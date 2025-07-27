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Bir Dönem Kardeş Gibi Olan Hadise ve Seda Bakan Arasındaki Krizin Perde Arkasını Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Bir Dönem Kardeş Gibi Olan Hadise ve Seda Bakan Arasındaki Krizin Perde Arkasını Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 12:33

Hadise ve Seda Bakan’ın yıllara dayanan dostluğunu bilmeyen yoktur. Kırmızı halıda verdikleri samimi pozlardan, sosyal medyada yaptıkları neşeli paylaşımlara kadar adeta “kız kardeşlik” mottosunun vücut bulmuş haliydiler. Ta ki “Esas Oğlan” dizisine kadar… Dijital platform tarihinin en kötü ikinci yapımı olarak anılan diziden sonra ikilinin dostluğu da bitti. Peki neden? 

Gelin, Hadise ve Seda Bakan dostluğunun çöküş sürecine birlikte göz atalım…

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Hadise ve Seda Bakan uzun yıllardır birbirinden ayrılmayan iki yakın dosttu.

Hadise ve Seda Bakan uzun yıllardır birbirinden ayrılmayan iki yakın dosttu.

Sık sık bir araya gelir, aynı kız grubuyla tatillere çıkar, özel günlerde birlikte kutlamalar yaparlardı. Ta ki “Esas Oğlan” dizisine kadar…

Başrollerini paylaştıkları bu dijital dizi, IMDb kullanıcıları tarafından dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak oylanınca sadece yapım değil, dostluk da darbe aldı. Halbuki gala gecesinde bile aynı elbiseyi giyip, “kız kardeşlik” mesajları vererek dostluklarının altını çizmişlerdi. “Birbirimizi destekliyoruz, kıyaslama olmasın diye aynı kıyafeti tercih ettik” açıklaması yapmışlardı. Fakat diziden sonra bu özenilesi dostlukları bir anda bitti.

Kopuşun ilk sinyali, sosyal medyada bir kullanıcının “Son projede harcattın kendini” yorumuna Seda Bakan’ın beğeni atmasıyla başladı.

Kopuşun ilk sinyali, sosyal medyada bir kullanıcının “Son projede harcattın kendini” yorumuna Seda Bakan’ın beğeni atmasıyla başladı.

Gelen tepkiler üzerine Seda, “Seri beğeni yapmış olabilirim, bilinçli değildi” dese de Hadise arkadaşına kırılmış olacak ki Instagram’daki tüm ortak fotoğraflarını sildi. Üstelik sadece Hadise değil, kardeşi Derya Açıkgöz de Seda Bakan’ı takipten çıktı ve “Bu konuda yorum yapmam, ama ablamın her zaman yanındayım” diyerek tarafını belli etti.

Olaylar zincirleme devam etti!

Olaylar zincirleme devam etti!

Bir başka sosyal medya kullanıcısının “Önce Tuba, sonra Hadise… Sırada hangi dizi arkadaşınızı kurban edeceksiniz?” yorumuna da beğeni gelince ortalık tamamen karıştı. Bu kez Seda Bakan, hesabına birilerinin girdiğini, ekran görüntüsüyle iddia etti. 

Beddualı bir paylaşım yapan Bakan, “Bir dönem birlikte çalıştığım kişilerin hala hesabım üzerinden oyunları varmış. Ben de hiç kondurmayıp kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli ayağına dolaşır!” dedi. Avukatı da devreye girerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Arkadaşları tarafından da dışlandı!

Arkadaşları tarafından da dışlandı!

Seda Bakan ve Hadise'nin ortak bir arkadaş grubu vardı. Bu grup her yıl buluşur ve paylaşım yapardı. Ancak bu yıl Seda Bakan o karede yoktu. Hadise yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşları Seda Ceyhan, Melissa Tahincioğlu ve Selin Çebi ile bu yıl doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Ama bir eksik.  O paylaşımdan sonra “Seda Bakan bilerek dışlandı”  iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Seda Bakan çağrılmamasına sinirlenmiş olacak ki sosyal medya hesabından önce Yusuf Suresi’nin anlamını, ardından da Tolstoy’un şu sözünü paylaştı: “Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”

Ancak ikilinin neden küstüğünü bir türlü öğrenemedik!

Ancak ikilinin neden küstüğünü bir türlü öğrenemedik!

Küslüğün nedeni hakkında bu zamana kadar iki taraftan da net bir açıklama yapılmamış olsa da, son olara ksosyal medya hesabı @kaosfactss’a gelen bir iddia dedikodulara iyice tuz biber ekti. İddiaya göre Seda Bakan, dizide Hadise’ye yazılan cesur sahnelerden rahatsız olmuş, benzer sahnelerin kendisi için de yazılmasını talep etmiş. Ancak sonrasında gelen linçler üzerine montaj sürecinde bu sahnelerin azaltılmasını istemiş. Hatta “Ben anneyim, bu sahneler fazla” diyerek yapım ekibine müdahale etmiş.

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İddialar bununla da bitmiyor!

İddialar bununla da bitmiyor!

Hadise hangi takıyı taksa Seda Bakan koşarak aynılarını kendisine de alıyormuş. Hatta Hadise’nin taktığı özel bir kolyenin aynısının bir süre sonra Seda Bakan’ın boynunda görülmüş.

Son olarak Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları gündem oldu!

Son olarak Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları gündem oldu!

Takip edenler bilir Hadise'nin yılladır sahne performansları nedeniyle Jennifer Lopez’e özendiği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de konser veren Jlo ile yan yana gelen Seda Bakan'ın 'Yeni kankam' notlu paylaşımına 'Hadise'yle küsünce muadilini bulmuş' yorumları yağmıştı.

Ne diyelim umarım küslükleri son bulur. Bakalım barışacaklar mı yoksa göndermeleri devam edecek mi... Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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