Bir Dönem Kardeş Gibi Olan Hadise ve Seda Bakan Arasındaki Krizin Perde Arkasını Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Bir başka sosyal medya kullanıcısının “Önce Tuba, sonra Hadise… Sırada hangi dizi arkadaşınızı kurban edeceksiniz?” yorumuna da beğeni gelince ortalık tamamen karıştı. Bu kez Seda Bakan, hesabına birilerinin girdiğini, ekran görüntüsüyle iddia etti.

Beddualı bir paylaşım yapan Bakan, “Bir dönem birlikte çalıştığım kişilerin hala hesabım üzerinden oyunları varmış. Ben de hiç kondurmayıp kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli ayağına dolaşır!” dedi. Avukatı da devreye girerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.