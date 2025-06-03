onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi Aşkı Hatırla'nın Resmi Fragmanı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi Aşkı Hatırla'nın Resmi Fragmanı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 16:26

Partnerlikleriyle son döneme damgasını vuran Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projesi 'Aşkı Hatırla' dizisi bir hayli dikkat çekmiş durumda. İzleyicisine romantizm dolu anlar yaşatacak olan dizinin merakla beklenen resmi fragmanı yayınlandı. Yakınlaşma anlarıyla başlayan Aşkı Hatırla dizisinin fragmanı ise kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafında epey eleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 'Rüzgara Bırak' filmiyle ilk kez partner olmalarının ardından üst üste yeni projelerle gündem olmaya başladılar.

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi 'Rüzgara Bırak' filmiyle ilk kez partner olmalarının ardından üst üste yeni projelerle gündem olmaya başladılar.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan filmle çokça ses getiren oyuncu ikili daha sonra ikinci projeleri olan 'Aşkı Hatırla' dizisiyle ön plana çıkmıştı. Çekimleri Kapadokya'da yapılan dijital platform projesi daha ilk günden tüm dikkatleri de üzerine toplamıştı.

Disney+'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtımı da ilgi çekmişti:

Geçtiğimiz gün büyük bir kitlenin merakla beklediği Aşkı Hatırla dizisinin resmi fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz gün büyük bir kitlenin merakla beklediği Aşkı Hatırla dizisinin resmi fragmanı yayınlandı.

Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimlerin rol aldığı dizinin fragmanı kısa sürede trendlere yerleşti. 

Paylaşılan resmi fragmanla birlikte Aşkı Hatırla dizisinin ne zaman başlayacağı konusu da netlik kazandı. İlgi çeken dizi 18 Haziran'da izleyici karşısına çıkacak.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un yakınlaşma sahneleriyle başlayan fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Kullanıcıları ikiye bölen fragmana gelen tepkilerin bir kısmını da böyle bırakıyoruz...

Kullanıcıları ikiye bölen fragmana gelen tepkilerin bir kısmını da böyle bırakıyoruz...
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın