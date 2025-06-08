Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nu Buluşturan "Antalya Gambit" Dizisindeki Partnerliğe Yorum Yağdı!
Turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza atan GoTürkiye'den dikkat çeken bir proje geldi. 'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizinin başrollerinde Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu yer aldı. Ünlü ikilinin ilk kez partner olmasına da kullancılardan yorum gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanlığı, GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluşan "Antalya Gambit" adlı projenin Antalya'nın dünyaya tanıtıldığına dair bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dass Yapım imzalı mini dizinin başrollerinde de Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli ikilisi rol aldı.
Antalya Gambit'in fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:
Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'nin partnerliğine de epey yorum geldi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın