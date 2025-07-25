Sosyal Medya Yıkıldı: Özcan Deniz, TikTok'ta Ses Benzerliğiyle Viral Olan Kişiyle Sahnede Düet Yaptı!

Derin Duygular, Dön Desem, Ya Evde Yoksan gibi hit şarkılarıyla yıllardır sevilerek dinlenen Deniz, son dönemde konserleri ve sosyal medya etkileşimleriyle de gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Malum, artık keşifleri menajerler değil, sosyal medya yapıyor. Youtube, Instagram, TikTok gibi mecralarda her gün yeni bir ses, yeni bir yüz viral oluyor. İşte o videolardan biri de, sesinin Özcan Deniz’e olan benzerliğiyle dikkat çeken Murat Soylu’nun paylaşımlarıydı. Kısa sürede “Bu çocuk Özcan Deniz gibi söylüyor” yorumları yağdı, videolar yüzbinleri ulaştı. Hal böyle olunca, Özcan Deniz de bu dalgaya kayıtsız kalmadı ve hayranlarına şık bir sürpriz hazırladı.