İzledikten Sonra Günlerce Düşünmenize Neden Olacak Beyin Yakan 12 Film Önerisi

Tür: Drama, Fantastik

Özet: Bir ailenin hayatı üzerinden evrenin başlangıcından insan yaşamına kadar uzanan büyük bir meditasyon. Film, görsel zenginliği ve yumuşak temposuyla yaşamın anlamı, doğa ve inanç temalarını derinleştirir. İzleyiciyi hem görsel hem de duygusal olarak etkileyen bir başyapıt. Düşündüren ve hissedilen bir deneyim.

Oyuncular: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain