Bir Dönem Kardeş Gibi Olan Hadise ve Seda Bakan Arasındaki Krizin Perde Arkasını Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!
Hadise ve Seda Bakan’ın yıllara dayanan dostluğunu bilmeyen yoktur. Kırmızı halıda verdikleri samimi pozlardan, sosyal medyada yaptıkları neşeli paylaşımlara kadar adeta “kız kardeşlik” mottosunun vücut bulmuş haliydiler. Ta ki “Esas Oğlan” dizisine kadar… Dijital platform tarihinin en kötü ikinci yapımı olarak anılan diziden sonra ikilinin dostluğu da bitti. Peki neden?
Gelin, Hadise ve Seda Bakan dostluğunun çöküş sürecine birlikte göz atalım…
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Hadise ve Seda Bakan uzun yıllardır birbirinden ayrılmayan iki yakın dosttu.
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Kopuşun ilk sinyali, sosyal medyada bir kullanıcının “Son projede harcattın kendini” yorumuna Seda Bakan’ın beğeni atmasıyla başladı.
Olaylar zincirleme devam etti!
Arkadaşları tarafından da dışlandı!
Ancak ikilinin neden küstüğünü bir türlü öğrenemedik!
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İddialar bununla da bitmiyor!
Son olarak Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları gündem oldu!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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