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Olayların Kadını Dilan Çıtak Yine Gergin: Bikinili Fotoğraflarını Beğenmeyince Shop'la Tepki Gösterdi!

Olayların Kadını Dilan Çıtak Yine Gergin: Bikinili Fotoğraflarını Beğenmeyince Shop'la Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 12:50

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da polislerin “dur” ihtarına uymayıp, görevli polisin üzerine aracını süren ve gözaltına alınan Dilan Çıtak, bu kez de bikinili fotoğraflarıyla gündemde. Bodrum tatilinde magazin muhabirlerine yakalanan Çıtak, paylaşılan görüntüleri beğenmeyip sosyal medyadan kendi yorumunu yaptı. Fotoğrafların üstüne shop’la oynayıp “Gerçek hallerimi paylaşmamanız beni üzer” diyerek serzenişte bulundu. 

Gelin birlikte bakalım.

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Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ı tanımayan kalmadı.

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ı tanımayan kalmadı.

Genç şarkıcı bir dönem babasıyla uzun süre küs kalmış, sonra barışmışlardı. Fakat bu barış da kısa sürmüş, baba-kız yeniden yollarını ayırmıştı. Son yıllarda özel hayatıyla da, olaylı çıkışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Dilan Çıtak, şimdi yine gündemde… Ama bu kez gözaltıyla değil, bikinili pozlarıyla!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da trafik polislerinin “dur” ihtarına uymamış, üstüne bir de aracını görevlinin üzerine sürerek ortalığı karıştırmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da trafik polislerinin “dur” ihtarına uymamış, üstüne bir de aracını görevlinin üzerine sürerek ortalığı karıştırmıştı.

Bu olay sonrası gözaltına alınan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ama durun, bitmedi! Dilan Çıtak'ın bu ilk vukuatı değil.

2023’te İstanbul Havalimanı’nda yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle yolcularla tartışmıştı. Aynı sebeple uçakta da bir yolcuyla kavga etmişti.

2024’te ise yine bir uçakta kedisi yüzünden kabin memuruyla tartışmıştı ve hatta THY'nin kara listesine alınmıştı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde de trafiği birbirine katmıştı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde de trafiği birbirine katmıştı.

Bodrum'da aracıyla seyrederken polisin 'dur' ihtarına ısrarla uymamış ve trafikte kaos çıkarmıştı. Daha sonra gözaltına alıp adliyeye sevk edilmişti. Çıkışta da 'Her şey yanlış anlaşılma' demişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez magazincilerin çektiği bir fotoğraf nedeniyle öfkelendi!

Bu kez magazincilerin çektiği bir fotoğraf nedeniyle öfkelendi!

Bodrum’da tatil yapan Dilan Çıtak plajdayken magazincilere yakalandı. Bikinili pozları haber sitelerinde dönmeye başlayınca, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aynı fotoğrafları alıp üstüne photoshop’la kendini daha kilolu gösterdi ve “Öyle yetmez ya! Gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer” notunu düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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