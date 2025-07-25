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Ailede Yeni Bir Şef Var: Mehmet Yalçınkaya'nın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Utkan Gastronomi Mezunu Oldu!

Ailede Yeni Bir Şef Var: Mehmet Yalçınkaya'nın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Utkan Gastronomi Mezunu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 09:11

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, bu kez yarışma değil baba gurusuyla gündemde! Ünlü şef, küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurdu. Gastronomi bölümünü bitiren Utkan, babasının mesleğini seçerek aile geleneğini sürdürüyor. Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımıyla duygularını dile getirirken takipçileri bu özel anı beğeni yağmuruna tuttu. “Ailede artık diplomalı aşçımız var” sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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MasterChef Türkiye ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mehmet Yalçınkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

MasterChef Türkiye ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mehmet Yalçınkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yarışma programları denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğundaki tavizsiz tavırları ve keskin eleştirileriyle tanınıyor. Ancak ekranlardaki bu sert duruşunun ardında, ailesine oldukça düşkün ve duygusal bir baba portresi gizli. 

1974 yılında Bolu’da doğan Mehmet Yalçınkaya, mutfak kariyerine genç yaşta adım attı ve zamanla Türkiye’nin en bilinen şeflerinden biri haline geldi.

Uzun yıllardır evli olan Yalçınkaya’nın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor: Sude, Emre ve Utkan.

Uzun yıllardır evli olan Yalçınkaya’nın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor: Sude, Emre ve Utkan.

Aile yaşantısını genellikle göz önünde yaşamayan ünlü şef, zaman zaman özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

İşte onlardan biri de oğlunun mezuniyet töreni oldu.

Mehmet Şef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurdu.

Mehmet Şef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurdu.

Gastronomi bölümünü başarıyla tamamlayan Utkan, böylece babasının izinden giderek aşçılık kariyerine ilk adımını atmış oldu. Oğluyla birlikte törenden bir kare paylaşan Yalçınkaya, altına şu duygusal notu düştü:

“Bu gün gurur verici bir gün aslanım sevgili oğlum @utkanyalcinkaya Gastronomi mezunu oldu bizim için büyük gurur . Ailede artık diplomalı aşçımız var 😉 yolun açık olsun evlat yolun bahtın açık olsun 🧿😊👏🧿”

Aileye yeni bir profesyonel aşçı daha katılmışken, gözler şimdi Utkan’ın mutfak yolculuğunda neler yapacağına çevrildi. Belki bir gün o da MasterChef mutfağında karşımıza çıkar, kim bilir?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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