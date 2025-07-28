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Trafikteki Skandal Sonrası Gözaltına Alınan Dilan Çıtak'ın İfade Verdiği Anlar Ortaya Çıktı!

Trafikteki Skandal Sonrası Gözaltına Alınan Dilan Çıtak'ın İfade Verdiği Anlar Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 10:20

Bodrum’da aracıyla seyreden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayınca ortalık fena karıştı. İddiaya göre Çıtak, aracını görevli polisin üzerine sürdü. Polis ise havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurmak zorunda kaldı. Sakinleşmek bilmeyen tartışma anları kameralara yansırken, Magazin Burada'nın haberine göre Çıtak’ın karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan’ın “Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışı sosyal medyada gündem oldu. 

İşte tüm detaylar…

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İbrahim Tatlıses’in bir dönem reddettiği, daha sonra ise soyadını verdiği ve resmi olarak nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı bir isim.

İbrahim Tatlıses’in bir dönem reddettiği, daha sonra ise soyadını verdiği ve resmi olarak nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı bir isim.

Baba-kız ilişkisi yıllarca küs gitti, kısa bir barış dönemi yaşansa da aralarındaki mesafe tekrar açıldı. Dilan Çıtak ise zaman zaman yaptığı açıklamalar ve karıştığı tartışmalarla gündeme geliyor. Hatırlarsanız birkaç ay önce bir havalimanında yaşanan gerginlikte uçakta herkes ayağa kalkmış, Dilan’ın yüksek sesli tepkileri uzun süre konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Şimdi ise bu kez olay yeri havalimanı değil, Bodrum trafiği.

Şimdi ise bu kez olay yeri havalimanı değil, Bodrum trafiği.

İddiaya göre Çıtak, Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı’nda aracını emniyet şeridinde sürerken polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymadı. Hatta olayın büyümesine sebep olan asıl detay; Dilan’ın aracını görevli polisin üzerine doğru sürmesi oldu. 

Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Durdurulan Çıtak, başka bir araca bindi. Daha sonra ise kendi aracına geri döndü. Bir süre kendi aracına kendini kilitleyen Çıtak, daha sonra gözaltına alındı.

Tüm bu yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tüm bu yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Özellikle polisle olan tartışma anlarının yayılması, kullanıcılar arasında tepkilere neden oldu. Olayla ilgili ilk gönderme ise Dilan’ın uzun süredir küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses’ten geldi. Magazin yazarı İzzet Çapa, yaşanan olayı değerlendirdiği oldukça sert bir yazı paylaştı. Bu yazıya İdo Tatlıses’in beğeni bırakması, “aile içi gerilim devam ediyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak, Magazin Burada tarafından paylaşılan görüntülere göre gözaltına alınan Dilan Çıtak’ın karakolda verdiği ifadeye ait bir bölüm ortaya çıktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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