Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminde Eda Peri Sahnesinin Tepkiler Sonrası Revize Edildiği İddia Edildi!

Büyük bir kitle tarafından 'kalitesiz' ve 'ucuza kaçılmış' denilerek topa tutulan sahne hakkında farklı bir adım atıldığı öne sürüldü.

Filmdeki Eda Peri sahnesinin gelen tepkilerin ardından revize edildiği ileri sürüldü. Bu kez daha net şekilde görünen Defne Joy Foster'ın yapay zekalı yeni haline dair de bir görüntü paylaşıldı.

Kullanıcılar o sahnenin gerçekten revize edilip edilmediğini de merak etti!