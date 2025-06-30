Eşref Rüya'nın Sezon Finalinden Sonra Sakallarına Veda Eden Çağatay Ulusoy'dan İmaj Değişikliği!
Gaddar’dan sonra verdiği aranın ardından Eşref Rüya dizisiyle büyük bir geri dönüş yaşayan Çağatay Ulusoy tekrar en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaşan ünlü oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından soluğu tatilde aldı. Bu sırada yeni imajı da sosyal medyada olay yarattı. Sakallarını kesen Ulusoy’un yeni hali hayranlarından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar!
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Başarılı oyunculuğu, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy’u tanımayan yoktur herhalde.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Mart ayında başlayan Eşref Rüya, hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haberle hayranlarını heyecanlandıran Çağatay Ulusoy’un, iki yeni film projesi için prensipte anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.
Bu kez Eşref Rüya’nın sezon finalini fırsat bilen yakışıklı oyuncu soluğu tatilde aldı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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