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MAX'in İlk Yerli Yapımı "Kaosun Anatomisi" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

MAX'in İlk Yerli Yapımı "Kaosun Anatomisi" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 14:49

Max’in merakla beklenen yeni orijinal dizisi “Kaosun Anatomisi” plaftormun ilk yerli yapımı olma özelliği taşıyor. Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı aksiyon dolu dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Kaynak: https://x.com/StreamMaxTR/status/1932...
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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı “Kaosun Anatomisi” dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı “Kaosun Anatomisi” dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.

BluTv’yi satın alarak ülke pazarına giren Warner Bros. Discovery’nin dijital platformu Max’in ilk yerli yapımı olan Kaosun Anatomisi'nde Erol Babaoğlu, Diren Polatoğulları, Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur ve Yüksel Aksu gibi isimler de rol alıyor. 

Ekin Pandır'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sıfır Bir Yapım imzalı yeni dizi suç, dram ve aksiyon unsurlarını izleyiciye yansıtacak.

Max Original yapımı olan "Kaosun Anatomisi" dizisinin ne anlattığını da şöyle özetleyelim...

Max Original yapımı olan "Kaosun Anatomisi" dizisinin ne anlattığını da şöyle özetleyelim...

'Kaosun Anatomisi', genç ve hedefleri olan bir acil servis doktoru olan Ozan ile Türkiye'nin en etkili yasa dışı örgüt liderlerinden biri olan Kenan'ın beklenmedik bir şekilde yollarının kesişmesini anlatıyor. Bu iki ayrı dünyanın çatışması, zaman içinde karakterlerin bireysel dönüşümlerine, yaşam savaşlarına ve iç çatışmalarına ev sahipliği yapacak. Yayınlanan kısa tanıtım filmi, dizinin çetin atmosferi ve yüksek gerilimli dünyası hakkında ilk bilgileri sunuyor.

Max Türkiye resmi sosyal medya hesabından "Kaosun Anatomisi" dizisinin ilk fragmanını yayınlandı.

Max Türkiye resmi sosyal medya hesabından "Kaosun Anatomisi" dizisinin ilk fragmanını yayınlandı.

Eylül ayında yalnızca Max’te izlenebilecek olan Kaosun Anatomisi'nin yayın günüyse henüz belli olmadı.

İşte Kaosun Anatomisi'nin yayınlanan ilk fragmanı:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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