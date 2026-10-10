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Elmayı Buzdolabına Poşetsiz Koymayın: Kış Boyunca Saklamanın Doğru Yolu

Elmayı Buzdolabına Poşetsiz Koymayın: Kış Boyunca Saklamanın Doğru Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 22:01
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Elmayı buzdolabına açıkta koymak, meyvenin kısa sürede nem kaybedip buruşmasına yol açabiliyor. Purdue ve Wisconsin üniversitelerinin ev bahçeleri için hazırladığı saklama rehberleri, elmanın delikli plastik poşette ve sıfıra yakın soğukta aylarca dayanabildiğini anlatıyor.

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Elma sıfıra yakın soğukta ve yüksek nemde en uzun süre dayanıyor

Elma sıfıra yakın soğukta ve yüksek nemde en uzun süre dayanıyor

Purdue Üniversitesi, elma için en uygun sıcaklığı eksi 1 ile 0 derece arası olarak veriyor. Bağıl nemin yüzde 90 civarında olması ve meyvelerin çevresinde biraz hava dolaşması da gerekiyor. Ortam ısındıkça elma daha hızlı yaşlanıyor, nem düştüğünde ise kabuk buruşuyor.

Wisconsin Üniversitesi'nin rehberi 0 ile 3 derece arasını ve yüksek nemi öneriyor. Fazla soğuk da zarar veriyor. Elmanın donma noktası çeşitten çeşide değişiyor ve eksi 2,3 ile eksi 1,4 derece arasında kalıyor. Donan meyve kısa sürede bozuluyor.

Buzdolabı yerine serin mahzen ya da ısıtılmayan oda kullanılacaksa ortam sıcaklığı eksi 1 ile 4 derece arasında tutulmalı.

Delikli poşet elmanın buzdolabında kurumasını önlüyor

Delikli poşet elmanın buzdolabında kurumasını önlüyor

Ev tipi buzdolapları, özellikle karlanma yapmayan modeller, içerideki havayı oldukça kurutuyor. Açıkta bekleyen elmalar zamanla suyunu kaybedip buruşuyor. İki üniversite de elmaların delikli plastik poşete konmasını öneriyor.

Deliksiz ve ağzı kapalı poşette iç yüzeyde su damlacıkları birikiyor, meyve de çürümeye başlıyor. Delikler nemi içeride tutarken hava geçişine de izin veriyor. Hazır delikli poşet yoksa normal poşetin iki yüzüne yaklaşık 15 santimetre arayla delik açılabiliyor.

Geç olgunlaşan çeşitler uygun koşullarda 5 aya kadar dayanabiliyor. Wisconsin Üniversitesi, delikli poşette soğukta saklanan elma için 1 ile 8 ay arasında süre veriyor.

Tek çürük elma kasayı bozabiliyor, yanındaki sebzeler de etkileniyor

Tek çürük elma kasayı bozabiliyor, yanındaki sebzeler de etkileniyor

Saklanacak meyveler tek tek gözden geçirilmeli, ezik ya da kesik olanlar ayrılmalı. Zarar görmüş veya çürüyen elma daha fazla etilen gazı salıyor ve çevresindekilerin olgunlaşmasını hızlandırıyor. Sararıp yumuşamaya başlayanlar önce yenmeli. İstenirse her biri ince kağıda ya da gazeteye sarılarak saklanabiliyor.

Elma, etilen üretimi yüksek meyveler arasında yer alıyor. Gaza duyarlı sebzeler yanında kaldığında kalite kaybı yaşanabiliyor. Havuç acılaşıyor, brokolinin çiçek kısımları sararıyor, marulun orta damarında kahverengi lekeler beliriyor.

Soğanın keskin kokusu da elmaya geçebiliyor. Wisconsin Üniversitesi, ikisinin yan yana saklanmamasını öneriyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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