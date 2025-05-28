Harry Potter Dizisinde 'Hermione' Karakteri İçin Arabella Stanton'ın Seçilmesi X'te Tartışma Yarattı!
Efsane fantastik film serisi Harry Potter dizi oluyor! HBO’nun oldukça uzun zamandır beklenen Harry Potter dizi uyarlamasında başroller geçtiğimiz gün netlik kazandı.'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton'ı seçilmesiyse X ahalisini ayağa kaldırdı.
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HBO'nun şimdiden dünya çapında ses getiren “Harry Potter” dizisiyle ilgili her detay ilgiyle takip ediliyor.
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Filmde Emma Watson'ın hayat verdiği 'Hermione Granger' karakteri için Arabella Stanton'ın seçilmesiyse epey eleştirildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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