Gassal'ın 'Nihan'ı Bensu Soral Diziye Dahil Olan Bayhan'ı Eleştirilere Karşı Savununca Tepkiler Gecikmedi!

'Yeni100yilmagazin' sayfasının haberine göre, oyuncu Bensu Soral rol arkadaşı olan şarkıcı Bayhan'a gelen eleştirilere övgü dolu sözlerle cevap verdi.

Arabasına binerken mikrofonlara kısacık bir açıklama yapan Soral 'Bayhan çok iyi bir iş çıkardı. O kadar keyif alıyorum ki, Bayhan'ın yaptığı şarkılardan-müziklerden. Bence seyirci de alıştı ve çok sevmeye başladı diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.