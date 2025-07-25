Sosyal Medya Yıkıldı: Özcan Deniz, TikTok'ta Ses Benzerliğiyle Viral Olan Kişiyle Sahnede Düet Yaptı!
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, TikTok’ta sesi kendisine benzetildiği için viral olan Murat isimli kullanıcıyı sahnesine davet etti. İkili, birlikte şarkı söyleyerek izleyenlere sürpriz bir düet armağan etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi, beğeni ve yorum yağdı.
Gelin birlikte bakalım…
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Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle de tanıdığımız Özcan Deniz, kariyerinin 30 yılı aşkın kısmında hem sahnede hem ekranda büyük bir hayran kitlesi edindi.
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Ünlü sanatçı, sahnesine Murat Soylu’yu davet etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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