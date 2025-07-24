“3 Kişi Yalan” Krizi Büyüyor! Gülçin’in Sert Paylaşımlarına Cemre’den Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Ancak 2009’da grubun en dikkat çekeni Gülçin Ergül’ün ayrılmasıyla işler değişti. Menajer baskıları, solo kariyer hayalleri ve iletişim sorunları kulislerde sıkça konuşuldu. Geriye kalan üçlü bir süre daha devam etse de, Hepsi resmen tarihe karıştı.

Ama aslında gerçek drama bundan sonra başladı!