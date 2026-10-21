Fırında Kestane Nasıl Pişirilir: Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur?
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Taze ve parlak kestane seçmek işin yarısı
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Kabuğa çentik atmak kestanenin fırında patlamasını önlüyor
Kabuğu kolay soymak için kestaneyi bir süre havluyla örtün
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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