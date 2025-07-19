Oğlu Evlendi: Dünyaca Ünlü Modacı Elie Saab'ın Gelini İçin Tasarladığı Gelinlik Paylaşım Rekoru Kırdı!
Lübnanlı dünyaca ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab'ın dillere destan düğünü, sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. Lüks, ihtişam ve modayı gözler önüne seren törende, en çok konuşulan detay ise gelin Zein Qutami'nin gelinliği oldu!
Elie Saab imzası taşıyan gelinlik, tam 500.000 paillet, 450.000 Swarovski taşı ve 150.000 kristal ile süslendi.
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İşte o anlar:
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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab, Ürdünlü iş insanı Zein Qutami ile Lübnan'ın Bkerki Kilisesi'nde gerçekleşen görkemli bir törenle evlendi.
Gelin Zein Qutami, Elie Saab'ın tasarımı olan iki özel haute couture gelinlik giydi.
Düğüne Lübnanlı ünlüler ve uluslararası isimler katıldı. Hande Erçel de düğünde sevgilisi Hakan Sabancı ile yer aldı ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.
Magazini sallayan düğün ve gelinlikle ilgili bir detay ise çok konuşuldu...
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Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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