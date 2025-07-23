Barış Arduç'la Ayrılık Değil Bebek mi Geliyor? Gupse Özay'ın Son Paylaşımı Hamilelik İhtimalini Akıllara Soktu

Ayrılık iddialarına iki isim de üstü kapalı şekilde yanıt verirken, Özay'ın Instagram'da yaptığı bir paylaşım her şeyi yeniden alevlendirdi.

Gupse Özay, sosyal medya hesabından eline yaptırdığı geçici çocuk dövmesini paylaştı ve altına şu notu düştü:

“Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime… Demek ki gizli gizli istiyorum!”

Bu sözler, sosyal medyada adeta yangın yerine döndü. Kimi “Yeni dövme mi geliyor?” dedi, kimiyse “Gupse hamile, sinyal veriyor!” yorumunu yaptı. Özellikle daha önce çıkan hamilelik iddialarıyla birlikte bu paylaşım birleşince kafalar fena karıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Barış Arduç’un dizisindeki cesur sahneler sonrası çiftin aralarının açıldığı, hatta ayrılık eşiğinde oldukları iddia edilmişti. Ancak şimdi bu dövme paylaşımı sonrası “yoksa boşanmak bir yana, bebek mi geliyor?” sorusu gündeme oturdu. Hayranlar “Ayrılık değil, bebek sevinci yaşanıyor olabilir” derken, çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.