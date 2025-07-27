Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!
Mustafa Sandal’la genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” polemiği büyümüş, araya giren İrem Derici ortamı yumuşatmıştı. Tam herkes rahat bir nefes aldı derken bu kez sessizliğini koruyan bir isim topa girdi: Aydilge! Ünlü müzisyen, Lvbel C5’e şarkı sözlerin üzerinden göndermede bulundu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Son dönemde her yerde karşımıza çıkan Lvbel C5’in viral olan parçası "Hav hav hav"ı mutlaka duymuşsunuzdur.
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Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak polemiğe olgun bir şekilde son noktayı koymaya çalışmıştı.
Bu jest üzerine ortalık yumuşar gibi olmuştu. Ardından araya İrem Derici girmişti.
Tam ortalık yatıştı derken bu kez gündeme ilişkin yorumlarıyla meşhur Aydilge'den Lvbel C5'e gönderme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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