Sürekli Hepsi'nin Eski Üyeleriyle Tartışan Gülçin'in Yeni Kız Grubu Manifest'li Paylaşımı Eskilere Götürdü!
Harbiye konserinde Manifest grubunun sahne kostümünün, Hepsi grubunun geçmişteki sahne tarzına benzetilmesi sosyal medyada gündem olurken, Gülçin Ergül’ün bu benzerliği ima eden bir paylaşımı hikayesine eklemesi olayları alevlendirdi. Göndermeli paylaşımı kısa sürede silen Gülçin, yine Hepsi grubuyla yaşadığı polemiklerle gündeme geldi. Özellikle Manifest ile Hepsi arasında benzerlik kurulması üzerine yaptığı bu paylaşım eski grup arkadaşlarıyla yaşadığı soğuk savaşı tekrar hatırlattı!
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2000'li yılların başında genç kızların idolü, pop müziğin parlayan yıldızları olan Hepsi grubu, aradan geçen yıllara rağmen hala konuşuluyor.
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Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.
Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül, Manifest kızları ve Hepsi'nin videolarını paylaştı.
İki kız grubunu birbirine benzeten o videoyu şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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