Birilerine Sağlam Gönderme: Nurgül Yeşilçay'dan Neden Cannes'a Gitmediğine Dair Sorulara Kapak Gibi Cevap!
Bu sene 13-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi. Binlerce ünlü ismin yer aldığı prestijli gecenin kırmızı halısında da birçok Türk oyuncu yürüdü. Rol aldıkları yapımlarla değil de sponsorlar nedeniyle Fransa'da olan oyuncularımıza Nurgül Yeşilçay'dan büyük bir taş geldi. Neden artık Cannes'a gitmediği sorulan Yeşilçay gönderme dolu sağlam bir cevap verdi.
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Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali yine uzun süre gündemde kaldı.
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Adeta Türk rüzgarının estiği Cannes Film Festivali'nde yer alan ünlülerimizin ağırlıklı olarak sadece sponsorlar aracılığıyla orada olmaları bir hayli eleştirildi.
Nurgül Yeşilçay bu soru üzerine kendini tutamayıp birilerine sağlam göndermede bulunan bir açıklama yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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