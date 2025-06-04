Gassal'ın 'Nihan'ı Bensu Soral Diziye Dahil Olan Bayhan'ı Eleştirilere Karşı Savununca Tepkiler Gecikmedi!
TRT Tabii'nin dikkat çeken dizisi Gassal ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk sezonda O Ses Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirici seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ikinci sezonundaysa Kendirici'nin yerini Bayhan aldı. İzleyenleri ikiye bölen bu durum sosyal medyada da tartışma yaratmıştı.
Gassal'da 'Nihan' karakterine hayat veren Hande Soral ise rol arkadaşı Bayhan'ı eleştirilere karşı savundu. Bayhan için 'Seyirci alıştı' diyen Soral'ın övgü dolu sözleriyse dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun sözleri de kullanıcıları ikiye böldü.
Kaynak: Yeni100yilmagazin
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ilk sezonu epey ses getirmişti.
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Gassal'ın ikinci sezonunda dikkat çeken değişimler de yaşanmıştı.
Dizideki 'Nihan' karakteriyle bir hayli ilgi çeken Bensu Soral'ya bu tartışmaya dair ilk açıklama yapan kişi oldu.
Bensu Soral'ın "Herkesin dilinde" dediği anlar da dikkatlerden kaçmadı...
Bensu Soral'ın bu sözleriyse kullanıcıları ikiye böldü:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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