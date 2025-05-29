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Birilerine Sağlam Gönderme: Nurgül Yeşilçay'dan Neden Cannes'a Gitmediğine Dair Sorulara Kapak Gibi Cevap!

Birilerine Sağlam Gönderme: Nurgül Yeşilçay'dan Neden Cannes'a Gitmediğine Dair Sorulara Kapak Gibi Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.05.2025 - 19:46

Bu sene 13-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi. Binlerce ünlü ismin yer aldığı prestijli gecenin kırmızı halısında da birçok Türk oyuncu yürüdü. Rol aldıkları yapımlarla değil de sponsorlar nedeniyle Fransa'da olan oyuncularımıza Nurgül Yeşilçay'dan büyük bir taş geldi. Neden artık Cannes'a gitmediği sorulan Yeşilçay gönderme dolu sağlam bir cevap verdi.

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Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali yine uzun süre gündemde kaldı.

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali yine uzun süre gündemde kaldı.

Sinema dünyasının en prestijli törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl da tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldızların akın ettiği gecede birçok Türk oyuncu ve ünlü isim de vardı. 

Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum Cannes kırmızı halısında sponsor markalar sayesinde boy gösterdi. Damla Sönmez ise diğer ünlülerin aksine yapımcı olarak Cannes'daki yerini aldı.

Adeta Türk rüzgarının estiği Cannes Film Festivali'nde yer alan ünlülerimizin ağırlıklı olarak sadece sponsorlar aracılığıyla orada olmaları bir hayli eleştirildi.

Adeta Türk rüzgarının estiği Cannes Film Festivali'nde yer alan ünlülerimizin ağırlıklı olarak sadece sponsorlar aracılığıyla orada olmaları bir hayli eleştirildi.

Bir dönemler kırmızı halıda görmeye alışkın olduğumuz isimlerse artık orada yürüyüp, kameralara poz vermiyor. Bu isimlerin başında da rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay geliyor. 

Sosyal medyada takipçileriyle sıkça iletişim halinde olan ünlü oyuncu, bu kez de kendisine gelen 'Neden artık Cannes'a gitmiyorsun?' sorusuna yanıt verdi.

Nurgül Yeşilçay bu soru üzerine kendini tutamayıp birilerine sağlam göndermede bulunan bir açıklama yaptı.

Nurgül Yeşilçay bu soru üzerine kendini tutamayıp birilerine sağlam göndermede bulunan bir açıklama yaptı.

Kendisi, 2007 yılında 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü için yarıştığı dönemden bir kare paylaştı.

Fatih Akın'ın yönettiği yönetmen koltuğunda oturduğu 'Yaşamın Kıyısında' filminin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Yelda Reynaud, Tuncel Kurtiz ve Baki Davrak yer almıştı. 

Fatih Akın'a En İyi Senaryo Ödülü getiren film için Cannes'ın kırmızı halısında boy gösteren Yeşilçay ''Abla niye gitmiyorsun?' diye soranlara: Biz de gittik zamanında Cannes'a ;)) Hem de FİLMİMİZLE yürüdük kırmızı halısında ;)) Çok havalıydık!

Gen Z bilmediği için arada böyle tbt yapacağız mecbur' diyerek adeta tokat etkisi yaratan bir cevap vermiş oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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