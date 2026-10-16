Meyveye Limon Sıkanlar Dikkat: Kararmayı Daha İyi Önleyen Bir Yöntem Var
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Meyve tabağı hazırlayıp birkaç dakika bekleyen herkes aynı manzarayla karşılaşmıştır: Dilimlenen elmanın bembeyaz yüzeyi yavaş yavaş kahverengiye döner. Çoğu evde bunun ilk çaresi üzerine limon sıkmak. Limon gerçekten işe yarıyor, ancak Food Network'ün beş farklı yöntemi yan yana koyduğu mutfak testinde ilk sırayı başka bir malzeme aldı. Üstelik o malzeme hemen her mutfakta zaten duruyor.
Kaynak: Food Network
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Bıçak hücreleri parçaladığı an meyvede bir enzim devreye giriyor
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Limon suyu kararmayı yavaşlatıyor ama etkisi sınırlı kalıyor
Testte ilk sırayı yarım çay kaşığı tuzla hazırlanan su aldı
Armut, muz ve avokado da aynı tepkimeye giriyor
Kapalı kap ve buzdolabı kararmayı geciktiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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