Sürpriz Buluşma Geliyor: İrem Derici, Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Barış Elçisi Oldu!
Mustafa Sandal ile genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” şarkısı nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Sandal’ın mizahi eleştirisine Lvbel C5’ten sert cevap gelince ortalık iyice ısınmıştı. Tartışmalar sürerken araya İrem Derici girdi ve ikiliyi barıştırmak için düğmeye bastı. “Baba barış elçisiyim” diyen Derici’nin uzattığı zeytin dalına iki isimden de olumlu dönüş geldi. Hatta iş, ortak projeye kadar gitti!
Gelin, bu atışmanın nasıl bir müzikal buluşmaya dönüştüğüne birlikte bakalım.
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Son zamanların en çok konuşulan rap şarkılarından biri hiç şüphesiz Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” parçası.
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Tartışmaların fitilini son olarak ateşleyen ise Mustafa Sandal oldu.
Bu sıcak ortamı daha da yumuşatan isim ise İrem Derici oldu.
Mustafa Sandal ise esprili bir dille “Yeter ki sen iste İrem’im” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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