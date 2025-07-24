Koşun Kaos Var: Hepsi Üyelerinin Yalan Performansını Yerin Dibine Sokan Gülçin Kendisini Öve Öve Bitiremedi!

Cemre, Yasemin, Eren ve Gülçin’den oluşan Hepsi grubu; hem dansları hem de sahne enerjileriyle bir ikon haline gelmişti. Ancak 2009 yılında Gülçin’in gruptan ayrılmasıyla işler değişti. Ayrılığın perde arkasında menajer baskıları, solo kariyer hayalleri ve iletişim problemleri olduğu uzun süre konuşuldu. Geriye kalan üçlü bir süre daha yola devam etmeye çalışsa da, grup resmen dağıldı.

Fakat Gülçin'in siniri de göndermeleri de bitmedi! Kariyerine tek başına devam eden isimden yine bomba paylaşımlar geldi...