Trafikteki Skandal Sonrası Gözaltına Alınan Dilan Çıtak'ın İfade Verdiği Anlar Ortaya Çıktı!
Bodrum’da aracıyla seyreden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayınca ortalık fena karıştı. İddiaya göre Çıtak, aracını görevli polisin üzerine sürdü. Polis ise havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurmak zorunda kaldı. Sakinleşmek bilmeyen tartışma anları kameralara yansırken, Magazin Burada'nın haberine göre Çıtak’ın karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan’ın “Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
İşte tüm detaylar…
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İbrahim Tatlıses’in bir dönem reddettiği, daha sonra ise soyadını verdiği ve resmi olarak nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı bir isim.
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Şimdi ise bu kez olay yeri havalimanı değil, Bodrum trafiği.
Tüm bu yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Son olarak, Magazin Burada tarafından paylaşılan görüntülere göre gözaltına alınan Dilan Çıtak’ın karakolda verdiği ifadeye ait bir bölüm ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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