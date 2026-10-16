Meyveye Limon Sıkanlar Dikkat: Kararmayı Daha İyi Önleyen Bir Yöntem Var

Kararmaya karşı en bilinen çare ise limon. Limonun bu işte iki etkisi var: İçindeki C vitamini (askorbik asit), kahverengi pigmentleri oluşturacak bileşikleri tepkime tamamlanmadan geri çeviriyor. Yüksek asitliği de enzimin rahat çalıştığı ortamı bozuyor. Ancak bu koruma kalıcı değil; C vitamini tükendiği anda kararma kaldığı yerden devam ediyor.

Food Network'ün testinde yarım limonun doğrudan dilimlerin üzerine sıkılması iyi sonuç verdi. Elmalar hem diriliğini korudu hem de belirgin bir limon tadı almadı. Bir su bardağı suya bir yemek kaşığı limon suyu eklenerek hazırlanan karışım ise daha geride kaldı. Bu suda bekleyen dilimler çıtır kalsa da doku ve lezzet bakımından ilk sıralardaki yöntemlerin gerisine düştü.