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Sürekli Hepsi'nin Eski Üyeleriyle Tartışan Gülçin'in Yeni Kız Grubu Manifest'li Paylaşımı Eskilere Götürdü!

Sürekli Hepsi'nin Eski Üyeleriyle Tartışan Gülçin'in Yeni Kız Grubu Manifest'li Paylaşımı Eskilere Götürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 16:06

Harbiye konserinde Manifest grubunun sahne kostümünün, Hepsi grubunun geçmişteki sahne tarzına benzetilmesi sosyal medyada gündem olurken, Gülçin Ergül’ün bu benzerliği ima eden bir paylaşımı hikayesine eklemesi olayları alevlendirdi. Göndermeli paylaşımı kısa sürede silen Gülçin, yine Hepsi grubuyla yaşadığı polemiklerle gündeme geldi. Özellikle Manifest ile Hepsi arasında benzerlik kurulması üzerine yaptığı bu paylaşım eski grup arkadaşlarıyla yaşadığı soğuk savaşı tekrar hatırlattı!

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2000'li yılların başında genç kızların idolü, pop müziğin parlayan yıldızları olan Hepsi grubu, aradan geçen yıllara rağmen hala konuşuluyor.

2000'li yılların başında genç kızların idolü, pop müziğin parlayan yıldızları olan Hepsi grubu, aradan geçen yıllara rağmen hala konuşuluyor.

“Bir”, “Yalan”, “Tempo” gibi şarkılarla hafızalara kazınan grup dağılmasıyla da ayrı konuşulmuştu. Geçmişte grupla yollarını olaylı bir şekilde ayıran Gülçin özellikle yaptığı açıklamalarla manşete gelmeye devam etmişti.

Gülçin son olarak Katarsis programında gözyaşlarını bir an olsun tutmadan yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. 'Ben doğru mesafede durabilmeye çok önem veriyorum, eğer ben huzurum için doğru bir mesafede kalmak istiyorsam bence bu saygı duyulacak bir şey olmalı ama herkes kendi hayallerini düşündükleri için, dinleyicilerimiz de kendilerini mutlu etmek istedikleri için aslında benim bunu kabul edip tekrar birleşmemizi bekliyorlar' ifadeleriyle de grubun neden bir daha eskisi gibi olamadığını açıklamıştı.

Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.

Yıllarca kaos içerisinde andığımız kızlar ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de sürtüşmeye, paylaşımlarıyla birbirlerine göndermeler yapmaya devam ediyor.

Son olarak Yasemin'in 'ego' göndermesine çıkışta bulunan Gülçin 'Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. ' şeklinde konuşmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül, Manifest kızları ve Hepsi'nin videolarını paylaştı.

Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül, Manifest kızları ve Hepsi'nin videolarını paylaştı.

Harbiye konserinde Manifest'in giydiği kostümü Hepsi'nin geçmişte giydiği bir kostümüne benzeten o paylaşımı hikayesine ekleyen Gülçin'in göndermeli paylaşımı dikkat çekerken kendisi o paylaşımı kısa sürede sildi.

İki kız grubunu birbirine benzeten o videoyu şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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