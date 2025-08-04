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Arda Güler ve Kendisi Gibi Yetenekli Sevgilisi Duru Nayman Havuzda Top Oynadı!

Arda Güler ve Kendisi Gibi Yetenekli Sevgilisi Duru Nayman Havuzda Top Oynadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 15:07

Real Madrid’in yeteneği, gözümüzün bebeği Arda Güler, sadece futbol hayatında değil, özel yaşamında da gündem yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman’la olan paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Biliyorsunuz, çift ilk kez geçtiğimiz yıl resmi bir etkinlikte el ele objektiflere poz vermişti. Daha sonra ilişkilerini sosyal medyadan da ilan etmişlerdi. Şimdi ise Arda Güler, sevgilisiyle havuzda top oynarken çekilen eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Aşıkların, kafalarında sektirerek birbirlerine attığı topla oynadıkları o anlar izleyenleri gülümsetti.

Buyrun birlikte bakalım.

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Futbola olan tutkusu, yeteneği ve mütevazı tavırlarıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yakından takip ettiği genç yıldızlardan biri olan Arda Güler.

Futbola olan tutkusu, yeteneği ve mütevazı tavırlarıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yakından takip ettiği genç yıldızlardan biri olan Arda Güler.

Şimdilerde Real Madrid kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Güler, genç yaşına rağmen hem teknik direktörlerin hem de taraftarların büyük beğenisini kazandı. Hem klübünde hem de Milli Takım formasıyla sahada harikalar yaratıyor süper yıldız.

Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Arda Güler, uzun süredir basketbolcu sevgilisi Duru Nayman’la birlikte.

Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Arda Güler, uzun süredir basketbolcu sevgilisi Duru Nayman’la birlikte.

Takip edenler bilir, çift ilk kez Thibaut Courtois’nın belgesel galasında el ele görüntülenmişti. Bu ilk etkinlikteki samimi halleri büyük ilgi görmüş, gecenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı. İlişkilerini gizlemeyen genç yıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle eğlenceli pozlarını da paylaşıyor.

Birkaç hafta önce de Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine katılmıştı çiftimiz.

Birkaç hafta önce de Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine katılmıştı çiftimiz.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, konser sonrası ünlü yıldızla bir araya gelmiş, o anı ölümsüzleştiren fotoğrafla da çok konuşulmuşlardı.

Bu kez ise havuzda top oynarken çekilen keyifli bir videoyla karşımızdalar!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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