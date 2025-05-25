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Gassal'ın İkinci Sezonunda Şahin Kendirci Yerine Bayhan'ın Dahil Olması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gassal'ın İkinci Sezonunda Şahin Kendirci Yerine Bayhan'ın Dahil Olması Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 20:41

TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezon tanıtımıyla tepki toplamıştı. Ancak sezonun yayınlanmasının ardından ön yargılar sona erdi ve dizi büyük beğeni topladı. Hemen ardından ikinci sezon haberi geldi, dizinin ikinci sezonu yayına çıktı bile! İlk sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği şarkılarda da bir değişiklik yaşandı ve bu sezon Bayhan diziye dahil oldu. 

Bayhan'ın dizideki varlığı izleyenleri ikiye böldü. Kimi bu değişimi çok beğenirken, kimisi dizinin 'dokunusu' bozduğunu söyledi.

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İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal'ın ikinci sezonu yayınlandı.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal'ın ikinci sezonu yayınlandı.

İlk sezonda ilgi gören Gassal'ın ikinci sezon kadrosunda ufak değişikliklere gidilmişti. Hande Soral'ın dahil olduğu dizi ikinci sezonuyla da yine beğenilmeyi başardı.

Gassal'a dahil olan isimlerden biri şarkıcı Bayhan oldu.

Gassal'a dahil olan isimlerden biri şarkıcı Bayhan oldu.

İlk sezon dizi müziklerini Şahin Kendirci seslendirmiş ve sahneleri hayranlık uyandırmıştı. Bu sezon Şahin Kendirci'nin yerini Bayhan aldı. Bayhan'ın diziye dahil olması izleyicinin bir bölümünün beğenisini kazanırken, bir kısmı ise beğenmediğini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ali Polattemir

Baydıhan çıktığı an sardırıp Diğer bölüme geçiyorum. rezalet

futboltopu20

bayhanın seside kötü nasıl dinliyorlar şarkılarını

mamamia

Diziyi izlememiş olsam da Şahin Kendirci'nin yorumunu duymayanimız kalmadı bende çok beğendim, ancak dün şu şarkı bölümünün videosuna denk geldim abi çok kom... Devamını Gör