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Evindeki Çalışanlara Bırakacağı Mirasın Detayları Belli Oldu: Serdar Ortaç'ın Vasiyeti X'te Gündeme Oturdu!

Evindeki Çalışanlara Bırakacağı Mirasın Detayları Belli Oldu: Serdar Ortaç'ın Vasiyeti X'te Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 14:53

Müzik sektörünün en tartışmalı isimlerinden Serdar Ortaç, bu kez şarkılarıyla değil mirasıyla gündemde! MS hastalığıyla mücadelesi, sahne hayatındaki duraklamalar ve özel yaşantısıyla sık sık haber olan Ortaç'ın, vasiyeti ve milyonluk servetini kime bırakacağına dair detaylar yeniden gündem oldu. 

Özellikle çalışanlarına bırakacağı söylenen lüks evi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, X halkı goygoy malzemesi çıkardı!

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Türk pop müziğinin en sıra dışı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yalnızca şarkılarıyla değil, yıllar boyu süren popülaritesi, sansasyonel açıklamaları ve özel hayatıyla da gündemin vazgeçilmez figürlerinden biri olmayı başarıyor.

Türk pop müziğinin en sıra dışı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, yalnızca şarkılarıyla değil, yıllar boyu süren popülaritesi, sansasyonel açıklamaları ve özel hayatıyla da gündemin vazgeçilmez figürlerinden biri olmayı başarıyor.

“Karabiberim”, “Mesafe”, “Poşet” gibi hitlerle milyonları peşinden sürükleyen Ortaç, kimi zaman sahnedeki halleriyle kimi zaman da çarpıcı yorumlarıyla konuşulmaya devam ediyor. 

Şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde bile dobra tavrından vazgeçmeyen sanatçı, hem müzik dünyasında hem de magazin dünyasında derin izler bırakan şarkıcı son olarak hastalığıyla gündeme gelmişti.

Zaman zaman kötü alışkanlarıyla gündeme yerleşen Serdar Ortaç, uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ediyor.

Zaman zaman kötü alışkanlarıyla gündeme yerleşen Serdar Ortaç, uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ediyor.

Ortaç, 'Ömrüm ya 10–15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok' diyerek mirasını evindeki çalışanlara bırakacağını açıklamıştı.

Hastalığına rağmen mütevazi bir yaşam sürdürdüğünü belirten Ortaç,  'Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler' sözleriyle, ardında büyük bir servet bırakmayacağını söylemişti. 

Bırakacağı evin 8 odalı 750 metrekarelik Boğaz manzaralı bir villa olacağı iddiası ise X'te patlak verdi!

X kullanıcılarının goygoy malzemesi yaptığı o iddiaya gelen tepkileri şöyle bırakalım:

X kullanıcılarının goygoy malzemesi yaptığı o iddiaya gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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