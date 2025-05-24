78. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Filmler ve Oyuncular
Cannes Film Festivali 2025 kazananları açıklandı! Bu yılın merakla beklenen sinema etkinliğinde Cannes 2025’te sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Altın Palmiye 2025 ödülünü kazanan film başta olmak üzere, Cannes 2025 En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü gibi önemli kategorilerden kazananlar içeriğimizde. İşte Cannes 2025 film ödülleri, öne çıkan yapımlar ve sürprizlerle dolu kazananlar listesi!
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Dünyanın en önemli ve gözde film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali, ilk kez 1946 yılında Fransa’nın büyüleyici sahil kenti Cannes’da gerçekleşmişti.
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2025 yılı itibarıyla 78. kez düzenlenen bu prestijli etkinlik, kırmızı halısında dünya yıldızlarını ağırladı.
Elbette unutulmaz olaylara da tanıklık ediyor...
Resmi Yarışma (In Competition) Ödülleri👇
Altın Palmiye (Palme d’Or): It Was Just an Accident
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Büyük Jüri Ödülü (Grand Prix): Sentimental Value
Jüri Ödülü (Jury Prize): Sirât ve Sound of Falling
En İyi Yönetmen (Best Director): Kleber Mendonça Filho
En İyi Kadın Oyuncu (Best Actress): Nadia Melliti
En İyi Erkek Oyuncu (Best Actor): Wagner Moura
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En İyi Senaryo (Best Screenplay): Jean-Pierre ve Luc Dardenne
Özel Ödül: Resurrection
Un Certain Regard - Belirli Bir Bakış Seçkisi
Belirli Bir Bakış Seçkisi (Un Certain Regard Ödülü): The Mysterious Gaze of the Flamingo
Jüri Ödülü: A Poet
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En İyi Yönetmen: Tarzan ve Arab Nasser
En İyi Kadın Oyuncu: Cleo Diára
En İyi Erkek Oyuncu: Frank Dillane
En İyi Senaryo: Harry Lighton
Diğer Ödüller 👇
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En İyi İlk Uzun Metrajlı Film (Caméra d’Or): The President's Cake
Özel Mansiyon, Kısa Film (Short Film Palme d’Or): Ali
Özel Mansiyon (Special Mention): My Father’s Shadow
Kısa Film Altın Palmiye Ödülü (Short Film Palme d’Or): I'm Glad You're Dead Now
Yarının Sineması (La Cinef)
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Queer Palm: The Little Sister
En İyi Film Müziği (Cannes Soundtrack): Kangding Ray
En İyi Köpek Oyunculuğu (Palm Dog): Panda
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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