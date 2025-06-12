Fena Pot Kırdı: Meral Çetinkaya İkinci Sezonu Yayınlanan "Zamanın Kapıları" Dizisine Dair Spoiler Verdi!

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin konusunu da şöyle bırakalım; Bilgisayar dehası ve asosyal bir yaşam süren Sinan, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin kızı Nevra ile hayatının kesişme noktasında bulur. Bu kesişme, geçmişin kapılarını ardına kadar açar ve Nevra, bu süreçte ortaya çıkan sırlarla kendi gerçekliğiyle yüzleşir. Nevra ve Sinan, köklerine doğru çıktıkları bu yolculukta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Bu yolculuk, onları yüzleşmeye ve tutkulu bir aşka sürükler. Ancak bu aşkın beraberinde getirdiği felaketler ve ölümler, onları beklenmedik bir durumun içine sürükler. Bu durum, hayatlarında yeni bir sayfa açar ve onları tamamen farklı bir yolculuğa çıkarır.