Sürpriz Buluşma Geliyor: İrem Derici, Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Barış Elçisi Oldu!

Mustafa Sandal ile genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” şarkısı nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Sandal’ın mizahi eleştirisine Lvbel C5’ten sert cevap gelince ortalık iyice ısınmıştı. Tartışmalar sürerken araya İrem Derici girdi ve ikiliyi barıştırmak için düğmeye bastı. “Baba barış elçisiyim” diyen Derici’nin uzattığı zeytin dalına iki isimden de olumlu dönüş geldi. Hatta iş, ortak projeye kadar gitti!

Gelin, bu atışmanın nasıl bir müzikal buluşmaya dönüştüğüne birlikte bakalım.