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Siccin 8'de Rol Alan "İndirim Canavarı" Musallata Uğradığı İçin Çekimleri Bıraktığı İddiasına Yanıt Verdi!

Siccin 8'de Rol Alan "İndirim Canavarı" Musallata Uğradığı İçin Çekimleri Bıraktığı İddiasına Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.06.2025 - 22:33

Ünlü bir kozmetik mağazasındaki kavgasıyla tanınan Beyza Galiba isimli TikToker 'İndirim Canavarı' lakabıyla fenomen olmuştu. Uzun süre adından söz ettiren genç kadın Siccin 8 filminden teklif almıştı. 

Viral olan videoda Siccin karakterlerine benzetilen Beyza Galiba'nın musallata uğradığı için çekimleri yarıda bıraktığı iddiası gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç kadın bu iddialara açıklık getirmiş oldu.

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Hepimizin iyi bildiği ünlü bir kozmetik mağazasının indirim günündeki tartışmasıyla gündem olan Beyza Galiba'yı kesin görmüşsünüzdür.

Hepimizin iyi bildiği ünlü bir kozmetik mağazasının indirim günündeki tartışmasıyla gündem olan Beyza Galiba'yı kesin görmüşsünüzdür.

İndirimden faydalanmak için gittiği mağazada gergin anlar yaşayan  Beyza, 'Çalışanınız bana gerizekalı diyemez' diyerek ortalığı inletmişti. Genç kadın bu korkutucu mimikleriyle de sosyal medyada Siccin karakterine benzetilmişti.

Uzun süre trendlerden düşmeyen TikToker Beyza Galiba, Siccin serisinin yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Uzun süre trendlerden düşmeyen TikToker Beyza Galiba, Siccin serisinin yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Kısa sürede epey bir popülerlik elde eden Galiba, Siccin 7 filminin galasına davet edilmişti. Genç kadın da o anları 'Bu anlamlı buluşmaya vesile olan tüm linçleyenler beni sizler var ettiniz 😸' diyerek hesabından paylaşmıştı. 

Galada hem oyuncular hem de yapımcılarla bir araya gelen Galiba'nın Siccin 8 filmide rol alacağı netleşmişti. Genç kadının, imaj hakları dahil olmak üzere toplam 1 milyon TL karşılığında anlaşma sağladığı haberleriyse ayrı bir tartışma konusu olmuştu.

Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü vereceğini açıkladığı yapım 6 Haziran'da vizyona girdi.

Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü vereceğini açıkladığı yapım 6 Haziran'da vizyona girdi.

Başrollerinde Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer gibi isimlerin yer aldığı Siccin 8 filmi kadrosuna dahil edilen fenomen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya çıkmıştı. 

'İndirim Canavarı' olarak nam salan Beyza Galiba'nın musallata uğradığı için filmin çekimlerini yarıda bırakarak terk ettiği iddia edilmişti. 

Beyza Galiba geçtiğimiz günlerde bu dedikoduları yalanlar nitelikle bir paylaşım yaptı.

Beyza Galiba, filmin vizyona girmesi sonrası Siccin 8'deki sahnesini paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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