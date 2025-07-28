Bodrum'da Trafiği Birbirine Katan Dilan Çıtak Serbest Bırakıldı: İlk Açıklama Geldi!

Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edilirken, yaşananlar çevredekiler tarafından da şaşkınlıkla izlendi. Kısa süre sonra aracından inen Dilan Çıtak, bu kez de park halindeki başka bir otomobile bindi. Tanımadığı bu araçtan sonra tekrar kendi aracına geçerek kendini kilitledi. Polis, Çıtak’ı araçtan indirdi ve gözaltına aldı.