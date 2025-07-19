Bikinili Pozlarında Photoshop'un Dozunu Kaçıran Deniz Seki X Halkının Diline Düştü!
Yıllara meydan okuyan sesiyle Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Deniz Seki, bu kez sahne performansı ya da yeni şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündemde! Verdiği kilolarla gündem olan Deniz Seki, son paylaşımında photoshop'la dile düştü!
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Deniz Seki, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.
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Bir süredir ortalarda görünmeyen Deniz Seki, bu yaz adeta küllerinden yeniden doğdu! Sahnelere dönüşüyle hem sesi hem de fiziğiyle alkışları toplayan ünlü isim verdiği kilolarla konuşuluyor.
Ancak her ne kadar verdiği kilolar ve fit görüntüsü takdir toplasa da, Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşımdaki photoshop miktarı sosyal medyada olay oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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