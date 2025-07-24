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Bu İddia Ortalık Karıştırır: Araları Bir Anda Bozulan Seda Bakan ve Hadise'nin Küslüğünün Nedeni Ortaya Çıktı!

Bu İddia Ortalık Karıştırır: Araları Bir Anda Bozulan Seda Bakan ve Hadise'nin Küslüğünün Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 20:07

Birlikte rol aldıkları “Esas Oğlan” dizisiyle gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan’ın arasının bozuk olduğu bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ancak şimdi sosyal medyayı sallayan bir iddia, bu küslüğün perde arkasındaki asıl nedeni iyice merak konusu haline getirdi.

Beğenilen yorumlardan saf dışı bırakılan arkadaş gruplarına kadar aralarındaki gerginliği sosyal medyaya da taşıyan Hadise ve Seda Bakan'ın küslük nedeni hakkındaki iddiayı @kaosfactss isimli hesap paylaştı!

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Bir zamanlar aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan ikilisi, Esas Oğlan dizisinde birlikte rol almalarından ve galaya aynı kıyafetle katılmalarının ardından birbirine düşmüştü.

Bir zamanlar aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan ikilisi, Esas Oğlan dizisinde birlikte rol almalarından ve galaya aynı kıyafetle katılmalarının ardından birbirine düşmüştü.

Hadise, “Esas Oğlan” dizisinde oyunculuğunu konuşturduktan sonra, sosyal medyada hem olumlu hem olumsuz yorumların hedefi olmuştu. 

Ancak esas olay, Seda Bakan’ın, Hadise’nin oyunculuğunu alenen eleştiren bir paylaşımı beğenmesiyle alev aldı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, bu beğeni Hadise ve Seda Bakan dostluğunu çatırdatmıştı.

Seda Bakan’ın bu hamlesi sonrası Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz devreye girerek “Ablamın yanındayım” mesajını paylaşınca ikilinin küslüğü doğrulanmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Seda Ceyhan, Melissa Tahincioğlu ve Selin Çebi ile arkadaş grupları da bir olan Seda Bakan'ın Hadise tarafından saf dışı edildiği iddia edilmişti.

Seda Ceyhan, Melissa Tahincioğlu ve Selin Çebi ile arkadaş grupları da bir olan Seda Bakan'ın Hadise tarafından saf dışı edildiği iddia edilmişti.

Arkadaşlarının Hadise ile bir araya gelmesinin üzerine yalnız kalan Seda Bakan da dayanamamış sosyal medyadan bu hamleye cevap vermişti.

Daha önce beğendiği 'harcattın kendini' yorumunun ardından yalanlamada bulunsa da bu sefer tam bir göndermede bulunan Seda Bakan 'Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar' şeklinde bir özlü söz paylaşmıştı.

O paylaşımların detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sonrasında bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğenen Seda Bakan'ın Hadise ile neden küstüğü ortaya çıktı.

Sonrasında bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğenen Seda Bakan'ın Hadise ile neden küstüğü ortaya çıktı.

@kaosfactss isimli sosyal medya hesabına gelen bir iddiaya göre, ikilinin kavga ettiği ve küslük sebeplerinin birden fazla olduğu söylendi.

İddiaya göre, Seda Bakan Esas Oğlan'da Hadise'ye yazılan cesur sahnelerden rahatsız olmuş. Kendisine de benzer sahneler yazılmasını istediğini söyleyen Bakan öpüşme sahnelerinin artırılmasının ardından montaj sürecinde Şükrü Özyıldız'la olan sahnelerinin azaltılmasını istemiş. Hatta iddiaya göre Seda Bakan, 'Ben anneyim, bu görüntüler fazla. Linç yiyorum, azaltın sıradaki bölümlerde' şeklinde konuşmuş.

Fakat iddialar bunlarla sınırlı değil... Seda Bakan'ın Hadise'nin taktığı takıların aynısını kendisine alıyormuş... Hatta Hadise'de olan pahalı bir markaya ait kolyenin aynısı sonradan Seda Bakan'ın boynunda görülmüş!

@kaosfactss isimli hesaba gelen o iddianın tamamını da şöyle bırakalım:

@kaosfactss isimli hesaba gelen o iddianın tamamını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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