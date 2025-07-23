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Barış Arduç'la Ayrılık Değil Bebek mi Geliyor? Gupse Özay'ın Son Paylaşımı Hamilelik İhtimalini Akıllara Soktu

Barış Arduç'la Ayrılık Değil Bebek mi Geliyor? Gupse Özay'ın Son Paylaşımı Hamilelik İhtimalini Akıllara Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 08:45

Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı son günlerde bir değil, birkaç farklı iddiayla gündemde. Önce Barış Arduç’un dizisindeki cesur sahneler nedeniyle aralarının açıldığı iddia edildi. Ardından Gupse’nin Instagram'da eski fotoğraflarını arşivlediği iddiaları ve sessiz kalması boşanma söylentilerini alevlendirdi. Tüm bu söylentilerin üzerine bir de Gupse Özay’ın yaptığı o paylaşım eklenince işler iyice karıştı!

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Bir tarafta ekranların karizmatik oyuncusu Barış Arduç, diğer yanda kalemi ve oyunculuğuyla fark yaratan Gupse Özay…

Bir tarafta ekranların karizmatik oyuncusu Barış Arduç, diğer yanda kalemi ve oyunculuğuyla fark yaratan Gupse Özay…

Magazin dünyasının gözde fakat bir o kadar sade ilişkilerinden birini yaşayan Barış Arduç ve Gupse Özay uzun yıllardır evlilikleriyle adlarından bahsettiriyor. 

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın yolları 2014 yılında, Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı “Deliha” filminin setinde kesişmişti. Filmde partner olan ikili, sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Göz önünde olsalar da, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift özellikle Barış Arduç’un o dönem “Kiralık Aşk” dizisiyle büyük şöhrete ulaşmasına rağmen Gupse Özay’la olan ilişkisini gizlememesiyle hayranları tarafından takdirle karşılanmıştı.

Fakat 2020 Temmuz ayında evlenen ikilinin adı son zamanlarda boşanma iddialarına karışmaya başlamıştı.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Jan Asya adında bir kızları bulunan Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin “Aşkı Hatırla” dizisindeki cesur sahneleri ilişkilerinde bir soğukluk yarattı.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Jan Asya adında bir kızları bulunan Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin “Aşkı Hatırla” dizisindeki cesur sahneleri ilişkilerinde bir soğukluk yarattı.

Barış Arduç’un dizide Hande Erçel ile paylaştığı yakın sahneler, sosyal medyada “fazla samimi” yorumlarına neden oldu. Ardından gözler hemen Gupse Özay’a çevrildi. Gupse’nin, Barış ile olan eski fotoğraflarını Instagram’dan arşivlediği iddiaları ve Babalar Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmaması, “sessiz kriz mi var?” sorularını beraberinde getirdi.

Bu detaylar kısa sürede “ayrılıyorlar mı?” haberlerine dönüştü. Özellikle Gupse’nin sosyal medya temizliği, birçok kişi tarafından “rahatsız oldu” şeklinde yorumlandı. Ancak bu söylentilerin tam ortasında Barış Arduç’tan eşi Gupse’ye destek geldi. Gupse Özay’ın yeni projesini kalp emojisiyle paylaşan Arduç, adeta “sorun yok” mesajı verdi.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in o iddiaların ardından gelen yalanlama paylaşımlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gupse Özay'ın sessiz yanıtı ise Hande Erçel'e karşı sosyal medya hamlesiydi:

Barış Arduç ve Gupse Özay cephesinde ayrılık söylentileri gündemden düşmeden, şimdi de Gupse'nin son paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Barış Arduç ve Gupse Özay cephesinde ayrılık söylentileri gündemden düşmeden, şimdi de Gupse'nin son paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Ayrılık iddialarına iki isim de üstü kapalı şekilde yanıt verirken, Özay'ın Instagram'da yaptığı bir paylaşım her şeyi yeniden alevlendirdi.

Gupse Özay, sosyal medya hesabından eline yaptırdığı geçici çocuk dövmesini paylaştı ve altına şu notu düştü:

“Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime… Demek ki gizli gizli istiyorum!”

Bu sözler, sosyal medyada adeta yangın yerine döndü. Kimi “Yeni dövme mi geliyor?” dedi, kimiyse “Gupse hamile, sinyal veriyor!” yorumunu yaptı. Özellikle daha önce çıkan hamilelik iddialarıyla birlikte bu paylaşım birleşince kafalar fena karıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Barış Arduç’un dizisindeki cesur sahneler sonrası çiftin aralarının açıldığı, hatta ayrılık eşiğinde oldukları iddia edilmişti. Ancak şimdi bu dövme paylaşımı sonrası “yoksa boşanmak bir yana, bebek mi geliyor?” sorusu gündeme oturdu. Hayranlar “Ayrılık değil, bebek sevinci yaşanıyor olabilir” derken, çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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