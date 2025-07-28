Trafikteki Skandal Sonrası Gözaltına Alınan Dilan Çıtak'ın İfade Verdiği Anlar Ortaya Çıktı!

İddiaya göre Çıtak, Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde sürerken polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymadı. Hatta olayın büyümesine sebep olan asıl detay; Dilan’ın aracını görevli polisin üzerine doğru sürmesi oldu.

Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Durdurulan Çıtak, başka bir araca bindi. Daha sonra ise kendi aracına geri döndü. Bir süre kendi aracına kendini kilitleyen Çıtak, daha sonra gözaltına alındı.