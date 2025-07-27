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Volkan Konak'ın 34 Yıllık Eşi Selma Konak Acı Haberi Aldığı Anı İlk Kez Anlattı!

Volkan Konak'ın 34 Yıllık Eşi Selma Konak Acı Haberi Aldığı Anı İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.07.2025 - 10:00

Volkan Konak’ın ani ölümü ailesini olduğu kadar müzik dünyasını da derinden sarsmıştı. Kuzeyin Oğlu’nun 34 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak, dört ay süren sessizliğini sonunda bozdu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Konak, ölüm haberini aldığında Amerika’da olduğunu söyledi, “Ona defalarca ‘seni seviyorum’ dedim. Meğer son konuşmamızmış” dedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/volk...
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Milyonların “Kuzeyin Oğlu” olarak tanıdığı Volkan Konak, bayram konseri için gittiği Kıbrıs’ta sahne sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Milyonların “Kuzeyin Oğlu” olarak tanıdığı Volkan Konak, bayram konseri için gittiği Kıbrıs’ta sahne sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu ani veda, en çok da 34 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak’ı sarstı. Dört ay boyunca sessiz kalan Selma Konak, duygularını ilk kez Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e anlattı.

Selma Konak, acı haberi Amerika’da öğrendiğini ve son konuşmalarını dakikası dakikasına hatırladığını söyledi. “Türkiye saatiyle 20.35’te konuştuk. Kızımız Derin babasının bayramını kutladı. Volkan onunla şakalaştı. Gülüştük, ‘Seni seviyorum’ dedik defalarca. Meğer son konuşmamızmış” dedi.

Yürüyüşteyken gelen telefonla her şeyin değiştiğini söyleyen Selma Konak, kızının telaşla “Babam sahnede düşmüş” demesiyle paniğe kapıldığını anlattı.

Yürüyüşteyken gelen telefonla her şeyin değiştiğini söyleyen Selma Konak, kızının telaşla “Babam sahnede düşmüş” demesiyle paniğe kapıldığını anlattı.

“Ben o kadar Volkan'ın öldüğünü falan ihtimal vermiyorum ki. Diyorum ki hatta bir şey yoktur canım ne olacak? Hemen eve doğru geçtim. Bavul hazırladım, acil biletleri aldım. Gidip sözde Volkan'ı hastanede ziyaret edeceğim, kafamda o var. Ve hatta onu güldürmeyi düşünüyordum. Diyecektim ki, ‘Volkan beyaz ışığı gördün mü? Hani böyle insanlar, ölüme yakın olanlar bu aydınlığı görürmüş ya. Asla öleceği aklımdan geçmiyor.” diyen Konak, uçağa binmeden önce kızından aldığı “Anne, babam ölmüş” cümlesiyle yıkıldığını belirtti.

O anı “Zaman ve mekan kavramım kayboldu. Yalnızca ‘Volkan!’ diye ağladım” diyerek tarif eden Selma Konak, uçağa bindiğinde ise 11 saatlik yolculuğun bir ömür gibi sürdüğünü söyledi.

O anı “Zaman ve mekan kavramım kayboldu. Yalnızca ‘Volkan!’ diye ağladım” diyerek tarif eden Selma Konak, uçağa bindiğinde ise 11 saatlik yolculuğun bir ömür gibi sürdüğünü söyledi.

“Yolcular bile acımı yaşadı. Ağlamaktan yüzüm yara olmuştu indiğimde” diyen Konak, acının tazeliğini kelimelerine taşıdı.

Volkan Konak’ın ardından gözyaşlarıyla yapılan bu içten açıklamalar, sevenlerinin yüreğinde bir kez daha derin izler bıraktı. Seni hiç unutmayacağınız Kuzeyin Oğlu...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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