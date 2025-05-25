Gassal'ın İkinci Sezonunda Şahin Kendirci Yerine Bayhan'ın Dahil Olması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezon tanıtımıyla tepki toplamıştı. Ancak sezonun yayınlanmasının ardından ön yargılar sona erdi ve dizi büyük beğeni topladı. Hemen ardından ikinci sezon haberi geldi, dizinin ikinci sezonu yayına çıktı bile! İlk sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılarda da bir değişiklik yaşandı ve bu sezon Bayhan diziye dahil oldu.
Bayhan'ın dizideki varlığı izleyenleri ikiye böldü. Kimi bu değişimi çok beğenirken, kimisi dizinin 'dokunusu' bozduğunu söyledi.
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İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal'ın ikinci sezonu yayınlandı.
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Gassal'a dahil olan isimlerden biri şarkıcı Bayhan oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Baydıhan çıktığı an sardırıp Diğer bölüme geçiyorum. rezalet
bayhanın seside kötü nasıl dinliyorlar şarkılarını
Diziyi izlememiş olsam da Şahin Kendirci'nin yorumunu duymayanimız kalmadı bende çok beğendim, ancak dün şu şarkı bölümünün videosuna denk geldim abi çok kom... Devamını Gör