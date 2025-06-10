MAX'in İlk Yerli Yapımı "Kaosun Anatomisi" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Kaynak: https://x.com/StreamMaxTR/status/1932...
Max’in merakla beklenen yeni orijinal dizisi “Kaosun Anatomisi” plaftormun ilk yerli yapımı olma özelliği taşıyor. Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı aksiyon dolu dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı “Kaosun Anatomisi” dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.
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Max Original yapımı olan "Kaosun Anatomisi" dizisinin ne anlattığını da şöyle özetleyelim...
Max Türkiye resmi sosyal medya hesabından "Kaosun Anatomisi" dizisinin ilk fragmanını yayınlandı.
İşte Kaosun Anatomisi'nin yayınlanan ilk fragmanı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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