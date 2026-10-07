Bardakların İçindeki Çay ve Kahve Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu
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Lekeler tanenlerin sudaki minerallere tutunmasıyla oluşuyor
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Karbonat, limon ve sirke lekeyi yüzeye zarar vermeden kaldırıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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