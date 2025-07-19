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Bikinili Pozlarında Photoshop'un Dozunu Kaçıran Deniz Seki X Halkının Diline Düştü!

Bikinili Pozlarında Photoshop'un Dozunu Kaçıran Deniz Seki X Halkının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.07.2025 - 01:47

Yıllara meydan okuyan sesiyle Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Deniz Seki, bu kez sahne performansı ya da yeni şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündemde! Verdiği kilolarla gündem olan Deniz Seki, son paylaşımında photoshop'la dile düştü!

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Deniz Seki, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.

Deniz Seki, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri.

Kariyerine 1990’ların sonunda adım atan Seki, duygusal yorumları ve hit şarkılarıyla kısa sürede milyonların kalbinde taht kurdu. Yaşamındaki iniş çıkışlara rağmen sahnedeki enerjisiyle her zaman adından bahsettiren Seki, “Zor Mu,” “Sana Sığınıyorum,” “Aşk,” “Masal,” “Doyamadım,” “Suya Hapsettim,” gibi şarkılarla tanınıyor.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Deniz Seki, bu yaz adeta küllerinden yeniden doğdu! Sahnelere dönüşüyle hem sesi hem de fiziğiyle alkışları toplayan ünlü isim verdiği kilolarla konuşuluyor.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Deniz Seki, bu yaz adeta küllerinden yeniden doğdu! Sahnelere dönüşüyle hem sesi hem de fiziğiyle alkışları toplayan ünlü isim verdiği kilolarla konuşuluyor.

Seki tam 2 ayda 15 kilo verdi! Herhangi bir operasyon geçirmedi, ilaç kullanmadı… Sadece hayat tarzını değiştirdi. Sabah erken kalkıp gece erken yatmaya başladı, günde 2 saat yürüyüş yaptı ve bol bol su içti. Ayrıca beslenme düzenini de tamamen yenileyerek vücudunu adeta resetledi.

1997’de çıkardığı Hiç Kimse Değilim albümüyle parlayan, ardından Aşkların En Güzeli, Şeffaf, Sahici gibi albümlerle Türk pop müziğine imzasını atan Deniz Seki, yıllar boyunca hem müziğiyle hem yaşadığı zor dönemlerle adından söz ettirmişti. Ancak bu kez konuşulan sadece sesi değil, fit görüntüsü oldu.

Ancak her ne kadar verdiği kilolar ve fit görüntüsü takdir toplasa da, Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşımdaki photoshop miktarı sosyal medyada olay oldu!

Ancak her ne kadar verdiği kilolar ve fit görüntüsü takdir toplasa da, Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşımdaki photoshop miktarı sosyal medyada olay oldu!

X halkının diline düşen photoshop miktarı bikinili pozların sosyal medyada dikkat çekmesine neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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