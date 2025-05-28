Harry Potter Dizisinde 'Hermione' Karakteri İçin Arabella Stanton'ın Seçilmesi X'te Tartışma Yarattı!

Pek çoğumuzun gönlünden apayrı bir yere sahip olan Harry Potter film serisinin dizi versiyonunda kadro netleşmeye başlamıştı. Kadroda şimdiye kadar şöyle şekillenmişti; John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) ve Paul Whitehouse (Argus Filch)

Geçtiğimiz günse Harry Potter dizisinin başrolleri açıklandı. Buna göre 'Harry Potter' rolü için Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolü için de Alastair Stout seçildi.