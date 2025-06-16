Eşref Rüya ile Ortalığı Yıkan Çağatay Ulusoy'un "Uykusuz Adam" Filmiyle Anlaşmasına Yorum Yağdı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy yine son dönemlerin en popüler isimlerinden oldu. Demet Özdemir'le başrolü paylaşan ünlü oyuncu bu kez yepyeni bir proje haberiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy 'Uykusuz Adam' adlı yeni bir filmle anlaşma imzaladı. Yeni film için yine Ulusoy'un seçildiğini gören kullanıcılar da tepkisiz kalamadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş