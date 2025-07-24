Bu İddia Ortalık Karıştırır: Araları Bir Anda Bozulan Seda Bakan ve Hadise'nin Küslüğünün Nedeni Ortaya Çıktı!
Birlikte rol aldıkları “Esas Oğlan” dizisiyle gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan’ın arasının bozuk olduğu bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ancak şimdi sosyal medyayı sallayan bir iddia, bu küslüğün perde arkasındaki asıl nedeni iyice merak konusu haline getirdi.
Beğenilen yorumlardan saf dışı bırakılan arkadaş gruplarına kadar aralarındaki gerginliği sosyal medyaya da taşıyan Hadise ve Seda Bakan'ın küslük nedeni hakkındaki iddiayı @kaosfactss isimli hesap paylaştı!
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Bir zamanlar aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan ikilisi, Esas Oğlan dizisinde birlikte rol almalarından ve galaya aynı kıyafetle katılmalarının ardından birbirine düşmüştü.
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Seda Ceyhan, Melissa Tahincioğlu ve Selin Çebi ile arkadaş grupları da bir olan Seda Bakan'ın Hadise tarafından saf dışı edildiği iddia edilmişti.
Sonrasında bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğenen Seda Bakan'ın Hadise ile neden küstüğü ortaya çıktı.
@kaosfactss isimli hesaba gelen o iddianın tamamını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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