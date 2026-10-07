Bardakların İçindeki Çay ve Kahve Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Çay ve kahvede bulunan tanenler, kırmızı şarapta da bulunan ve leke bırakan maddeler. Kupanın gözenekli yüzeyine tutunuyorlar. Seramik ve porselen kupalar kadar termosların çelik iç yüzeyi de zamanla lekeleniyor.

Kireçli su sorunu büyütüyor. Tanenler sudaki kalsiyum ve magnezyumla birleşip çözünmeyen bir tabaka oluşturuyor, tabaka da kupanın içinde birikiyor. Filtrelenmiş su kullanmak tanenlerin tutunacağı mineralleri azaltıyor.

Lekeyi önlemenin en kolay yolu, içecek bitince kupayı hemen ılık suyla durulamak. Çay poşetini kupada uzun süre bırakmamak da leke oluşumunu azaltıyor. Kupalar dolaba kaldırılmadan önce iyice kurulanmalı.