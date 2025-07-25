Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba Sezon Arasını Fırsat Bilip İmaj Değiştirdi!
Uzak Şehir dizisinin sezon finali yapmasının ardından Ozan Akbaba soluğu ailesiyle tatilde aldı. Ancak sadece dinlenmekle kalmadı, görünümünde de dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Son dönemde ünlü erkek oyuncular arasında başlayan bıyık modasına o da katıldı. Tatil pozu ve yeni imajı kısa sürede gündem oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ekrana damga vurdu.
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Finalin ardından oyuncular da kendilerini tatilin kollarına bıraktı.
Şimdi sıra Ozan Akbaba'da!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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