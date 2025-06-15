Leyla Hali Dizisiyle Yıllar Sonra Ekranlara Dönen Sanem Çelik'in Son Hali Sette Ortaya Çıktı!
Melis Sezen 'Deha' dizisinin final yapmasından kısa süre sonra TRT Tabii'de yayınlanacak 'Leyla Hali' ile anlaşmıştı. Dikkat çeken diziye 4 yıldır ekranlarda görmediğimiz Sanem Çelik de dahil olmuştu. Kara Melek ve Aliye projeleriyle hafızalara kazınan Sanem Çelik'in son hali Leyla Hali'nin setinde ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV'de yayınlanan popüler dizi Deha'nın final yapmasından sonra boş kalmayan ilk isim Melis Sezen olmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun zamandır hiçbir projeye sıcak bakmayan Sanem Çelik "Leyla Hali" kadrosuna dahil olmuştu.
Çekimlerinin 6 haftada tamamlanması beklenen Leyla Hali dizisi geçtiğimiz gün sete çıktı.
Leyla Hali setinin ilk günündeki anları buradan izleyebilirsiniz:
Ünlü oyuncuyu özleyen sosyal medya kullanıcılarının Sanem Çelik'in son haline yaptığı yorumlardan birkaçını da buradan okuyabilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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