“3 Kişi Yalan” Krizi Büyüyor! Gülçin’in Sert Paylaşımlarına Cemre’den Zehir Zemberek Yanıt Geldi
Müzik piyasasına damgasını vuran Hepsi grubu, enerjisi ve danslarıyla kısa sürede milyonların kalbini kazandı. Ancak 2009’da Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasıyla başlayan süreç, dağılmaları ve bitmeyen polemiklerle sonuçlandı.
Grubun diğer üyeleri Cemre, Yasemin ve Eren ile yaşanan gerilim ise bugün bile hız kesmeden devam diyor. Gülçin’in sosyal medyada yaptığı sert paylaşımlar, grubun dağılmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen gündemi sarsıyor!
Son olarak yine Hepsi'nin eski üyelerine bulaşan Gülçin'e beklenen yanıt Cemre'den geldi.
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2000’lerin başında müzik listelerinin altını üstüne getiren, gençliğin gönlünde taht kuran Hepsi grubu, dansları ve sahne enerjileriyle unutulmaz bir döneme imza atmıştı.
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Gülçin, yıllar geçse de eski grup arkadaşlarına karşı sinirini ve göndermelerini hiç eksiltmedi.
Ancak bu gelişmeler Cemre Kemer’in tepkisini geciktirmedi. Sosyal medyada paylaştığı sert mesajla Gülçin'e zehir zemberek sözlerde bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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