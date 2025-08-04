Arda Güler ve Kendisi Gibi Yetenekli Sevgilisi Duru Nayman Havuzda Top Oynadı!
Real Madrid’in yeteneği, gözümüzün bebeği Arda Güler, sadece futbol hayatında değil, özel yaşamında da gündem yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman’la olan paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Biliyorsunuz, çift ilk kez geçtiğimiz yıl resmi bir etkinlikte el ele objektiflere poz vermişti. Daha sonra ilişkilerini sosyal medyadan da ilan etmişlerdi. Şimdi ise Arda Güler, sevgilisiyle havuzda top oynarken çekilen eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Aşıkların, kafalarında sektirerek birbirlerine attığı topla oynadıkları o anlar izleyenleri gülümsetti.
Buyrun birlikte bakalım.
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Futbola olan tutkusu, yeteneği ve mütevazı tavırlarıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da yakından takip ettiği genç yıldızlardan biri olan Arda Güler.
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Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Arda Güler, uzun süredir basketbolcu sevgilisi Duru Nayman’la birlikte.
Birkaç hafta önce de Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine katılmıştı çiftimiz.
Bu kez ise havuzda top oynarken çekilen keyifli bir videoyla karşımızdalar!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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