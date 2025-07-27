Volkan Konak'ın 34 Yıllık Eşi Selma Konak Acı Haberi Aldığı Anı İlk Kez Anlattı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/volk...
Volkan Konak’ın ani ölümü ailesini olduğu kadar müzik dünyasını da derinden sarsmıştı. Kuzeyin Oğlu’nun 34 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak, dört ay süren sessizliğini sonunda bozdu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Konak, ölüm haberini aldığında Amerika’da olduğunu söyledi, “Ona defalarca ‘seni seviyorum’ dedim. Meğer son konuşmamızmış” dedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Milyonların “Kuzeyin Oğlu” olarak tanıdığı Volkan Konak, bayram konseri için gittiği Kıbrıs’ta sahne sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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Yürüyüşteyken gelen telefonla her şeyin değiştiğini söyleyen Selma Konak, kızının telaşla “Babam sahnede düşmüş” demesiyle paniğe kapıldığını anlattı.
O anı “Zaman ve mekan kavramım kayboldu. Yalnızca ‘Volkan!’ diye ağladım” diyerek tarif eden Selma Konak, uçağa bindiğinde ise 11 saatlik yolculuğun bir ömür gibi sürdüğünü söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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