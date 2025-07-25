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Sosyal Medya Yıkıldı: Özcan Deniz, TikTok'ta Ses Benzerliğiyle Viral Olan Kişiyle Sahnede Düet Yaptı!

Sosyal Medya Yıkıldı: Özcan Deniz, TikTok'ta Ses Benzerliğiyle Viral Olan Kişiyle Sahnede Düet Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 12:29

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, TikTok’ta sesi kendisine benzetildiği için viral olan Murat isimli kullanıcıyı sahnesine davet etti. İkili, birlikte şarkı söyleyerek izleyenlere sürpriz bir düet armağan etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi, beğeni ve yorum yağdı. 

Gelin birlikte bakalım…

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Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Özcan Deniz, kariyerinin 30 yılı aşkın kısmında hem sahnede hem ekranda büyük bir hayran kitlesi edindi.

Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Özcan Deniz, kariyerinin 30 yılı aşkın kısmında hem sahnede hem ekranda büyük bir hayran kitlesi edindi.

Derin Duygular,  Dön Desem, Ya Evde Yoksan gibi hit şarkılarıyla yıllardır sevilerek dinlenen Deniz, son dönemde konserleri ve sosyal medya etkileşimleriyle de gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Malum, artık keşifleri menajerler değil, sosyal medya yapıyor. Youtube, Instagram, TikTok gibi mecralarda her gün yeni bir ses, yeni bir yüz viral oluyor. İşte o videolardan biri de, sesinin Özcan Deniz’e olan benzerliğiyle dikkat çeken Murat Soylu’nun paylaşımlarıydı. Kısa sürede “Bu çocuk Özcan Deniz gibi söylüyor” yorumları yağdı, videolar yüzbinleri ulaştı. Hal böyle olunca, Özcan Deniz de bu dalgaya kayıtsız kalmadı ve hayranlarına şık bir sürpriz hazırladı.

Ünlü sanatçı, sahnesine Murat Soylu’yu davet etti.

twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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