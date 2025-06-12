Fena Pot Kırdı: Meral Çetinkaya İkinci Sezonu Yayınlanan "Zamanın Kapıları" Dizisine Dair Spoiler Verdi!
İlk sezonuyla adından epey söz ettiren 'Zamanın Kapıları' dizisi ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz saatlerde galası yapılan 'Zamanın Kapıları' için basın toplantısı düzenlendi. Magazin Burada'nın haberine göre, diziye dair spoiler veren Meral Çetinkaya'nın lafı toplarlamaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Magazin Burada
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Başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı "Zamanın Kapıları" dizisi ilk sezonuyla büyük ses getirdi.
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TOD’da ilk sezonu 18 Temmuz'da yayınlayan Zamanın Kapıları'nın ikinci sezonu için de hazırlıklar başlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde, 12 Haziran Perşembe günü ikinci sezonuyla yayınlanan Zamanın Kapıları dizisinin galası yapıldı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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