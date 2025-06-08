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Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nu Buluşturan "Antalya Gambit" Dizisindeki Partnerliğe Yorum Yağdı!

Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nu Buluşturan "Antalya Gambit" Dizisindeki Partnerliğe Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 12:26

Turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza atan GoTürkiye'den dikkat çeken bir proje geldi. 'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizinin başrollerinde Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu yer aldı. Ünlü ikilinin ilk kez partner olmasına da kullancılardan yorum gecikmedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluşan "Antalya Gambit" adlı projenin Antalya'nın dünyaya tanıtıldığına dair bir açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluşan "Antalya Gambit" adlı projenin Antalya'nın dünyaya tanıtıldığına dair bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 10 bölümlük mini dizi hakkındaki açıklamasında 'Turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya bu defa oldukça farklı bir yöntemle, ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak. 'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizi GoTürkiye'nin Youtube sayfasında seyirciyle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü Lara rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar Deniz rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. Mini dizi ile Antalya yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikayenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini Türk Rivierası'nın kalbi Antalya'ya çekmeye hazırlanıyor.

'Antalya Gambit', Lara'nın lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar Deniz'in hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor. 10 bölümlük mini dizi 'Antalya Gambit', sürükleyici hikayesinin yanı sıra Antalya'nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor. Nefes kesen manzaraları, ışıltılı kıyı şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve köklü kültürel mirasıyla uzun zamandır dünya çapında gezginler için yıl boyunca bir ilham kaynağı olan Antalya bu defa da 'Antalya Gambit'e ev sahipliği yaptı. Antalya, keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor' ifadeleri yer aldı.

Dass Yapım imzalı mini dizinin başrollerinde de Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli ikilisi rol aldı.

Dass Yapım imzalı mini dizinin başrollerinde de Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli ikilisi rol aldı.

“Deniz, kum, güneş, tarih, kültür ve gizem dolu bir hikâye” sloganlı ‘Antalya Gambit’ dizi için ilk kez partner olup birlikte kamera karşısına geçen Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'nin uyumuna da yorum yağdı. 

Antalya Gambit’te Meryem Uzerli ünlü sanat küratörü 'Lara' karakterine hayat verirken, Kaan Urgancıoğlu da gizemli mimar 'Deniz' karakterlerini canlandırdı. 

Geçtiğimiz gün ilk kez Rusya’da izleyiciyle buluşan mini dizi dün sabah da GoTürkiye’nin YouTube sayfasında yayınlandı.

Antalya Gambit'in fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'nin partnerliğine de epey yorum geldi:

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'nin partnerliğine de epey yorum geldi:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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