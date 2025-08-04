Arda Güler ve Kendisi Gibi Yetenekli Sevgilisi Duru Nayman Havuzda Top Oynadı!

Real Madrid’in yeteneği, gözümüzün bebeği Arda Güler, sadece futbol hayatında değil, özel yaşamında da gündem yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman’la olan paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Biliyorsunuz, çift ilk kez geçtiğimiz yıl resmi bir etkinlikte el ele objektiflere poz vermişti. Daha sonra ilişkilerini sosyal medyadan da ilan etmişlerdi. Şimdi ise Arda Güler, sevgilisiyle havuzda top oynarken çekilen eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Aşıkların, kafalarında sektirerek birbirlerine attığı topla oynadıkları o anlar izleyenleri gülümsetti.

Buyrun birlikte bakalım.