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Özçivit'i Tanıyamayan Alkan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la Tanışan Fedon'a 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Özçivit'i Tanıyamayan Alkan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la Tanışan Fedon'a 24 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 23:59

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı

Pelin Akil

Pelin Akil

Fedon Kalyoncu

Fedon Kalyoncu
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Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Seda Bakan

Seda Bakan

Banu Alkan

Banu Alkan

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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