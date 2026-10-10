Elmayı Buzdolabına Poşetsiz Koymayın: Kış Boyunca Saklamanın Doğru Yolu
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Elma sıfıra yakın soğukta ve yüksek nemde en uzun süre dayanıyor
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Delikli poşet elmanın buzdolabında kurumasını önlüyor
Tek çürük elma kasayı bozabiliyor, yanındaki sebzeler de etkileniyor
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