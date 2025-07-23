Sürekli Hepsi'nin Eski Üyeleriyle Tartışan Gülçin'in Yeni Kız Grubu Manifest'li Paylaşımı Eskilere Götürdü!

“Bir”, “Yalan”, “Tempo” gibi şarkılarla hafızalara kazınan grup dağılmasıyla da ayrı konuşulmuştu. Geçmişte grupla yollarını olaylı bir şekilde ayıran Gülçin özellikle yaptığı açıklamalarla manşete gelmeye devam etmişti.

Gülçin son olarak Katarsis programında gözyaşlarını bir an olsun tutmadan yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. 'Ben doğru mesafede durabilmeye çok önem veriyorum, eğer ben huzurum için doğru bir mesafede kalmak istiyorsam bence bu saygı duyulacak bir şey olmalı ama herkes kendi hayallerini düşündükleri için, dinleyicilerimiz de kendilerini mutlu etmek istedikleri için aslında benim bunu kabul edip tekrar birleşmemizi bekliyorlar' ifadeleriyle de grubun neden bir daha eskisi gibi olamadığını açıklamıştı.