Bodrum'da Trafiği Birbirine Katan Dilan Çıtak Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!
İbrahim Tatlıses’in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Çıtak, hem trafik güvenliğini tehlikeye attı hem de polislerin üzerine aracını sürdü. İfadesinde ise 'Soyadımı görünce kenara çekti' savunması yaptı. Son olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Buyrun detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçoğumuzun İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdığı Dilan Çıtak, sık sık vukuatlarıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durumun kontrolden çıkması üzerine polislerden biri silahını çekip havaya iki el ateş açtı.
Gözaltı sonrası ifade veren Çıtak, savcılığa sevk edildi ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın