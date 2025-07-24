İfşası Patlayan Icardi Gündeme Bomba Gibi Otururken Merve Taşkın'dan "Bamyalı" Manidar Bir Paylaşım Geldi!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin cinsel organ görüntüsünün ifşa edildiği iddiası sonrası sosyal medya 'bamya' esprileriyle yıkıldı. X platformunda hızla yayılan bu olay, magazin gündemini de karıştırdı. Olayın yankıları sürerken, sansasyonel paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın’ın 'bamyalı' paylaşımı olay oldu!
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Sahalarda olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme yerleşen Icardi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılıkla, velayet davasıyla ve paylaşımlarla birçok kez manşetlere yerleşmişti.
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Natasha Rey isimli bir sosyal medya fenomeni Icardi'nin kendisine mesaj attığını ve China Suarez'i aldattığını iddia etmişti.
Bunun üzerine Onlyfans fenomeni Merve Taşkın'dan "bamyalı" bir gönderme geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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