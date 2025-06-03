Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi Aşkı Hatırla'nın Resmi Fragmanı Kullanıcıları İkiye Böldü!
Partnerlikleriyle son döneme damgasını vuran Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projesi 'Aşkı Hatırla' dizisi bir hayli dikkat çekmiş durumda. İzleyicisine romantizm dolu anlar yaşatacak olan dizinin merakla beklenen resmi fragmanı yayınlandı. Yakınlaşma anlarıyla başlayan Aşkı Hatırla dizisinin fragmanı ise kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafında epey eleştirildi.
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Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 'Rüzgara Bırak' filmiyle ilk kez partner olmalarının ardından üst üste yeni projelerle gündem olmaya başladılar.
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Geçtiğimiz gün büyük bir kitlenin merakla beklediği Aşkı Hatırla dizisinin resmi fragmanı yayınlandı.
Hande Erçel ve Barış Arduç'un yakınlaşma sahneleriyle başlayan fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
Kullanıcıları ikiye bölen fragmana gelen tepkilerin bir kısmını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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