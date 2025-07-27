Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!

Hem dinlenme sayısı hem de yarattığı tartışmalarla gündemden düşmeyen şarkı, sadece dinleyiciler arasında değil, ünlüler camiasında da ciddi bir polemik başlattı.

Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde Harbiye konserinde “Miyav miyav mı yapsam dedim ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” sözleriyle genç rapçiye göndermede bulunmuştu. Lvbel C5 de sert bir cevapla topa girip “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Spotify’dan dinleme sayısına baksın” demişti.