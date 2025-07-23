Barış Arduç'la Ayrılık Değil Bebek mi Geliyor? Gupse Özay'ın Son Paylaşımı Hamilelik İhtimalini Akıllara Soktu
Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı son günlerde bir değil, birkaç farklı iddiayla gündemde. Önce Barış Arduç’un dizisindeki cesur sahneler nedeniyle aralarının açıldığı iddia edildi. Ardından Gupse’nin Instagram'da eski fotoğraflarını arşivlediği iddiaları ve sessiz kalması boşanma söylentilerini alevlendirdi. Tüm bu söylentilerin üzerine bir de Gupse Özay’ın yaptığı o paylaşım eklenince işler iyice karıştı!
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Bir tarafta ekranların karizmatik oyuncusu Barış Arduç, diğer yanda kalemi ve oyunculuğuyla fark yaratan Gupse Özay…
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Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Jan Asya adında bir kızları bulunan Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin “Aşkı Hatırla” dizisindeki cesur sahneleri ilişkilerinde bir soğukluk yarattı.
Barış Arduç ve Gupse Özay cephesinde ayrılık söylentileri gündemden düşmeden, şimdi de Gupse'nin son paylaşımı ortalığı karıştırdı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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