveye istenmeyen bir tat verebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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