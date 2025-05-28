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Harry Potter Dizisinde 'Hermione' Karakteri İçin Arabella Stanton'ın Seçilmesi X'te Tartışma Yarattı!

Harry Potter Dizisinde 'Hermione' Karakteri İçin Arabella Stanton'ın Seçilmesi X'te Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.05.2025 - 18:03

Efsane fantastik film serisi Harry Potter dizi oluyor! HBO’nun oldukça uzun zamandır beklenen Harry Potter dizi uyarlamasında başroller geçtiğimiz gün netlik kazandı.'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton'ı seçilmesiyse X ahalisini ayağa kaldırdı.

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HBO'nun şimdiden dünya çapında ses getiren “Harry Potter” dizisiyle ilgili her detay ilgiyle takip ediliyor.

HBO'nun şimdiden dünya çapında ses getiren “Harry Potter” dizisiyle ilgili her detay ilgiyle takip ediliyor.

Pek çoğumuzun gönlünden apayrı bir yere sahip olan Harry Potter film serisinin dizi versiyonunda kadro netleşmeye başlamıştı. Kadroda şimdiye kadar şöyle şekillenmişti; John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) ve Paul Whitehouse (Argus Filch)

Geçtiğimiz günse Harry Potter dizisinin başrolleri açıklandı. Buna göre 'Harry Potter' rolü için Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolü için de Alastair Stout seçildi.

Filmde Emma Watson'ın hayat verdiği 'Hermione Granger' karakteri için Arabella Stanton'ın seçilmesiyse epey eleştirildi.

Filmde Emma Watson'ın hayat verdiği 'Hermione Granger' karakteri için Arabella Stanton'ın seçilmesiyse epey eleştirildi.

X'te tartışma yaratan oyuncu seçiminde bir kısım Arabella Stanton'ın kitaptaki 'Hermione'ye daha çok benzediğini savunurken bir kısımsa Emma Watson'ı baz alarak tepki gösterdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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