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Koşun Kaos Var: Hepsi Üyelerinin Yalan Performansını Yerin Dibine Sokan Gülçin Kendisini Öve Öve Bitiremedi!

Koşun Kaos Var: Hepsi Üyelerinin Yalan Performansını Yerin Dibine Sokan Gülçin Kendisini Öve Öve Bitiremedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 22:29

Cemre, Yasemin, Eren ve Gülçin’den oluşan Hepsi grubu; hem dansları hem de sahne enerjileriyle bir ikon haline gelmişti. Ancak 2009 yılında Gülçin’in gruptan ayrılmasıyla işler değişti. Ayrılığın perde arkasında menajer baskıları, solo kariyer hayalleri ve iletişim problemleri olduğu uzun süre konuşuldu. Geriye kalan üçlü bir süre daha yola devam etmeye çalışsa da, grup resmen dağıldı.

Fakat Gülçin'in siniri de göndermeleri de bitmedi! Kariyerine tek başına devam eden isimden yine bomba paylaşımlar geldi...

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2000’lerin başında müzik listelerini alt üst eden ve bir dönemin gençliğinin idolü olan Hepsi grubu, aralarındaki görünmez çatlaklar yüzünden sessiz sedasız dağılmıştı.

2000’lerin başında müzik listelerini alt üst eden ve bir dönemin gençliğinin idolü olan Hepsi grubu, aralarındaki görünmez çatlaklar yüzünden sessiz sedasız dağılmıştı.

Ancak yıllar geçmesine rağmen sular bir türlü durulmadı. Grubun en dikkat çeken üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, eski grup arkadaşlarına zaman zaman yaptığı göndermelerle gündem yaratmaya devam ediyor.

Eski grup arkadaşlarıyla sürekli polemik yaşayan Gülçin Ergül, Yasemin başta olmak üzere yaptığı göndermeler ve zehir zemberek sözlerle adından bahsettiriyor.

Kariyerine tek başına devam etse de grubun bir daha bir araya gelmeyeceğini sayısız kez söylese de bir türlü konuyu kapatamayan Gülçin geçtiğimiz hafta da manşetlere yerleşmişti.

Kariyerine tek başına devam etse de grubun bir daha bir araya gelmeyeceğini sayısız kez söylese de bir türlü konuyu kapatamayan Gülçin geçtiğimiz hafta da manşetlere yerleşmişti.

Yasemin'le girdiği ego tartışmasında kullandığı 'Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli, söylememe gerek de olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm ne yazık ki bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak 'Neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun?' hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan... Saygısızlığa OK değilim.' ifadeleriyle konuşulmuştu.

Kendisini son olarak ise yeni kız grubu Manifest ve Hepsi'yi benzettiği o paylaşımla konuşmuştuk. O paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Fakat Gülçin yine yerinde duramadı... Yalan şarkısını seslendirirkenki anlarını paylaşan isim gündeme damga vuran ifadelerle adından bahsettirdi.

Arından da hızını alamayan Gülçin "Buyrun beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada" diyerek kendi şarkılarını paylaştı.

Arından da hızını alamayan Gülçin "Buyrun beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada" diyerek kendi şarkılarını paylaştı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından kariyerlerine devam eden Hepsi kızlarının 'Geri Dönüşüm' albümünü paylaşan Gülçin, 'Ama seçiminiz bundan yana da olabilir saygım var.' ifadelerini kullandı.

Ne diyorsunuz kızlardan karşılık gelir mi? Ortalık yine karışacak gibi gözüküyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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