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Leyla Hali Dizisiyle Yıllar Sonra Ekranlara Dönen Sanem Çelik'in Son Hali Sette Ortaya Çıktı!

Leyla Hali Dizisiyle Yıllar Sonra Ekranlara Dönen Sanem Çelik'in Son Hali Sette Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 11:09

Melis Sezen 'Deha' dizisinin final yapmasından kısa süre sonra TRT Tabii'de yayınlanacak 'Leyla Hali' ile anlaşmıştı. Dikkat çeken diziye 4 yıldır ekranlarda görmediğimiz Sanem Çelik de dahil olmuştu. Kara Melek ve Aliye projeleriyle hafızalara kazınan Sanem Çelik'in son hali Leyla Hali'nin setinde ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV'de yayınlanan popüler dizi Deha'nın final yapmasından sonra boş kalmayan ilk isim Melis Sezen olmuştu.

Show TV'de yayınlanan popüler dizi Deha'nın final yapmasından sonra boş kalmayan ilk isim Melis Sezen olmuştu.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Sezen, 'İmre' karakteriyle epey ses getirmişti. 

Yapımın final yapmasından kısa süre yeni bir projeye geçiş yapan Melis Sezen'in TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak 'Leyla Hali' dizisinde rol alacağı netleşmişti. 

Yeni dizinin başrolü olan ünlü oyuncunun 'Leyla' karakterine hayat vereceği duyurulmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun zamandır hiçbir projeye sıcak bakmayan Sanem Çelik "Leyla Hali" kadrosuna dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun zamandır hiçbir projeye sıcak bakmayan Sanem Çelik "Leyla Hali" kadrosuna dahil olmuştu.

En son  Bir Litre Gözyaşı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarla karşımıza çıkan Çelik tam 4 yıldır ekranlarda yer almıyordu. 

Yayınlandıkları döneme damgasını vuran Kara Melek ve Aliye gibi dizilerle unutulmaz olan Sanem Çelik'in dizide, 'Leyla'nın hala dediği 'Kumru' karakterine hayat vereceği belirtilmişti.

Çekimlerinin 6 haftada tamamlanması beklenen Leyla Hali dizisi geçtiğimiz gün sete çıktı.

Çekimlerinin 6 haftada tamamlanması beklenen Leyla Hali dizisi geçtiğimiz gün sete çıktı.

Melis Sezen'le yan yana gelip ilk set gününde görüntülenen Sanem Çelik'in son hali de ortaya çıktı. İmaj değişikliği dikkat çeken başarılı oyuncunun gri saçları da gözden kaçmadı.

Leyla Hali setinin ilk günündeki anları buradan izleyebilirsiniz:

Ünlü oyuncuyu özleyen sosyal medya kullanıcılarının Sanem Çelik'in son haline yaptığı yorumlardan birkaçını da buradan okuyabilirsiniz...

Ünlü oyuncuyu özleyen sosyal medya kullanıcılarının Sanem Çelik'in son haline yaptığı yorumlardan birkaçını da buradan okuyabilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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