Bu İddia Ortalık Karıştırır: Araları Bir Anda Bozulan Seda Bakan ve Hadise'nin Küslüğünün Nedeni Ortaya Çıktı!

Birlikte rol aldıkları “Esas Oğlan” dizisiyle gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan’ın arasının bozuk olduğu bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ancak şimdi sosyal medyayı sallayan bir iddia, bu küslüğün perde arkasındaki asıl nedeni iyice merak konusu haline getirdi.

Beğenilen yorumlardan saf dışı bırakılan arkadaş gruplarına kadar aralarındaki gerginliği sosyal medyaya da taşıyan Hadise ve Seda Bakan'ın küslük nedeni hakkındaki iddiayı @kaosfactss isimli hesap paylaştı!