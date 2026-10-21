article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fırında Kestane Nasıl Pişirilir: Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur?

Fırında Kestane Nasıl Pişirilir: Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 13:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbaharın gelmesiyle sokaklarda kestane kokusu yeniden yayılmaya başladı. Kestaneyi evde fırında pişirmek sanıldığından kolay, kabuğunu rahat soymanın püf noktası da pişirmeden önce ve sonra yapılan küçük işlerde saklı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taze ve parlak kestane seçmek işin yarısı

Taze ve parlak kestane seçmek işin yarısı

Kestane, yağ oranı çok düşük ve büyük kısmı karbonhidrattan oluşan bir yemiş. Çiğken sert ve buruk olduğu için pişirilmeden yenmiyor. Pişince tatlımsı, hafif topraksı ve yumuşak bir tada kavuşuyor.

Kestane seçerken sert, parlak ve boyutuna göre ağır olanlar tercih edilmeli. Buruşmuş ya da donuk görünen kestaneler bayat oluyor ve soyulması zorlaşıyor. Konserve ya da kavanoz kestaneler fırında aynı sonucu vermiyor.

Kabuğa çentik atmak kestanenin fırında patlamasını önlüyor

Kabuğa çentik atmak kestanenin fırında patlamasını önlüyor

Kestane düz tarafı alta gelecek şekilde konuyor ve kubbeli tarafına küçük bir bıçakla çarpı işareti çiziliyor. Çentik kabuğu kesmeli ama içteki yemişe girmemeli, böylece kestane fırında patlamıyor.

Çentik atılan kestaneler, kubbeli tarafı yukarı bakacak şekilde kenarlı bir fırın tepsisine üst üste gelmeden diziliyor. 220 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika, iri kestanelerde 45 dakikaya kadar pişiriliyor. Kabuklar koyulaşıp çentikten geriye kıvrıldığında ve bıçak içe kolayca battığında kestane hazır.

Kabuğu kolay soymak için kestaneyi bir süre havluyla örtün

Kabuğu kolay soymak için kestaneyi bir süre havluyla örtün

Yemek yazarı Perry Santanachote, fırından çıkan tepsinin temiz bir mutfak havlusuyla örtülmesini öneriyor. Kestaneler birkaç dakika kendi buharında bekletiliyor, elle tutulacak kadar soğuyunca ama hala ılıkken kabuk ve içteki kahverengi zar parmaklarla soyuluyor. Bazı tarifler ise kestanelerin tamamen soğumasını beklemeyi, inatçı yerlerde küçük bir bıçak kullanmayı öneriyor.

Kavrulmuş kestaneler kapalı bir kapta buzdolabında 4 güne kadar saklanabiliyor. Soyulmuş kavrulmuş kestaneler dondurucuda 3 aya kadar dayanıyor. Tekrar ısıtmak için tavada ya da 175 derecelik fırında 5-10 dakika yeterli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın