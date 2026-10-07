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Yaşam
Bardakların İçindeki Çay ve Kahve Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Bardakların İçindeki Çay ve Kahve Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 17:34
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Kupaların içinde zamanla oluşan kahverengi halkalar, bulaşık makinesinden çıksa bile kolay kolay gitmiyor. Lekelerin kaynağı çay ve kahvedeki tanenler, çıkarmak için de mutfaktaki birkaç malzeme yetiyor.

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Lekeler tanenlerin sudaki minerallere tutunmasıyla oluşuyor

Lekeler tanenlerin sudaki minerallere tutunmasıyla oluşuyor

Çay ve kahvede bulunan tanenler, kırmızı şarapta da bulunan ve leke bırakan maddeler. Kupanın gözenekli yüzeyine tutunuyorlar. Seramik ve porselen kupalar kadar termosların çelik iç yüzeyi de zamanla lekeleniyor.

Kireçli su sorunu büyütüyor. Tanenler sudaki kalsiyum ve magnezyumla birleşip çözünmeyen bir tabaka oluşturuyor, tabaka da kupanın içinde birikiyor. Filtrelenmiş su kullanmak tanenlerin tutunacağı mineralleri azaltıyor.

Lekeyi önlemenin en kolay yolu, içecek bitince kupayı hemen ılık suyla durulamak. Çay poşetini kupada uzun süre bırakmamak da leke oluşumunu azaltıyor. Kupalar dolaba kaldırılmadan önce iyice kurulanmalı.

Karbonat, limon ve sirke lekeyi yüzeye zarar vermeden kaldırıyor

Karbonat, limon ve sirke lekeyi yüzeye zarar vermeden kaldırıyor

Karbonat hafif aşındırıcı yapısıyla lekeyi yüzeyi çizmeden kaldırıyor. Bir miktar karbonat az suyla koyu bir macun haline getiriliyor. Macun lekeli yere sürülüp yumuşak bir süngerle hafifçe ovuluyor, ardından kupa ılık suyla iyice durulanıyor.

Daha inatçı lekelerde kupanın içi bir dilim limonla ovuluyor, üzerine 1-2 yemek kaşığı karbonat dökülüyor. Asitle karşılaşan karbonat köpürüyor. Yaklaşık 2 dakika sonra hafif nemli bir süngerle dairesel hareketlerle ovulup durulanıyor.

Eşit miktarda beyaz sirke ve tuzdan yapılan macun da eski lekelerde işe yarıyor. Macun birkaç dakika bekletilip süngerle ovuluyor. Günlük temizlik içinse kupaya birkaç damla bulaşık deterjanı ve ılık su koyup 10-15 dakika bekletmek, sonra süngerle silmek yetiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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