Eşref Rüya'nın Sezon Finalinden Sonra Sakallarına Veda Eden Çağatay Ulusoy'dan İmaj Değişikliği!

Tatilden paylaşılan yeni fotoğrafı ise adeta olay oldu! Sakallarını tamamen kesen Ulusoy’un bu imaj değişikliği sosyal medya kullanıcıları tarafından dakikalar içinde gündeme taşındı. Kimi yeni proje için sakallarını kestiğini düşünürken kimi de Eşref Rüya’nın yeni sezonuna hazırlık dedi.

Kim bilir, belki de tamamen keyfi kestirdi! 🤷🏻‍♀️