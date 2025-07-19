Mustafa Aksakallı ile Evliliğini Tek Celsede Bitiren Ezgi Mola Oğlu Can'la Baş Başa Tatilde Görüntülendi!

2023 yılında büyük bir aşkla başlayan birlikteliğin, ne yazık ki yoğun tempolar ve farklı hayat rutinleri sebebiyle sürdürülemediği idda edilirken çiftimiz tek celsede boşandı.

Çiftin ayrılık kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, evliliklerini dostane şekilde noktaladıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, “Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can’ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz.” ifadeleri,ni kullandı.