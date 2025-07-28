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Bodrum'da Trafiği Birbirine Katan Dilan Çıtak Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

Bodrum'da Trafiği Birbirine Katan Dilan Çıtak Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 14:39

İbrahim Tatlıses’in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Çıtak, hem trafik güvenliğini tehlikeye attı hem de polislerin üzerine aracını sürdü. İfadesinde ise 'Soyadımı görünce kenara çekti' savunması yaptı. Son olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Birçoğumuzun İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdığı Dilan Çıtak, sık sık vukuatlarıyla gündeme geliyor.

Birçoğumuzun İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdığı Dilan Çıtak, sık sık vukuatlarıyla gündeme geliyor.

Bu kez Bodrum’dan gelen olaylı bir haberle gündeme oturdu. Konacık Atatürk Bulvarı, Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana gelen olayda Çıtak’ın kullandığı araç emniyet şeridinden seyrederek trafiği tehlikeye soktu. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı öne sürülen Çıtak, iddiaya göre aracıyla hem kaçmaya çalıştı hem de polis ekibinin üzerine sürdü.

Durumun kontrolden çıkması üzerine polislerden biri silahını çekip havaya iki el ateş açtı.

Durumun kontrolden çıkması üzerine polislerden biri silahını çekip havaya iki el ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edilirken, yaşananlar çevredekiler tarafından da şaşkınlıkla izlendi. Kısa süre sonra aracından inen Dilan Çıtak, bu kez de park halindeki başka bir otomobile bindi. Tanımadığı bu araçtan sonra tekrar kendi aracına geçerek kendini kilitledi. Polis, Çıtak’ı araçtan indirdi ve gözaltına aldı.

Gözaltı sonrası ifade veren Çıtak, savcılığa sevk edildi ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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