Sen misin Takipten Çıkan: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Model Marlon Teixeira Aşkı Sona Erdi!

Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından büyük bir üne kavuşan Şeyma Subaşı, o günden beri magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri. Ama ne yazık ki bu evlilik sadece 1 yıl sürmüş, ikili 2018’de yollarını ayırmıştı.

İkinci şans ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geldi. Lüks içinde yaşanan bu aşk, Mayıs 2023’te evliliğe dönüştü. Düğün dillere destandı ama masal yine kısa sürdü. 5 ay sonra boşandılar. Ve Şeyma kaldığı yerden hayatına devam etti.