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Sen misin Takipten Çıkan: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Model Marlon Teixeira Aşkı Sona Erdi!

Sen misin Takipten Çıkan: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Model Marlon Teixeira Aşkı Sona Erdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 10:13

Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte olan Şeyma Subaşı her fırsatta sevgilisini övüyordu. Onun hakkında “Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi” demişti ama nazar değdi. Sosyal medya kullanıcıları bir önceki gün Marlon’un Şeyma’yı takipten çıktığını fark etmişti. Bu kez yeni hamle Subaşı’ndan geldi. O da takibi bıraktı. İkili belli ki ilişkilerini bitirdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sosyal medyada her adımı olay, her paylaşımı gündem olan isimlerden biri o… Şeyma Subaşı!

Sosyal medyada her adımı olay, her paylaşımı gündem olan isimlerden biri o… Şeyma Subaşı!

Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından büyük bir üne kavuşan Şeyma Subaşı, o günden beri magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri. Ama ne yazık ki bu evlilik sadece 1 yıl sürmüş, ikili 2018’de yollarını ayırmıştı.

İkinci şans ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geldi. Lüks içinde yaşanan bu aşk, Mayıs 2023’te evliliğe dönüştü. Düğün dillere destandı ama masal yine kısa sürdü. 5 ay sonra boşandılar. Ve Şeyma kaldığı yerden hayatına devam etti.

2024’ün sonlarına doğru yeni bir isimle gündeme geldi: Brezilyalı model Marlon Teixeira.

2024’ün sonlarına doğru yeni bir isimle gündeme geldi: Brezilyalı model Marlon Teixeira.

Kaslı vücudu ve podyumlardaki karizmasıyla dikkat çeken Marlon, Subaşı’nın kalbini çalmıştı. Hem de öyle bir çalmıştı ki, Şeyma bu kez çok iddialı konuşuyordu.

“Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Ruhum evli. O kişi ile evliyim' diyerek aşkını adeta göklere çıkarmıştı. Paylaşımlar, birlikte çekilen pozlar, romantik tatiller derken “bu defa olacak galiba” dedirten bir tablo çizilmişti.

Ama n’olduysa oldu… Aşk bulutlarının yerini kara bulutlar aldı.

Ama n’olduysa oldu… Aşk bulutlarının yerini kara bulutlar aldı.

İlk sinyal, sosyal medya dedektiflerinden geldi. Dikkatli takipçiler, bir önceki gün Marlon’un Şeyma’yı Instagram’dan takipten çıktığını fark etmişti. Bu da haliyle “Ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çok geçmeden Şeyma da karşı atağa geçti ve Marlon’u sildi.

Çok geçmeden Şeyma da karşı atağa geçti ve Marlon’u sildi.

Karşılıklı takibi bırakan ikili belli ki ilişkilerini sonlandırdı. Bakalım bu ayrılık kısa süreli mi olacak yoksa ipler tamamen koptu mu? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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