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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminde Eda Peri Sahnesinin Tepkiler Sonrası Revize Edildiği İddia Edildi!

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filminde Eda Peri Sahnesinin Tepkiler Sonrası Revize Edildiği İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 12:34

Sihirli Annem dizisinin film versiyonu olan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz sonunda vizyona girdi. Her detayı ayrı bir gündem olan filmde, hayatını kaybeden Defne Joy Foster da yapay zekayla yapıma dahil edildi. Ortaya çıkan Eda Peri sahnesinin büyük bir kesim tarafından eleştirilmesi sonrası revize edildiği iddia edildi. 

Revize edildiği iddia edilen sahnenin yeni hali de yayınlandı...

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Pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan Sihirli Annem dizinin filmi 30 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.

Pek çoğumuzun çocukluğuna renk katan Sihirli Annem dizinin filmi 30 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.

Yine aynı unutulmaz kadroyu bir araya getiren yapım ilk günden bu yana her detayıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmine yapay zeka kullanılarak dahil edileceği açıklanmıştı. 

Filmin vizyona girmesinden saatler sonra, Eda Peri olarak hafızalarımıza kazınan Foster'ın yapay zeka görüntüsü ortaya çıktı.

Filmin en merak edilen o sahnesi bir kesimi ağlatsa da, büyük bir kesim tarafından epey eleştirildi:

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster'ın sahneyi seyircileri ikiye böldü.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster'ın sahneyi seyircileri ikiye böldü.

Büyük bir kitle tarafından 'kalitesiz' ve 'ucuza kaçılmış' denilerek topa tutulan sahne hakkında farklı bir adım atıldığı öne sürüldü. 

Filmdeki Eda Peri sahnesinin gelen tepkilerin ardından revize edildiği ileri sürüldü. Bu kez daha net şekilde görünen Defne Joy Foster'ın yapay zekalı yeni haline dair de bir görüntü paylaşıldı. 

Kullanıcılar o sahnenin gerçekten revize edilip edilmediğini de merak etti!

İşte o anlar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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