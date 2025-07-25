Ailede Yeni Bir Şef Var: Mehmet Yalçınkaya'nın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Utkan Gastronomi Mezunu Oldu!
MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, bu kez yarışma değil baba gurusuyla gündemde! Ünlü şef, küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurdu. Gastronomi bölümünü bitiren Utkan, babasının mesleğini seçerek aile geleneğini sürdürüyor. Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımıyla duygularını dile getirirken takipçileri bu özel anı beğeni yağmuruna tuttu. “Ailede artık diplomalı aşçımız var” sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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MasterChef Türkiye ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mehmet Yalçınkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Uzun yıllardır evli olan Yalçınkaya’nın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor: Sude, Emre ve Utkan.
Mehmet Şef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük oğlu Utkan Yalçınkaya’nın üniversiteden mezun olduğunu duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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