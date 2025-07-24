Koşun Kaos Var: Hepsi Üyelerinin Yalan Performansını Yerin Dibine Sokan Gülçin Kendisini Öve Öve Bitiremedi!
Cemre, Yasemin, Eren ve Gülçin’den oluşan Hepsi grubu; hem dansları hem de sahne enerjileriyle bir ikon haline gelmişti. Ancak 2009 yılında Gülçin’in gruptan ayrılmasıyla işler değişti. Ayrılığın perde arkasında menajer baskıları, solo kariyer hayalleri ve iletişim problemleri olduğu uzun süre konuşuldu. Geriye kalan üçlü bir süre daha yola devam etmeye çalışsa da, grup resmen dağıldı.
Fakat Gülçin'in siniri de göndermeleri de bitmedi! Kariyerine tek başına devam eden isimden yine bomba paylaşımlar geldi...
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2000’lerin başında müzik listelerini alt üst eden ve bir dönemin gençliğinin idolü olan Hepsi grubu, aralarındaki görünmez çatlaklar yüzünden sessiz sedasız dağılmıştı.
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Kariyerine tek başına devam etse de grubun bir daha bir araya gelmeyeceğini sayısız kez söylese de bir türlü konuyu kapatamayan Gülçin geçtiğimiz hafta da manşetlere yerleşmişti.
Fakat Gülçin yine yerinde duramadı... Yalan şarkısını seslendirirkenki anlarını paylaşan isim gündeme damga vuran ifadelerle adından bahsettirdi.
Arından da hızını alamayan Gülçin "Buyrun beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada" diyerek kendi şarkılarını paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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