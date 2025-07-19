Mustafa Aksakallı ile Evliliğini Tek Celsede Bitiren Ezgi Mola Oğlu Can'la Baş Başa Tatilde Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı süreç sonrası oğluyla birlikte keyifli anlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak oğlu Can’la Alaçatı’da tatil yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan Mola, “Yaren Alaçatı’da görüldü” notuyla yayınladığı fotoğrafla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Türk magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, yaklaşık 2 yıllık evlilik serüvenini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.
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Boşanmanın ardından Mustafa Aksakallı, gece hayatına geri döndü.
Ayrılığın ardından Ezgi Mola, oğlu Can ile birlikte tatil yaparak moral buldu. Çeşme'de tatil yapan ikili kalpleri eritti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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