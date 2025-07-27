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Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!

Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 17:05

Mustafa Sandal’la genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” polemiği büyümüş, araya giren İrem Derici ortamı yumuşatmıştı. Tam herkes rahat bir nefes aldı derken bu kez sessizliğini koruyan bir isim topa girdi: Aydilge! Ünlü müzisyen, Lvbel C5’e şarkı sözlerin üzerinden göndermede bulundu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Son dönemde her yerde karşımıza çıkan Lvbel C5’in viral olan parçası "Hav hav hav"ı mutlaka duymuşsunuzdur.

Son dönemde her yerde karşımıza çıkan Lvbel C5’in viral olan parçası "Hav hav hav"ı mutlaka duymuşsunuzdur.

Hem dinlenme sayısı hem de yarattığı tartışmalarla gündemden düşmeyen şarkı, sadece dinleyiciler arasında değil, ünlüler camiasında da ciddi bir polemik başlattı. 

Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde Harbiye konserinde  “Miyav miyav mı yapsam dedim ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” sözleriyle genç rapçiye göndermede bulunmuştu. Lvbel C5 de sert bir cevapla topa girip “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Spotify’dan dinleme sayısına baksın” demişti.

Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak polemiğe olgun bir şekilde son noktayı koymaya çalışmıştı.

Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak polemiğe olgun bir şekilde son noktayı koymaya çalışmıştı.

“Sevgili kardeşim; Tıklansın diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem.”

Hatta sonrasında da başarılar dilemişti.

Bu jest üzerine ortalık yumuşar gibi olmuştu. Ardından araya İrem Derici girmişti.

Bu jest üzerine ortalık yumuşar gibi olmuştu. Ardından araya İrem Derici girmişti.

Hatta iş bir düet teklifine kadar varmıştı!

Lvbel C5'in 'Ft yapalım Mustafa abi de kaydımızı alsın' teklifi üzerine Derici, 'Ay bir araya gelseniz de bayılırsınız birbirinize' diyerek Mustafa Sandal'ı etiketlemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam ortalık yatıştı derken bu kez gündeme ilişkin yorumlarıyla meşhur Aydilge'den Lvbel C5'e gönderme geldi.

Tam ortalık yatıştı derken bu kez gündeme ilişkin yorumlarıyla meşhur Aydilge'den Lvbel C5'e gönderme geldi.
twitter.com

Bir süredir sessiz kalan Aydilge, sabrını kaybetmiş olacak ki sosyal medyadan öyle bir gönderme yaptı ki, herkesin nutku tutuldu.

“Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin , 'onun arabası var maalesef ruhu yok' diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. 

Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız.” sözleriyle tarafını belli etti.

Bakalım genç rapçiden bir yanıt gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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