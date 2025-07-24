İfşası Patlayan Icardi Gündeme Bomba Gibi Otururken Merve Taşkın'dan "Bamyalı" Manidar Bir Paylaşım Geldi!

Bunun üzerine Icardi küplere binmiş, Natasha Rey'in kendisine attığı çıplak pozları paylaşan isim gündeme yerleşmişti.

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır.

Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' şeklinde konuşan Icardi'nin ise ifşası olduğu iddia edilen görüntüler patladı!

X'te kısa sürede milyonlarca etkileşim alan görüntülerin üzerine 'bamya' kelimesi gündem olmuştu.