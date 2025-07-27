Karabük'ten Bursa'ya Kadar Alevler İçindeyiz: Türkiye'yi Saran Yangınlara Ünlü İsimlerden Tepki Yağıyor!
Türkiye’nin dört bir yanı adeta alevlere teslim oldu. İzmir’le başlayan yangın felaketi, Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa’da da ciğerlerimizi yaktı. Özellikle Bursa’daki ormanların durumu, görenlerin içini sızlattı. Vatandaşlar kadar ünlü isimler de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan ünlüler, hem öfke hem de üzüntülerini dile getirdi.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Son günlerde ülkenin dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi yasa boğdu.
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Olaylar karşısında halkın gösterdiği duyarlılık kadar, sosyal medya da adeta yangın yeri!
Başak Dizer
Danla Bilic
Selin Yağcıoğlu
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Müjde Uzman
Kubilay Aka
Farah Zeynep Abdullah
Burcu Biricik
Cemre Kemer
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Nesrin Cavadzade
Pınar Altuğ Atacan
Aybüke Pusat
Sefo
Anıl Altan
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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İyiye iyi demenin kötüye kötü demenin yanlışa yanlış doğruya doğru demenin hic bir anlamı kalmadı tıpkı tepki göstermek gibi bir kulaktan girer öbüründen çıkar