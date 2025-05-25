İzledikten Sonra Günlerce Düşünmenize Neden Olacak Beyin Yakan 12 Film Önerisi
Film izlerken beyin boşaltmak yerine akıl yürütmeyi sevenler buraya! Sadece eğlendirmekle kalmayıp iç dünyanızı derinden sarsacak ve izledikten sonra kafanızda sorular bırakacak efsane bir film listesi hazırladık. İşte sizi uzak diyarlara götürecek 12 film önerisi!
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1. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
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2. The Fountain (2006)
3. Arrival (2016)
4. Her (2013)
5. Melancholia (2011)
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6. Synecdoche, New York (2008)
7. The Man from Earth (2007)
8. I’m Thinking of Ending Things (2020)
9. Annihilation (2018)
10. The Double (2013)
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11. The Tree of Life (2011)
12. Coherence (2013)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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A Beautiful Mind, Memento, Sceleton Key, After Life (2011)