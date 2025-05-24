78. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Filmler ve Oyuncular

2025 yılında yine muhteşem bir tören yaşandı. Bu yıl törenin son gününde elektrik kesintisi oldu. Fransa'nın Cannes Film Festivali'nin yapıldığı güney bölgesinde büyük çaplı elektrik kesintisi meydana geldi. Bu durumun töreni aksatabileceği konuşuluyordu ancak öyle olmadı.

13 Mayıs – 24 Mayıs arası devam eden törenin kapanışı bu akşam yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu. İşte festivalin yıldızları...