Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminde Eda Peri Sahnesinin Tepkiler Sonrası Revize Edildiği İddia Edildi!
Sihirli Annem dizisinin film versiyonu olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz sonunda vizyona girdi. Her detayı ayrı bir gündem olan filmde, hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla yapıma dahil edildi. Ortaya çıkan Eda Peri sahnesinin büyük bir kesim tarafından eleştirilmesi sonrası revize edildiği iddia edildi.
Revize edildiği iddia edilen sahnenin yeni hali de yayınlandı...
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Pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan Sihirli Annem dizinin filmi 30 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.
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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster'ın sahneyi seyircileri ikiye böldü.
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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