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İfşası Patlayan Icardi Gündeme Bomba Gibi Otururken Merve Taşkın'dan "Bamyalı" Manidar Bir Paylaşım Geldi!

İfşası Patlayan Icardi Gündeme Bomba Gibi Otururken Merve Taşkın'dan "Bamyalı" Manidar Bir Paylaşım Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 20:54

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin cinsel organ görüntüsünün ifşa edildiği iddiası sonrası sosyal medya 'bamya' esprileriyle yıkıldı. X platformunda hızla yayılan bu olay, magazin gündemini de karıştırdı. Olayın yankıları sürerken, sansasyonel paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın’ın 'bamyalı' paylaşımı olay oldu!

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Sahalarda olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme yerleşen Icardi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılıkla, velayet davasıyla ve paylaşımlarla birçok kez manşetlere yerleşmişti.

Sahalarda olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme yerleşen Icardi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılıkla, velayet davasıyla ve paylaşımlarla birçok kez manşetlere yerleşmişti.

Wanda ile son derece toksik bir ilişki yaşayan Icardi'nin adını şimdilerde China Suarez'le yaşadığı aşkla duyar olmuştuk.

Ara sıra Wanda'nın sosyal medyadan yaptığı hamleler Icardi'yi sinirlendirse de ikili çocuklarının velayeti yüzünden karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Wanda Nara'nın arkadaşı olduğu söylenen bir ismin ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı.

Natasha Rey isimli bir sosyal medya fenomeni Icardi'nin kendisine mesaj attığını ve China Suarez'i aldattığını iddia etmişti.

Natasha Rey isimli bir sosyal medya fenomeni Icardi'nin kendisine mesaj attığını ve China Suarez'i aldattığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Icardi küplere binmiş, Natasha Rey'in kendisine attığı çıplak pozları paylaşan isim gündeme yerleşmişti. 

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. 

Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' şeklinde konuşan Icardi'nin ise ifşası olduğu iddia edilen görüntüler patladı! 

X'te kısa sürede milyonlarca etkileşim alan görüntülerin üzerine 'bamya' kelimesi gündem olmuştu.

Futbolcu son olarak ifşanın üzerine yaptığı paylaşımıyla gündeme yerleşmişti:

Bunun üzerine Onlyfans fenomeni Merve Taşkın'dan "bamyalı" bir gönderme geldi!

Bunun üzerine Onlyfans fenomeni Merve Taşkın'dan "bamyalı" bir gönderme geldi!
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'Arada bir bamya yemeyi seviyorum sindirim sistemine iyi geliyor' diyen Merve Taşkın'ın bamya yerkenki görüntüsü kısa sürede birçok yorum aldı.

twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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