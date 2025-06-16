Eşref Rüya ile Ortalığı Yıkan Çağatay Ulusoy'un "Uykusuz Adam" Filmiyle Anlaşmasına Yorum Yağdı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu. Demet Özdemir'le başrolü paylaşan ünlü oyuncu bu kez yepyeni bir proje haberiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy 'Uykusuz Adam' adlı yeni bir filmle anlaşma imzaladı. Yeni film için yine Ulusoy'un seçildiğini gören kullanıcılar da tepkisiz kalamadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisinin ilk kez partner olduğu Eşref Rüya dizisi ekranlara damgasını vurmuş durumda.
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Adını Feriha Koydum'la hayatımıza giriş yapıp Medcezir'le inanılmaz bir tanınırlık elde eden Ulusoy her projesiyle ön plana çıkmayı başardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy bu kez de yeni bir film çekmek için kolları sıvadı.
Kimileri yeni filmler için Çağatay Ulusoy'un seçilmesine mutlu olurken, kimileri de 'tekelleşme' diyerek tepkisiz kalamadı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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İzleniyorlar demek ki sürekli iş geliyor. İstediğimiz kadar eleştirelim ama arz talep meselesi, birileri sürekli izliyor