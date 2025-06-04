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Gassal'ın 'Nihan'ı Bensu Soral Diziye Dahil Olan Bayhan'ı Eleştirilere Karşı Savununca Tepkiler Gecikmedi!

Gassal'ın 'Nihan'ı Bensu Soral Diziye Dahil Olan Bayhan'ı Eleştirilere Karşı Savununca Tepkiler Gecikmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 12:32

TRT Tabii'nin dikkat çeken dizisi Gassal ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk sezonda O Ses Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirici seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ikinci sezonundaysa Kendirici'nin yerini Bayhan aldı. İzleyenleri ikiye bölen bu durum sosyal medyada da tartışma yaratmıştı. 

Gassal'da 'Nihan' karakterine hayat veren Hande Soral ise rol arkadaşı Bayhan'ı eleştirilere karşı savundu. Bayhan için 'Seyirci alıştı' diyen Soral'ın övgü dolu sözleriyse dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun sözleri de kullanıcıları ikiye böldü. 

Kaynak: Yeni100yilmagazin

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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ilk sezonu epey ses getirmişti.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ilk sezonu epey ses getirmişti.

Dizinin ilk sezonda 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle tanıtılması tepkilerin odağı haline gelmişti. Birinci sezondan kısa süre ikinci sezon haberinin geldiği Gassal yeniden ön plana çıkmıştı. 

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal 2. sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmıştı.

Gassal'ın ikinci sezonunda dikkat çeken değişimler de yaşanmıştı.

Gassal'ın ikinci sezonunda dikkat çeken değişimler de yaşanmıştı.

Hande Soral'ın 'Nihan' karakteriyle diziye dahil olmasıyla birlikte şarkıcı değişikliği de yaşanmıştı. Yetenek Sizsiniz Türkiye ile hayatımıza girip O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olan Şahin Kendirici, Gassal'da seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topluyordu. 

Şahin Kendirici'nin yerine Bayhan'ın getirilmesiyse beklenmedik bir değişiklik oldu. Kimileri Bayhan'ı diziye çok yakıştırırken kimileriyse bu değişikliğe 'uyumsuz' diyerek tepki göstermişti.

Gelen tepkileri de içeriğimizde vermiştik:

Dizideki 'Nihan' karakteriyle bir hayli ilgi çeken Bensu Soral'ya bu tartışmaya dair ilk açıklama yapan kişi oldu.

Dizideki 'Nihan' karakteriyle bir hayli ilgi çeken Bensu Soral'ya bu tartışmaya dair ilk açıklama yapan kişi oldu.

'Yeni100yilmagazin' sayfasının haberine göre, oyuncu Bensu Soral rol arkadaşı olan şarkıcı Bayhan'a gelen eleştirilere övgü dolu sözlerle cevap verdi. 

Arabasına binerken mikrofonlara kısacık bir açıklama yapan Soral 'Bayhan çok iyi bir iş çıkardı. O kadar keyif alıyorum ki, Bayhan'ın yaptığı şarkılardan-müziklerden. Bence seyirci de alıştı ve çok sevmeye başladı diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Bensu Soral'ın "Herkesin dilinde" dediği anlar da dikkatlerden kaçmadı...

Bensu Soral'ın bu sözleriyse kullanıcıları ikiye böldü:

Bensu Soral'ın bu sözleriyse kullanıcıları ikiye böldü:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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