Sen misin Takipten Çıkan: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Model Marlon Teixeira Aşkı Sona Erdi!
Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte olan Şeyma Subaşı her fırsatta sevgilisini övüyordu. Onun hakkında “Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi” demişti ama nazar değdi. Sosyal medya kullanıcıları bir önceki gün Marlon’un Şeyma’yı takipten çıktığını fark etmişti. Bu kez yeni hamle Subaşı’ndan geldi. O da takibi bıraktı. İkili belli ki ilişkilerini bitirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sosyal medyada her adımı olay, her paylaşımı gündem olan isimlerden biri o… Şeyma Subaşı!
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2024’ün sonlarına doğru yeni bir isimle gündeme geldi: Brezilyalı model Marlon Teixeira.
Ama n’olduysa oldu… Aşk bulutlarının yerini kara bulutlar aldı.
Çok geçmeden Şeyma da karşı atağa geçti ve Marlon’u sildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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