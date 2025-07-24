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“3 Kişi Yalan” Krizi Büyüyor! Gülçin’in Sert Paylaşımlarına Cemre’den Zehir Zemberek Yanıt Geldi

“3 Kişi Yalan” Krizi Büyüyor! Gülçin’in Sert Paylaşımlarına Cemre’den Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 01:02

Müzik piyasasına damgasını vuran Hepsi grubu, enerjisi ve danslarıyla kısa sürede milyonların kalbini kazandı. Ancak 2009’da Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasıyla başlayan süreç, dağılmaları ve bitmeyen polemiklerle sonuçlandı.

Grubun diğer üyeleri Cemre, Yasemin ve Eren ile yaşanan gerilim ise bugün bile hız kesmeden devam diyor. Gülçin’in sosyal medyada yaptığı sert paylaşımlar, grubun dağılmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen gündemi sarsıyor!

Son olarak yine Hepsi'nin eski üyelerine bulaşan Gülçin'e beklenen yanıt Cemre'den geldi.

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2000’lerin başında müzik listelerinin altını üstüne getiren, gençliğin gönlünde taht kuran Hepsi grubu, dansları ve sahne enerjileriyle unutulmaz bir döneme imza atmıştı.

2000’lerin başında müzik listelerinin altını üstüne getiren, gençliğin gönlünde taht kuran Hepsi grubu, dansları ve sahne enerjileriyle unutulmaz bir döneme imza atmıştı.

Ancak 2009’da grubun en dikkat çekeni Gülçin Ergül’ün ayrılmasıyla işler değişti. Menajer baskıları, solo kariyer hayalleri ve iletişim sorunları kulislerde sıkça konuşuldu. Geriye kalan üçlü bir süre daha devam etse de, Hepsi resmen tarihe karıştı.

Ama aslında gerçek drama bundan sonra başladı!

Gülçin, yıllar geçse de eski grup arkadaşlarına karşı sinirini ve göndermelerini hiç eksiltmedi.

Gülçin, yıllar geçse de eski grup arkadaşlarına karşı sinirini ve göndermelerini hiç eksiltmedi.

Sosyal medyada “Hepsi benim!” diyerek sahnede tek başına söylediği “Yalan” şarkısının videosunu paylaşması olay yarattı. Ardından, grubun üç kişi kaldığı dönemlerde aynı şarkıyı söyledikleri bir performans videosunu “3 kişi yalan” notuyla paylaşarak Cemre, Yasemin ve Eren’i hedef aldı.

Bununla da kalmayıp, kendi solo şarkılarını ardı ardına paylaşarak “Buyrun beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarım burada!” diyerek adeta meydan okudu.

Gülçin'in olay olan o paylaşımlarından teker teker bahsetmiştik:

Ancak bu gelişmeler Cemre Kemer’in tepkisini geciktirmedi. Sosyal medyada paylaştığı sert mesajla Gülçin'e zehir zemberek sözlerde bulundu.

Ancak bu gelişmeler Cemre Kemer’in tepkisini geciktirmedi. Sosyal medyada paylaştığı sert mesajla Gülçin'e zehir zemberek sözlerde bulundu.

“Yahu ülkemiz ne halde, yangınlarımız, şehitlerimiz sen oturdun bizim videolarımızı izliyorsun... Psikolojin iyi değil... Yine şarkın mı çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma, bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme, ben şu an hiç bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden, illa vardır yanında dürüst seni seven bir dostun.” şeklinde konuşan Cemre'nin tepkisi olay olurken gözler Hepsi'nin diğer üyeleri Yasemin ve Eren'e çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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