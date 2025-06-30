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Eşref Rüya'nın Sezon Finalinden Sonra Sakallarına Veda Eden Çağatay Ulusoy'dan İmaj Değişikliği!

Eşref Rüya'nın Sezon Finalinden Sonra Sakallarına Veda Eden Çağatay Ulusoy'dan İmaj Değişikliği!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 11:14

Gaddar’dan sonra verdiği aranın ardından Eşref Rüya dizisiyle büyük bir geri dönüş yaşayan Çağatay Ulusoy tekrar en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaşan ünlü oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından soluğu tatilde aldı. Bu sırada yeni imajı da sosyal medyada olay yarattı. Sakallarını kesen Ulusoy’un yeni hali hayranlarından yorum yağmuruna tutuldu. 

İşte detaylar!

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Başarılı oyunculuğu, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy’u tanımayan yoktur herhalde.

Başarılı oyunculuğu, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy’u tanımayan yoktur herhalde.

Sektöre Adını Feriha Koydum dizisiyle bomba gibi giriş yapan Ulusoy, asıl çıkışını Medcezir dizisiyle yaparak yıldızını iyice parlattı. O günden bu yana hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında farklı projelerde izlediğimiz Ulusoy, şu sıralar başrollerini Demet Özdemir’le paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Mart ayında başlayan Eşref Rüya, hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Mart ayında başlayan Eşref Rüya, hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Aksiyon, dram ve aşk dolu sahneleriyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide Çağatay Ulusoy, sergilediği performansla bir kez daha ‘Bu işi biliyor!’ dedirtti. Gaddar dizisinden sonra verdiği kısa arayı Eşref Rüya ile telafi eden ünlü oyuncu, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haberle hayranlarını heyecanlandıran Çağatay Ulusoy’un, iki yeni film projesi için prensipte anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haberle hayranlarını heyecanlandıran Çağatay Ulusoy’un, iki yeni film projesi için prensipte anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ilk film Uykusuz Adam olacak ve çekimlere temmuz ayında başlanacak.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez Eşref Rüya’nın sezon finalini fırsat bilen yakışıklı oyuncu soluğu tatilde aldı.

Bu kez Eşref Rüya’nın sezon finalini fırsat bilen yakışıklı oyuncu soluğu tatilde aldı.

Tatilden paylaşılan yeni fotoğrafı ise adeta olay oldu! Sakallarını tamamen kesen Ulusoy’un bu imaj değişikliği sosyal medya kullanıcıları tarafından dakikalar içinde gündeme taşındı. Kimi yeni proje için sakallarını kestiğini düşünürken kimi de Eşref Rüya’nın yeni sezonuna hazırlık dedi. 

Kim bilir, belki de tamamen keyfi kestirdi! 🤷🏻‍♀️

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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