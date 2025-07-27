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Sürpriz Buluşma Geliyor: İrem Derici, Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Barış Elçisi Oldu!

Sürpriz Buluşma Geliyor: İrem Derici, Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Barış Elçisi Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 15:02

Mustafa Sandal ile genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” şarkısı nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Sandal’ın mizahi eleştirisine Lvbel C5’ten sert cevap gelince ortalık iyice ısınmıştı. Tartışmalar sürerken araya İrem Derici girdi ve ikiliyi barıştırmak için düğmeye bastı. “Baba barış elçisiyim” diyen Derici’nin uzattığı zeytin dalına iki isimden de olumlu dönüş geldi. Hatta iş, ortak projeye kadar gitti! 

Gelin, bu atışmanın nasıl bir müzikal buluşmaya dönüştüğüne birlikte bakalım.

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Son zamanların en çok konuşulan rap şarkılarından biri hiç şüphesiz Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” parçası.

Son zamanların en çok konuşulan rap şarkılarından biri hiç şüphesiz Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” parçası.

Şarkı çıktığı günden bu yana sadece sosyal medyada değil, CİMER’e yapılan şikayetlerle bile gündem olmuştu. Pek çok kişi gibi ünlü isimler de bu parçaya tepkisiz kalmamıştı. Bunlardan biri de İrem Derici’ydi. Derici, şarkıyla ilgili “Bir daha böyle bir şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” notuyla dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu. 

Ünlü rapçi de sessiz kalmayarak fena laf sokmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tartışmaların fitilini son olarak ateşleyen ise Mustafa Sandal oldu.

Tartışmaların fitilini son olarak ateşleyen ise Mustafa Sandal oldu.

Sandal geçtiğimiz günlerde, “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye şarkı mı yapsam? Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” diyerek şarkıya mizahi bir gönderme yapmıştı. Bu sözlere Lvbel C5 sessiz kalmamış ve “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Spotify’dan dinleme sayısına baksın. Ama ona şarkı vermem” diyerek rest çekmişti.

Mustafa Sandal da daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve dikkat çeken bir açıklamayla polemiği bir tık tatlıya bağlamıştı: “Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.” mesajı vermişti.

Kaçıranlar için:

Bu sıcak ortamı daha da yumuşatan isim ise İrem Derici oldu.

Bu sıcak ortamı daha da yumuşatan isim ise İrem Derici oldu.

“Önce biz laf atıyoruz, sonra adam cevap verince bozuluyoruz. Kimseye zararı yok, işini yapıyor. Ben artık baba barış elçisiyim çocuklar” diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. 

Ardından Lvbel C5’ten şaşırtan bir yanıt geldi: “Ft yapalım, Mustafa abi kaydımızı alsın.”

Mustafa Sandal ise esprili bir dille “Yeter ki sen iste İrem’im” dedi.

Mustafa Sandal ise esprili bir dille “Yeter ki sen iste İrem’im” dedi.

İrem Derici’den de hemen heyecan dolu bir tepki geldi: “İşte king! Büyük buluşma planlansın.” 

Görünen o ki bu gerginlik, yerini oldukça eğlenceli bir müzikal birlikteliğe bırakacak. Üçlüden nasıl bir şarkı çıkacak, hep birlikte göreceğiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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