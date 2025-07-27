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Karabük'ten Bursa'ya Kadar Alevler İçindeyiz: Türkiye'yi Saran Yangınlara Ünlü İsimlerden Tepki Yağıyor!

Karabük'ten Bursa'ya Kadar Alevler İçindeyiz: Türkiye'yi Saran Yangınlara Ünlü İsimlerden Tepki Yağıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 11:26

Türkiye’nin dört bir yanı adeta alevlere teslim oldu. İzmir’le başlayan yangın felaketi, Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa’da da ciğerlerimizi yaktı. Özellikle Bursa’daki ormanların durumu, görenlerin içini sızlattı. Vatandaşlar kadar ünlü isimler de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan ünlüler, hem öfke hem de üzüntülerini dile getirdi.

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

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Son günlerde ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi yasa boğdu.

Son günlerde ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi yasa boğdu.

İzmir’de başlayan ve hızla yayılan orman yangınları Karabük, Eskişehir, Sakarya derken Bursa’ya kadar uzandı. Ne yazık ki binlerce hektarlık yeşil alan küle dönerken, son olarak Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olaylar karşısında halkın gösterdiği duyarlılık kadar, sosyal medya da adeta yangın yeri!

Olaylar karşısında halkın gösterdiği duyarlılık kadar, sosyal medya da adeta yangın yeri!

Ünlü isimler yaşananlara sessiz kalmadı ve sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getirdi. 

İşte ünlülerin bu iç yakan olaylara tepkileri...

Başak Dizer

Başak Dizer

Danla Bilic

Danla Bilic

Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu
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Müjde Uzman

Müjde Uzman

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Cemre Kemer

Cemre Kemer
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Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan

Aybüke Pusat

Aybüke Pusat

Sefo

Sefo

Anıl Altan

Anıl Altan
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Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Pelin Akil

Pelin Akil

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Haluk Levent

Haluk Levent

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Roomeo

İyiye iyi demenin kötüye kötü demenin yanlışa yanlış doğruya doğru demenin hic bir anlamı kalmadı tıpkı tepki göstermek gibi bir kulaktan girer öbüründen çıkar