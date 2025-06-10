MAX'in İlk Yerli Yapımı "Kaosun Anatomisi" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı!

'Kaosun Anatomisi', genç ve hedefleri olan bir acil servis doktoru olan Ozan ile Türkiye'nin en etkili yasa dışı örgüt liderlerinden biri olan Kenan'ın beklenmedik bir şekilde yollarının kesişmesini anlatıyor. Bu iki ayrı dünyanın çatışması, zaman içinde karakterlerin bireysel dönüşümlerine, yaşam savaşlarına ve iç çatışmalarına ev sahipliği yapacak. Yayınlanan kısa tanıtım filmi, dizinin çetin atmosferi ve yüksek gerilimli dünyası hakkında ilk bilgileri sunuyor.