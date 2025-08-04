Olayların Kadını Dilan Çıtak Yine Gergin: Bikinili Fotoğraflarını Beğenmeyince Shop'la Tepki Gösterdi!
Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da polislerin “dur” ihtarına uymayıp, görevli polisin üzerine aracını süren ve gözaltına alınan Dilan Çıtak, bu kez de bikinili fotoğraflarıyla gündemde. Bodrum tatilinde magazin muhabirlerine yakalanan Çıtak, paylaşılan görüntüleri beğenmeyip sosyal medyadan kendi yorumunu yaptı. Fotoğrafların üstüne shop’la oynayıp “Gerçek hallerimi paylaşmamanız beni üzer” diyerek serzenişte bulundu.
Gelin birlikte bakalım.
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Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ı tanımayan kalmadı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da trafik polislerinin “dur” ihtarına uymamış, üstüne bir de aracını görevlinin üzerine sürerek ortalığı karıştırmıştı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde de trafiği birbirine katmıştı.
Bu kez magazincilerin çektiği bir fotoğraf nedeniyle öfkelendi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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