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Fena Pot Kırdı: Meral Çetinkaya İkinci Sezonu Yayınlanan "Zamanın Kapıları" Dizisine Dair Spoiler Verdi!

Fena Pot Kırdı: Meral Çetinkaya İkinci Sezonu Yayınlanan "Zamanın Kapıları" Dizisine Dair Spoiler Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.06.2025 - 21:18

İlk sezonuyla adından epey söz ettiren 'Zamanın Kapıları' dizisi ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz saatlerde galası yapılan 'Zamanın Kapıları' için basın toplantısı düzenlendi. Magazin Burada'nın haberine göre, diziye dair spoiler veren Meral Çetinkaya'nın lafı toplarlamaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Magazin Burada

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Başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı "Zamanın Kapıları" dizisi ilk sezonuyla büyük ses getirdi.

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer aldığı "Zamanın Kapıları" dizisi ilk sezonuyla büyük ses getirdi.

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin konusunu da şöyle bırakalım; Bilgisayar dehası ve asosyal bir yaşam süren Sinan, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin kızı Nevra ile hayatının kesişme noktasında bulur. Bu kesişme, geçmişin kapılarını ardına kadar açar ve Nevra, bu süreçte ortaya çıkan sırlarla kendi gerçekliğiyle yüzleşir. Nevra ve Sinan, köklerine doğru çıktıkları bu yolculukta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Bu yolculuk, onları yüzleşmeye ve tutkulu bir aşka sürükler. Ancak bu aşkın beraberinde getirdiği felaketler ve ölümler, onları beklenmedik bir durumun içine sürükler. Bu durum, hayatlarında yeni bir sayfa açar ve onları tamamen farklı bir yolculuğa çıkarır.

TOD’da ilk sezonu 18 Temmuz'da yayınlayan Zamanın Kapıları'nın ikinci sezonu için de hazırlıklar başlamıştı.

TOD’da ilk sezonu 18 Temmuz'da yayınlayan Zamanın Kapıları'nın ikinci sezonu için de hazırlıklar başlamıştı.

Konusuyla hayli dikkat çeken dizinin kadrosunda da Şükrü Özyıldız, Mehmet Kurtuluş, Meral Çetinkaya, İbrahim Selim, Elçin Afacan, Elif Aksu, Enes Külahçı, Mehmet Bilge Aslan, Kaan Turgut, Çiçek Acar gibi isimler yer aldı.

Geçtiğimiz saatlerde, 12 Haziran Perşembe günü ikinci sezonuyla yayınlanan Zamanın Kapıları dizisinin galası yapıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, 12 Haziran Perşembe günü ikinci sezonuyla yayınlanan Zamanın Kapıları dizisinin galası yapıldı.

Oyuncularının her birinin tek tek mikrofon başına geçtiği basın toplantısına damga vuran isimse Meral Çetinkaya oldu. 'Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü geldim ve gittim' diyen Çetinkaya 'A bunu söylemeyecektim' diyerek diziye dair spoiler verdi. Sözleriyle herkesi güldüren usta oyucu 'Hiçbir şeye inanmayın bu dünyada' dedi. Lafı kurtarmaya çalışan Çetinkaya'nın 'Ben çok büyük yalancıyım' sözleri de yine kırdı geçirdi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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