Elmayı Buzdolabına Poşetsiz Koymayın: Kış Boyunca Saklamanın Doğru Yolu

Purdue Üniversitesi, elma için en uygun sıcaklığı eksi 1 ile 0 derece arası olarak veriyor. Bağıl nemin yüzde 90 civarında olması ve meyvelerin çevresinde biraz hava dolaşması da gerekiyor. Ortam ısındıkça elma daha hızlı yaşlanıyor, nem düştüğünde ise kabuk buruşuyor.

Wisconsin Üniversitesi'nin rehberi 0 ile 3 derece arasını ve yüksek nemi öneriyor. Fazla soğuk da zarar veriyor. Elmanın donma noktası çeşitten çeşide değişiyor ve eksi 2,3 ile eksi 1,4 derece arasında kalıyor. Donan meyve kısa sürede bozuluyor.

Buzdolabı yerine serin mahzen ya da ısıtılmayan oda kullanılacaksa ortam sıcaklığı eksi 1 ile 4 derece arasında tutulmalı.