Bikinili Pozlarında Photoshop'un Dozunu Kaçıran Deniz Seki X Halkının Diline Düştü!

Seki tam 2 ayda 15 kilo verdi! Herhangi bir operasyon geçirmedi, ilaç kullanmadı… Sadece hayat tarzını değiştirdi. Sabah erken kalkıp gece erken yatmaya başladı, günde 2 saat yürüyüş yaptı ve bol bol su içti. Ayrıca beslenme düzenini de tamamen yenileyerek vücudunu adeta resetledi.

1997’de çıkardığı Hiç Kimse Değilim albümüyle parlayan, ardından Aşkların En Güzeli, Şeffaf, Sahici gibi albümlerle Türk pop müziğine imzasını atan Deniz Seki, yıllar boyunca hem müziğiyle hem yaşadığı zor dönemlerle adından söz ettirmişti. Ancak bu kez konuşulan sadece sesi değil, fit görüntüsü oldu.