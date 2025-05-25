Gassal'ın İkinci Sezonunda Şahin Kendirci Yerine Bayhan'ın Dahil Olması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezon tanıtımıyla tepki toplamıştı. Ancak sezonun yayınlanmasının ardından ön yargılar sona erdi ve dizi büyük beğeni topladı. Hemen ardından ikinci sezon haberi geldi, dizinin ikinci sezonu yayına çıktı bile! İlk sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılarda da bir değişiklik yaşandı ve bu sezon Bayhan diziye dahil oldu.

Bayhan'ın dizideki varlığı izleyenleri ikiye böldü. Kimi bu değişimi çok beğenirken, kimisi dizinin 'dokunusu' bozduğunu söyledi.