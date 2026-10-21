Fırında Kestane Nasıl Pişirilir: Kabuğu Kolayca Nasıl Soyulur?

Kestane, yağ oranı çok düşük ve büyük kısmı karbonhidrattan oluşan bir yemiş. Çiğken sert ve buruk olduğu için pişirilmeden yenmiyor. Pişince tatlımsı, hafif topraksı ve yumuşak bir tada kavuşuyor.

Kestane seçerken sert, parlak ve boyutuna göre ağır olanlar tercih edilmeli. Buruşmuş ya da donuk görünen kestaneler bayat oluyor ve soyulması zorlaşıyor. Konserve ya da kavanoz kestaneler fırında aynı sonucu vermiyor.