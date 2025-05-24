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78. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Filmler ve Oyuncular

78. Cannes Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Filmler ve Oyuncular

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 21:53

Cannes Film Festivali 2025 kazananları açıklandı! Bu yılın merakla beklenen sinema etkinliğinde Cannes 2025’te sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Altın Palmiye 2025 ödülünü kazanan film başta olmak üzere, Cannes 2025 En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü gibi önemli kategorilerden kazananlar içeriğimizde. İşte Cannes 2025 film ödülleri, öne çıkan yapımlar ve sürprizlerle dolu kazananlar listesi!

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Dünyanın en önemli ve gözde film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali, ilk kez 1946 yılında Fransa’nın büyüleyici sahil kenti Cannes’da gerçekleşmişti.

Dünyanın en önemli ve gözde film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali, ilk kez 1946 yılında Fransa’nın büyüleyici sahil kenti Cannes’da gerçekleşmişti.

O günden beri, her yıl sinema sanatının sınırlarını zorlayan, yenilikçi ve cesur yapımları bir araya getirerek sektörün nabzını tutuyor.

2025 yılı itibarıyla 78. kez düzenlenen bu prestijli etkinlik, kırmızı halısında dünya yıldızlarını ağırladı.

2025 yılı itibarıyla 78. kez düzenlenen bu prestijli etkinlik, kırmızı halısında dünya yıldızlarını ağırladı.

Cannes, sadece filmleri değil, onları çevreleyen sanat, moda, politika ve toplumsal tartışmaları da sahneye taşıyor. Her yıl sinemanın en büyük yıldızlarını bir araya getirerek, endüstriyi şekillendiren trendlerin öncüsü oluyor.

Elbette unutulmaz olaylara da tanıklık ediyor...

Elbette unutulmaz olaylara da tanıklık ediyor...

2025 yılında yine muhteşem bir tören yaşandı. Bu yıl törenin son gününde elektrik kesintisi oldu. Fransa'nın Cannes Film Festivali'nin yapıldığı güney bölgesinde büyük çaplı elektrik kesintisi meydana geldi. Bu durumun töreni aksatabileceği konuşuluyordu ancak öyle olmadı. 

13 Mayıs – 24 Mayıs arası devam eden törenin kapanışı bu akşam yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu. İşte festivalin yıldızları...

Resmi Yarışma (In Competition) Ödülleri👇

Altın Palmiye (Palme d’Or): It Was Just an Accident

Altın Palmiye (Palme d’Or): It Was Just an Accident

Jafar Panahi'nin yönettiği 'It Was Just an Accident', festivalin en prestijli ödülü olan Altın Palmiye'yi kazandı. Film, gösteriminde ayakta alkışlarla büyük beğeni topladı.

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Büyük Jüri Ödülü (Grand Prix): Sentimental Value

Büyük Jüri Ödülü (Grand Prix): Sentimental Value

Joachim Trier'in filmi Büyük Jüri ödülüne layık görüldü.

Jüri Ödülü (Jury Prize): Sirât ve Sound of Falling

Jüri Ödülü (Jury Prize): Sirât ve Sound of Falling

Sirât (Yönetmen: Oliver Laxe) ve Sound of Falling (Yönetmen: Mascha Schilinski) filmleri bu ödülü paylaştılar.

En İyi Yönetmen (Best Director): Kleber Mendonça Filho

En İyi Yönetmen (Best Director): Kleber Mendonça Filho

The Secret Agent filminin yönetmeni en iyisi seçildi.

En İyi Kadın Oyuncu (Best Actress): Nadia Melliti

En İyi Kadın Oyuncu (Best Actress): Nadia Melliti

The Little Sister filmindeki performansı ile Nadia Melliti En İyi Kadın Oyuncu oldu.

En İyi Erkek Oyuncu (Best Actor): Wagner Moura

En İyi Erkek Oyuncu (Best Actor): Wagner Moura

The Secret Agent filmindeki performansıyla bu ödüle layık görüldü.

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En İyi Senaryo (Best Screenplay): Jean-Pierre ve Luc Dardenne

En İyi Senaryo (Best Screenplay): Jean-Pierre ve Luc Dardenne

Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşler, Young Mothers filmiyle bu ödülü kazandılar.

Özel Ödül: Resurrection

Özel Ödül: Resurrection

Bi Gan'ın yönettiği bilim kurgu filmi Resurrection, festivalin özel ödülüne layık görüldü.

Un Certain Regard - Belirli Bir Bakış Seçkisi

Belirli Bir Bakış Seçkisi (Un Certain Regard Ödülü): The Mysterious Gaze of the Flamingo

Belirli Bir Bakış Seçkisi (Un Certain Regard Ödülü): The Mysterious Gaze of the Flamingo

Yılın en yenilikçi ve farklı bir bakış açısında sahip ilk uzun metrajlı filmi The Mysterious Gaze of the Flamingo (Flamingo'nun Gizemli Bakışı) seçildi.

Jüri Ödülü: A Poet

Jüri Ödülü: A Poet

Simón Mesa Soto'nun yönettiği A Poet filmi bu ödülü kazandı.

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En İyi Yönetmen: Tarzan ve Arab Nasser

En İyi Yönetmen: Tarzan ve Arab Nasser

Tarzan ve Arab Nasser kardeşler, Once Upon a Time in Gaza filmiyle bu ödüle layık görüldüler.

En İyi Kadın Oyuncu: Cleo Diára

En İyi Kadın Oyuncu: Cleo Diára

Diára, I Only Rest in the Storm filmindeki performansıyla bu ödülü kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu: Frank Dillane

En İyi Erkek Oyuncu: Frank Dillane

Dillane, Harris Dickinson'ın yönetmenliğini üstlendiği Urchin filmindeki performansıyla bu ödüle layık görüldü.

En İyi Senaryo: Harry Lighton

En İyi Senaryo: Harry Lighton

Lighton, Pillion filmiyle bu ödüle layık görüldü.

Diğer Ödüller 👇

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En İyi İlk Uzun Metrajlı Film (Caméra d’Or): The President's Cake

En İyi İlk Uzun Metrajlı Film (Caméra d’Or): The President's Cake

Hasan Hadi'nin yönettiği The President's Cake filmi bu ödüle layık görüldü

Özel Mansiyon, Kısa Film (Short Film Palme d’Or): Ali

Özel Mansiyon, Kısa Film (Short Film Palme d’Or): Ali

Yönetmen Adnan Al Rajeev'in filmi listede yerini aldı.

Özel Mansiyon (Special Mention): My Father’s Shadow

Özel Mansiyon (Special Mention): My Father’s Shadow

Kısa Film Altın Palmiye Ödülü (Short Film Palme d’Or): I'm Glad You're Dead Now

Kısa Film Altın Palmiye Ödülü (Short Film Palme d’Or): I'm Glad You're Dead Now

Tawfeek Barhom'un yönettiği I'm Glad You're Dead Now filmi bu ödülü kazandı.

Yarının Sineması (La Cinef)

Yarının Sineması (La Cinef)

Birincilik: First Summer (Yönetmen: Heo Ga young, KAFA, Güney Kore)

İkincilik: 12 Moments Before the Flag-Raising Ceremony (Yönetmen: Qu Zhizheng, Beijing Film Academy, Çin)

Üçüncülük (eşit): Ginger Boy (Separated) (Yönetmen: Miki Tanaka, ENBU Seminar, Japonya) ve Winter in March (Yönetmen: Natalia Mirzoyan, Estonian Academy of Arts, Estonya)

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Queer Palm: The Little Sister

Queer Palm: The Little Sister

Yönetmen: Hafsia Herzi

En İyi Film Müziği (Cannes Soundtrack): Kangding Ray

En İyi Film Müziği (Cannes Soundtrack): Kangding Ray

Bu yıl en iyi film müziği ödülü “Sirât” filminin bestecisi Kangding Ray kazandı.

En İyi Köpek Oyunculuğu (Palm Dog): Panda

En İyi Köpek Oyunculuğu (Palm Dog): Panda

Palm Dog 2025 'in kazananları geçtiğimiz gün (23 Mayıs 2025'te) açıklandı. Bu yılın en iyi oyuncu köpeği İzlandalı yönetmen Hlynur Pálmason'un L'Amour qu'il nous reste (o rijinal versiyonunda Ástin Sem Eftir Er ) filmindeki İzlandalı çoban köpeği Panda oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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