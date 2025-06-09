Siccin 8'de Rol Alan "İndirim Canavarı" Musallata Uğradığı İçin Çekimleri Bıraktığı İddiasına Yanıt Verdi!
Ünlü bir kozmetik mağazasındaki kavgasıyla tanınan Beyza Galiba isimli TikToker 'İndirim Canavarı' lakabıyla fenomen olmuştu. Uzun süre adından söz ettiren genç kadın Siccin 8 filminden teklif almıştı.
Viral olan videoda Siccin karakterlerine benzetilen Beyza Galiba'nın musallata uğradığı için çekimleri yarıda bıraktığı iddiası gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç kadın bu iddialara açıklık getirmiş oldu.
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Hepimizin iyi bildiği ünlü bir kozmetik mağazasının indirim günündeki tartışmasıyla gündem olan Beyza Galiba'yı kesin görmüşsünüzdür.
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Uzun süre trendlerden düşmeyen TikToker Beyza Galiba, Siccin serisinin yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü vereceğini açıkladığı yapım 6 Haziran'da vizyona girdi.
Beyza Galiba, filmin vizyona girmesi sonrası Siccin 8'deki sahnesini paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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