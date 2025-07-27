Volkan Konak'ın 34 Yıllık Eşi Selma Konak Acı Haberi Aldığı Anı İlk Kez Anlattı!

“Ben o kadar Volkan'ın öldüğünü falan ihtimal vermiyorum ki. Diyorum ki hatta bir şey yoktur canım ne olacak? Hemen eve doğru geçtim. Bavul hazırladım, acil biletleri aldım. Gidip sözde Volkan'ı hastanede ziyaret edeceğim, kafamda o var. Ve hatta onu güldürmeyi düşünüyordum. Diyecektim ki, ‘Volkan beyaz ışığı gördün mü? Hani böyle insanlar, ölüme yakın olanlar bu aydınlığı görürmüş ya. Asla öleceği aklımdan geçmiyor.” diyen Konak, uçağa binmeden önce kızından aldığı “Anne, babam ölmüş” cümlesiyle yıkıldığını belirtti.