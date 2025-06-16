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Eşref Rüya ile Ortalığı Yıkan Çağatay Ulusoy'un "Uykusuz Adam" Filmiyle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Eşref Rüya ile Ortalığı Yıkan Çağatay Ulusoy'un "Uykusuz Adam" Filmiyle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 10:31

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu. Demet Özdemir'le başrolü paylaşan ünlü oyuncu bu kez yepyeni bir proje haberiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy 'Uykusuz Adam' adlı yeni bir filmle anlaşma imzaladı. Yeni film için yine Ulusoy'un seçildiğini gören kullanıcılar da tepkisiz kalamadı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisinin ilk kez partner olduğu Eşref Rüya dizisi ekranlara damgasını vurmuş durumda.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisinin ilk kez partner olduğu Eşref Rüya dizisi ekranlara damgasını vurmuş durumda.

19 Mart 2025 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan aksiyon dolu dizi çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından oldu. Her bölümüyle sosyal medyanın trendlerine giren Eşref Rüya'yla ekranlara dönen Çağatay Ulusoy da yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Adını Feriha Koydum'la hayatımıza giriş yapıp Medcezir'le inanılmaz bir tanınırlık elde eden Ulusoy her projesiyle ön plana çıkmayı başardı.

Adını Feriha Koydum'la hayatımıza giriş yapıp Medcezir'le inanılmaz bir tanınırlık elde eden Ulusoy her projesiyle ön plana çıkmayı başardı.

Oldukça büyük bir kitle tarafından sevilen ünlü oyuncu Gaddar'ın ardından anlaştığı Eşref Rüya'yla ses getirmeye devam ediyor. Eşref Rüya'nın sezon finali yapmasının ardından dinlenmeye çekileceği düşünülen Çağatay Ulusoy sürpriz bir haberle çıkageldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy bu kez de yeni bir film çekmek için kolları sıvadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy bu kez de yeni bir film çekmek için kolları sıvadı.

Son olarak “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmine imza atan Poll Films patronu Polat Yağcı, oldukça dikkat çeken bir transferle öne çıktı. 

2 film çekmek için prensipte anlaşılan Çağatay Ulusoy ilk filmi “Uykusuz Adam” olacak. İlerleyen günlerde çalışmaları başlatılacak olan filmin temmuz ayında çekilmesi planlanıyor.

Kimileri yeni filmler için Çağatay Ulusoy'un seçilmesine mutlu olurken, kimileri de 'tekelleşme' diyerek tepkisiz kalamadı...

Kimileri yeni filmler için Çağatay Ulusoy'un seçilmesine mutlu olurken, kimileri de 'tekelleşme' diyerek tepkisiz kalamadı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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houseof

İzleniyorlar demek ki sürekli iş geliyor. İstediğimiz kadar eleştirelim ama arz talep meselesi, birileri sürekli izliyor