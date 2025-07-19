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Oğlu Evlendi: Dünyaca Ünlü Modacı Elie Saab'ın Gelini İçin Tasarladığı Gelinlik Paylaşım Rekoru Kırdı!

Oğlu Evlendi: Dünyaca Ünlü Modacı Elie Saab'ın Gelini İçin Tasarladığı Gelinlik Paylaşım Rekoru Kırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.07.2025 - 00:56

Lübnanlı dünyaca ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab'ın dillere destan düğünü, sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. Lüks, ihtişam ve modayı gözler önüne seren törende, en çok konuşulan detay ise gelin Zein Qutami'nin gelinliği oldu!

Elie Saab imzası taşıyan gelinlik, tam 500.000 paillet, 450.000 Swarovski taşı ve 150.000 kristal ile süslendi.

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İşte o anlar:

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab, Ürdünlü iş insanı Zein Qutami ile Lübnan'ın Bkerki Kilisesi'nde gerçekleşen görkemli bir törenle evlendi.

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab, Ürdünlü iş insanı Zein Qutami ile Lübnan'ın Bkerki Kilisesi'nde gerçekleşen görkemli bir törenle evlendi.

Düğün, Jounieh Körfezi manzaralı kilisede yapıldı ve 1000'den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Düğün öncesinde, Panorama Faqra'da 'modern kabile' temalı bir ön parti düzenlendi. Etkinlik, gün batımıyla birleşen bir atmosferde yapıldı ve konuklar arasında Lübnan Başbakanı Saad Hariri de yer aldı.

Gelin Zein Qutami, Elie Saab'ın tasarımı olan iki özel haute couture gelinlik giydi.

Gelin Zein Qutami, Elie Saab'ın tasarımı olan iki özel haute couture gelinlik giydi.

İlk gelinlik, 500.000 payetle işlenmiş tül kumaştan yapılmış ve 4,2 metre uzunluğunda bir kuyrukla tamamlanmıştı. İkinci gelinlik ise 650.000 payet ve 150.000 Swarovski kristaliyle süslenmiş korseli bir balo elbisesiydi.

46 metre uzunluğundaki duvak ve 4 metrelik kuyrukla tamamlanan tasarım çok konuşuldu. Gelinliğin tasarım sürecinin 1.100 saatten fazla sürdüğü ve 12 kişilik özel bir ekip tarafından hazırlandığı açıklandı.

Düğüne Lübnanlı ünlüler ve uluslararası isimler katıldı. Hande Erçel de düğünde sevgilisi Hakan Sabancı ile yer aldı ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.

Düğüne Lübnanlı ünlüler ve uluslararası isimler katıldı. Hande Erçel de düğünde sevgilisi Hakan Sabancı ile yer aldı ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.

Düğün fotoğrafları ve videoları, sosyal medyada hızla yayıldı ve paylaşımlar rekor kırdı. Özellikle gelinliklerin detayları ve düğün atmosferi, moda ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Magazini sallayan düğün ve gelinlikle ilgili bir detay ise çok konuşuldu...

Magazini sallayan düğün ve gelinlikle ilgili bir detay ise çok konuşuldu...

2017 yılı itibarıyla, Arda Turan'ın şimdiki eşi Aslıhan Doğan Turan ile modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab arasında yakınlaştıklarına dair haberler çıkmıştı.

İddialara göre çift, Instagram’daki paylaşımları ve takipleşmeleriyle aşk dedikodularını başlatmıştı. Celio Saab’ın şehir değiştirmesi gibi olaylar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilişki sinyali olarak algılandı.

Hürriyet ve Milliyet gibi kaynaklarda yer alan haberlerde, Aslıhan ve Celio Saab’ın Arda Turan’la ayrılık sonrası yeniden görüşmeye başladığı ve hatta İtalya’da bir araya geldikleri öne sürülmüştü.

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Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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