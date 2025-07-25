Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba Sezon Arasını Fırsat Bilip İmaj Değiştirdi!

Uzak Şehir’in karizmatik yıldızı, sezon finalini fırsat bilip ailesiyle tatile çıktı ama bu kez sadece huzur değil, yenilik de getirdi. Yeni imajıyla objektiflere takılan Akbaba, sakallarını tıraş etti ve sadece bıyık bıraktı. Onu uzun süredir sakallı haliyle görmeye alışık olan hayranları bu radikal değişiklik karşısında epey şaşırdı.

Görünen o ki bu yaz sadece deniz, kum, güneş değil; aynı zamanda erkek ünlülerde bıyık devri! Bakalım sırada hangi isim var? Peki siz bu imajını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...