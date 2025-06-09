Siccin 8'de Rol Alan "İndirim Canavarı" Musallata Uğradığı İçin Çekimleri Bıraktığı İddiasına Yanıt Verdi!

Kısa sürede epey bir popülerlik elde eden Galiba, Siccin 7 filminin galasına davet edilmişti. Genç kadın da o anları 'Bu anlamlı buluşmaya vesile olan tüm linçleyenler beni sizler var ettiniz 😸' diyerek hesabından paylaşmıştı.

Galada hem oyuncular hem de yapımcılarla bir araya gelen Galiba'nın Siccin 8 filmide rol alacağı netleşmişti. Genç kadının, imaj hakları dahil olmak üzere toplam 1 milyon TL karşılığında anlaşma sağladığı haberleriyse ayrı bir tartışma konusu olmuştu.