Birilerine Sağlam Gönderme: Nurgül Yeşilçay'dan Neden Cannes'a Gitmediğine Dair Sorulara Kapak Gibi Cevap!

Sinema dünyasının en prestijli törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl da tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldızların akın ettiği gecede birçok Türk oyuncu ve ünlü isim de vardı.

Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum Cannes kırmızı halısında sponsor markalar sayesinde boy gösterdi. Damla Sönmez ise diğer ünlülerin aksine yapımcı olarak Cannes'daki yerini aldı.