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Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba Sezon Arasını Fırsat Bilip İmaj Değiştirdi!

Uzak Şehir'in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba Sezon Arasını Fırsat Bilip İmaj Değiştirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 11:07

Uzak Şehir dizisinin sezon finali yapmasının ardından Ozan Akbaba soluğu ailesiyle tatilde aldı. Ancak sadece dinlenmekle kalmadı, görünümünde de dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Son dönemde ünlü erkek oyuncular arasında başlayan bıyık modasına o da katıldı. Tatil pozu ve yeni imajı kısa sürede gündem oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ekrana damga vurdu.

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ekrana damga vurdu.

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Ferit Kaya ve Sahra Şaş gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, sezon boyunca reyting listelerinde üst sıralardan düşmedi. 

Takip edenler bilir; sevilen dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

Finalin ardından oyuncular da kendilerini tatilin kollarına bıraktı.

Finalin ardından oyuncular da kendilerini tatilin kollarına bıraktı.

Kimisi Ege’de, kimisi yurt dışında… Ama bu yaz sadece güneşlenmekle geçmiyor, ünlüler aynı zamanda yeni imajlarını da sergiliyor. 

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy’un bıyıklı hali sosyal medyayı karıştırmış, sakalsız yeni görünümü günlerce konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi sıra Ozan Akbaba'da!

Şimdi sıra Ozan Akbaba'da!

Uzak Şehir’in karizmatik yıldızı, sezon finalini fırsat bilip ailesiyle tatile çıktı ama bu kez sadece huzur değil, yenilik de getirdi. Yeni imajıyla objektiflere takılan Akbaba, sakallarını tıraş etti ve sadece bıyık bıraktı. Onu uzun süredir sakallı haliyle görmeye alışık olan hayranları bu radikal değişiklik karşısında epey şaşırdı.

Görünen o ki bu yaz sadece deniz, kum, güneş değil; aynı zamanda erkek ünlülerde bıyık devri! Bakalım sırada hangi isim var? Peki siz bu imajını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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