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Mustafa Aksakallı ile Evliliğini Tek Celsede Bitiren Ezgi Mola Oğlu Can'la Baş Başa Tatilde Görüntülendi!

Mustafa Aksakallı ile Evliliğini Tek Celsede Bitiren Ezgi Mola Oğlu Can'la Baş Başa Tatilde Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 23:47

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı süreç sonrası oğluyla birlikte keyifli anlar yaşamaya devam ediyor. Son olarak oğlu Can’la Alaçatı’da tatil yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan Mola, “Yaren Alaçatı’da görüldü” notuyla yayınladığı fotoğrafla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Türk magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, yaklaşık 2 yıllık evlilik serüvenini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

Türk magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, yaklaşık 2 yıllık evlilik serüvenini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

2023 yılında büyük bir aşkla başlayan birlikteliğin, ne yazık ki yoğun tempolar ve farklı hayat rutinleri sebebiyle sürdürülemediği idda edilirken çiftimiz tek celsede boşandı.

Çiftin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, evliliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, “Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can’ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz.” ifadeleri,ni kullandı.

Boşanmanın ardından Mustafa Aksakallı, gece hayatına geri döndü.

Boşanmanın ardından Mustafa Aksakallı, gece hayatına geri döndü.

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile birlikte Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti.

Ayrılığın ardından Ezgi Mola, oğlu Can ile birlikte tatil yaparak moral buldu. Çeşme'de tatil yapan ikili kalpleri eritti.

Ayrılığın ardından Ezgi Mola, oğlu Can ile birlikte tatil yaparak moral buldu. Çeşme'de tatil yapan ikili kalpleri eritti.

Oğlu Can’la birlikte çekilen fotoğrafını “Yaren Alaçatı’da görüldü” notuyla paylaşan Ezgi Mola, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Tatil keyfini oğluyla birlikte çıkaran Mola, hayranlarından yoğun ilgi gördü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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